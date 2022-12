La serie televisiva de God of War había sido anunciada hace un tiempo, pero recién se ha confirmado que la adaptación live-action del videojuego será parte del repertorio de Amazon Prime. ¿Qué otros videojuegos también inspiraron series?

Algunos videojuegos como Sonic y Uncharted lograron una adaptación live-action (en carne y hueso) en la pantalla grande. Sin embargo, existen otras que también tuvieron su estrellato en la pantalla chica y hasta en servicios de streaming. A continuación, siete videojuegos que inspiraron series de TV.

1. The Last of Us (2024)

(Foto: HBO)

La adaptación de The Last of Us será una ambiciosa producción de HBO Max. El juego The Last of Us salió por primera vez en 2013, pero ya ha tenido secuela e, incluso, una versión remasterizada. Se espera que la franquicia de PlayStation siga expandiéndose.

2. The Witcher (2019)

(Foto: Netflix)

The Witcher obtuvo una exitosa serie en Netflix, la cual pronto estrenará tercera temporada. Por el lado del juego, es la saga más famosa de CD Projekt RED, habiendo iniciado en 2007. Recientemente, The Witcher 3 (2015) recibió una actualización para consolas de nueva generación, logrando que antiguos y nuevos fans regresen a la franquicia.

3. Mortal Kombat: Legacy (2011-13)

(Foto: Difusión)

Aunque Mortal Kombat ha tenido espacio en el cine, también tuvo más de una serie televisiva. ‘Legacy’ duró dos temporadas y es una “precuela” al juego original. También tuvo otra serie entre 1998 y 1999 llamada ‘Conquest’ con 22 episodios.

Mortal Kombat es una de las más importantes sagas de videojuegos de pelea, habiendo nacido en 1992 y cumplido 30 años de existencia. Es conocido por sus sangrientos combates y su más reciente lanzamiento fue Mortal Kombat 11 (2019).

4. Halo (2022)

(Foto: Paramount+)

Halo tuvo una adaptación en 2014 con una mini serie llamada Nightfall; sin embargo, el más reciente live-action del juego, Halo (2022) de Paramount+ fue el que recibió mejores críticas.

La franquicia de videojuegos Halo es una de las más queridas en el género shooter. Su más reciente entrega fue Halo Infinite (2021).

5. Resident Evil (2022)

(Foto: Netflix)

La serie de Netflix había recibido, en promedio, buenas críticas como adaptación de un videojuego muy famoso. Sin embargo, fue cancelada por no tener mayor éxito. De igual forma, Resident Evil es una prominente saga de juegos en el género de terror.

Su próximo gran lanzamiento será Resident Evil: Village VR, el cual es una versión de RE8 con realidad aumentada para el futuro PS VR2. Resident Evil nació en Japón en 1996 y sus primeros juegos han sido remasterizados para consolas actuales por lo populares que son.

6. Assassin’s Creed: Lineage (2009)

(Foto: Ubisoft) / PC

A pesar de no ser muy conocida, Assassin’s Creed tuvo una mini serie live-action de solo tres episodios. La trama pretende ser una precuela al juego Assassin’s Creed II. Por su parte, la saga de juegos de acción y aventura ha sabido mantenerse en pie por 15 años. Incluso, se sabe que Ubisoft tiene planeados cuatro nuevos títulos para la franquicia.

7. Street Fighter: Assassin’s Fist (2014)

(Foto: Difusión)

Esta serie tuvo solo 13 episodios narrando los años de entrenamiento de Ryu y Ken Masters. Street Fighter cumplió, este año, su aniversario 35. El videojuego pavimentó el camino para el género de pelea. El próximo año, específicamente el 2 de junio, se estrenará el esperado Street Fighter 6.