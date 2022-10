Google anunció a finales de setiembre pasado una noticia que poco sorprendió a los usuarios: cerrará Stadia a comienzos de 2023. Su servicio de videojuegos por streaming fue presentado en 2019 y no terminó por asentarse en los tres años que estuvo disponible en solo pocos mercados.

Anunciada como la “visión del futuro de los videojuegos” de Google, Stadia es una plataforma en la que los jugadores pueden acceder a un catálogo amplio de videojuegos y comprar de manera independiente su favorito. La gran diferencia con Steam o PlayStation es que su servicio se basa en el streaming en tiempo real; es decir, mediante Internet.

En cuanto al servicio, Stadia maneja una suscripción mensual de US$9,99 que brinda al jugador descuentos en videojuegos y un número de títulos gratuitos que se pueden jugar en cualquier momento. Ojo, los lanzamientos importantes se venden por separado.

Stadia de Google se anunció en 2019. (Foto: Google)

Se publicitó, también, como la promesa de jugar donde quieras, cuando quieras y como quieras. Desde el celular, pasando por las tabletas y los televisores, hasta en la PC / laptops, Stadia solo necesita acceso a la red.

Asimismo, y como indicamos líneas arriba, Stadia está disponible en limitados mercados como Estados Unidos, Canadá, Francia, Italia, España y otros más principalmente ubicados en Europa. Nunca llegó a Perú ni a países de Sudamérica.

Aunque pintó bien y su servicio era destacado por la prensa y usuarios, Google Stadia no terminó de cuajar. ¿Cuáles fueron las razones que marcaron su caída? Para responder esta pregunta, El Comercio se comunicó con dos periodistas especializados en videojuegos: Alberto Pastor, de 3DJuegos, y con Augusto Finocchiaro, de Cultura Geek.

Las razones de la caída de Stadia

Desde España, Alberto Pastor nos comenta que el cierre de Stadia se puede considerar como uno de los “mayores fracasos de la industria del videojuego”, debido a que la empresa tecnológica “apostó muy fuerte por ello con la intención de quedarse para siempre”.

Así, podemos enumerar los siguientes motivos que terminaron por sellar la muerte de Stadia para enero de 2023. según los especialistas:

1. Comunicación deficiente

“La tecnología es muy buena y la idea de poder jugar a videojuegos sin tener el hardware en casa suena tan bien, que perfectamente podría ser el futuro del videojuego en unos años. El problema es que Google, desde el lanzamiento, no ha sabido atraer al consumidor a pesar de gastar millones en acuerdos para llevar determinados juegos a la plataforma”, dice el periodista del medio especializado en videojuegos 3DJuegos.

Alberto Pastor, periodista especializado en videojuegos del portal español 3DJuegos. / Alberto Pastor, Twitter

A esto se suma la importancia que tuvo la comunicación deficiente por parte de Google a la hora de explicarle al mundo lo que es Stadia. “[Google] No ha sabido comunicar bien qué ofrece Stadia. Se quedó en el público habitual del videojuego, los que se informan día a día de las novedades, en lugar de tratar de captar la atención de nuevas audiencias. Y claro, al público veterano en su mayoría le gusta tener su consola en casa con sus juegos a la vista, por lo que tenían más difícil convencerles”.

2. Catálogo limitado y estudios internos cerrados por Google

Pero el marketing no fue la única razón que marcó la caída de Stadia. Otro punto a resaltar es el tema en sí de los juegos y de los esfuerzos de Google por desarrollarlos y por hacer de su plataforma atractiva.

Stadia está disponible en países como Estados Unidos, Canadá, Francia, España y otros. En el Perú no se puede acceder a dicho servicio. / INA FASSBENDER

“Los videojuegos son clave en cualquier plataforma y justo Stadia falló muy pronto en esa lucha. Invirtieron mucho dinero en crear una red de estudios que no funcionó, pero en lugar de darles más tiempo, cerraron sin pensárselo dos veces. ¿Qué pasa? Que al final, salvo alguna exclusiva no especialmente ‘imprescindible’, Stadia no tenía nada que diferenciase a la plataforma de otras consolas”.

