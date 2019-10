Se acaba de revelar que en 2015 el jugador francés Antoine Griezmann fue expulsado del popular FIFA. El futbolista que ahora juega en el FC Barcelona compró Monedas FUT de manera irregular para el modo Ultimate Team en aquel año y Electronic Arts, responsable del título, lo penalizó con la eliminación de su cuenta.

Estas monedas se utilizan en el modo Ultimate Team y solo se pueden comprar a través de la tienda oficial del videojuego. Sin embargo, el delantero europeo buscó otro canales, lo que provocó su expulsión.

Esta información la compartió en Twitter el usuario The Boi (@ChuBoi), quien es parte del equipo de FIFA.

El mensaje -que ya fue eliminado por The Boi- decía lo siguiente: “Historia real: una vez prohibimos la cuenta de Griezmann para comprar monedas en FIFA 15. Él llamó a la oficina francesa muy molesto y le devolvimos los jugadores. 😂".

El influencer aseguró que Griezmann no se quedó con los brazos cruzados e intentó comunicarse con las oficinas de EA en Francia. No obstante, la compañía hizo caso omiso a los reclamos y no le habilitaron la cuenta al futbolista.

Después de ello, The Boy confirmó que Griezmann no recuperó tampoco las monedas que invirtió.

Como se sabe, año a año EA renueva su franquicia con un nuevo FIFA. Para este año nos topamos con FIFA 20, el cual ya está disponible para PC, PS4, XB1 y Switch. Entre sus novedades se destacan el modo fútbol callejero ‘Volta'.