Recordemos que Google cerró en 2021 su estudio de desarrollo interno de videojuegos, dando por concluida la creación de títulos exclusivos para Stadia hechos por ellos mismos.

“Stadia compite con otros servicios que tienen juegos exclusivos y ofertas muy atractivas, como Xbox Game Pass, que permite jugar a juegos de estreno desde el día 1. Si no tienes un Super Mario, un God of War o Halo con el que llamar la atención, cuesta más que la gente se decante por ti”, agrega Pastor.

Stadia fue anunciado durante el GDC 2019 y se mostró cómo funcionaba en simultáneo con el videojuego Assassin's Creed Odyssey.

3. Modelo de negocio de doble pago

Más allá del catálogo y las campañas de marketing limitadas de Google Stadia, otro problema que mencionan los especialistas fue su modelo de negocio. Ya lo dijimos al inicio de esta nota: para utilizar Stadia hay que pagar por usar la plataforma y por los videojuegos de manera separada.

Augusto Finocchiaro, de Cultura Geek y colaborador en La Nación de Argentina, hace hincapié en este punto y lo señala como una causa del fracaso de la plataforma de Google: “A comparación de lo que hace Xbox que te da cientos de juegos incluidos con la nube y con el Game Pass, en Google Stadia había que comprar el juego y luego pagar el servicio de este aparte. Google Stadia era una opción para los gamers casuales, los que no querían gastar plata en una consola, por eso iban a jugar por la nube. Lo que pasa es que si obligas al que no quiere gastar plata en gaming a pagar un servicio mensual, y además a comprar los juegos full price aparte, no va a funcionar”.

Augusto Finocchiaro, periodista especializado en videojuegos de Cultura Geek y La Nación, ambos medios de Argentina. / Augusto Finocchiaro, Twitter

¿Cómo se ve afectado el sector de videojuegos por streaming con caída de Stadia?

Yendo más allá del fracaso de Stadia, lo cierto es que no son pocas las propuestas a día de hoy que ofrecen videojuegos por streaming. Tenemos el ya mencionado xCloud de Microsoft (que viene junto al Game Pass), Luna de Amazon, GeForce Now de Nvidia y el renovado PlayStation Plus de Sony, por ejemplo.

Todas estas opciones ofrecen al usuario la posibilidad de jugar en donde sea, cuando sea y en diversas plataformas.

Google Stadia cierra en enero de 2023. (Foto: Google)

Sin embargo, el fracaso de Stadia es también un evento que las personas a nivel global pueden tomar como un golpe para la industria de videojuegos por streaming. ¿Cómo se ve afectada?

“Deja una imagen negativa al sistema de juegos en la nube”, dice el periodista argentino Augusto Finocchiaro. “Lo que sí afecta es a un montón de empresas o de developers que habían apostado acompañar a Stadia en esta evolución. Más que nada perjudica a los que habían comprado juegos para poder usarlos... Esos juegos van a quedar en la nada e inclusive el joystick de Stadia va a quedar obsoleto salvo que Google haga alguna modificación de firmware o de software. Es bastante fea la manera en la que lo terminan y los que apostaron [por Stadia] salieron perdiendo fuerte”.

A pesar de ello, el periodista español Alberto Pastor adelanta que la industria continuará posicionándose. “Creo que seguiremos viendo más servicios del estilo apoyados en un fuerte catálogo de juegos. Como decía antes, al final los juegos son siempre la clave. Si tienes buenos juegos, vas a llegar más fácil al gran público”.

El Comercio intentó comunicarse con representantes de Google Perú para recoger sus opiniones sobre el cierre de Stadia, pero comentaron que no tenían voceros para el tema.