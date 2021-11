Conforme a los criterios de Saber más

Grand Theft Auto, más conocido por su abreviación GTA, es uno de los nombres más exitosos en la industria de los videojuegos, siendo uno de los responsables de masificar los títulos de mundo abierto en este medio. Si bien la saga inició en 1997 con su primera entrega, fueron GTA III, Vice City y San Andreas los que verdaderamente revolucionaron su género y marcaron el camino a seguir para una enorme estela de franquicias que trataron de emular su fórmula jugable, con distintos resultados, pero sin alcanzar la calidad que el estudio Rockstar Games brindaba.

Tras triunfar con los ya mencionados videojuegos, GTA IV y V terminarían por catapultar al estrellato a la franquicia y consolidarla como una de las más rentables dentro de este mercado. Sin embargo, con la salida el pasado 11 de noviembre de la remasterización de la trilogía de PlayStation 2, los problemas comenzaron y ya no por las polémicas en las que siempre han estado envueltos estos videojuegos debido a su ácido humor y sátira a situaciones y famosos de la vida real. Ahora, la controversia fue provocada por algo que nadie hubiese creído de la compañía detrás de este respetado nombre: el decepcionante producto final que presentaron al público.

Pese a tratarse de una remasterización de los juegos tan emblemáticos, Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition no ha sido del agrado de la comunidad de fans del desarrollador en su semana de estreno: glitches, la falta de pulido tanto en gráficos como en lo técnico, cuestionables decisiones estéticas y los problemas de acceso que tuvieron los jugadores de la versión de PC que lo compraron el día de su lanzamiento fueron suficientes para provocar una masiva recepción negativa ¿qué ocurrió para que un proyecto tan esperado como éste se convierta en uno de los estrenos más vapuleados en lo que va del 2021 y, peor aún, de los últimos años?

No corras, te puedes tropezar

Phillip Chu Joy, destacado especialista de tecnología y videojuegos que conduce el programa de televisión TEC, señaló que uno de los principales factores para el estrepitoso tropiezo del compilado fue su apresurado desarrollo. La compañía no pudo poner en práctica el tan riguroso y elevado control de calidad al que sus fans ya están acostumbrados, lo que propició que muchos errores no pudieran ser filtrados a tiempo.

“Ha sido apresurado y probablemente ocurrió el mismo problema que con Cyberpunk 2077: los inversionistas necesitaban algún lanzamiento; lo cual me parece raro ya que GTA V sigue generando una millonada”, mencionó Chu Joy en una entrevista concedida a El Comercio. “Siento que, mientras el desarrollo de GTA VI continúa y considerando que va a tomar tiempo, [Rockstar] necesitaba algo para demostrar su vigencia y qué mejor forma de hacerlo que sacando tres de tus videojuegos más queridos en consolas de nueva generación”.

Si bien le pareció una idea genial dado que toda una nueva generación de jugadores obtiene acceso a estos emblemáticos títulos, Chu Joy mencionó que la ejecución no fue la adecuada y terminó perjudicando más de la cuenta el lanzamiento, siendo la versión de PC la que más problemas causó por el mantenimiento de los servidores de Rockstar Games que impidió a las personas que la adquirieron jugarlo el fin de semana.

“La falta de atención en los detalles y decisiones estéticas, así como también el hecho de que sean los mismos jugadores los que solucionaron varios problemas del título como la horrible lluvia en menos de dos días, le terminan restando mucho. Siguen siendo buenos juegos y no es que esta versión sea mala, pero si estás hablando de una ‘versión definitiva’ todo debería estar mejorado y no lo está”, señaló el reconocido blogger.

Por otra parte, Francisco Rosado, periodista colombiano y fundador del portal especializado GamerFocus.net, indicó que las expectativas que el público tiene de un lanzamiento que lleva el sello de Rockstar Games fueron las que le jugaron una mala pasada a The Trilogy, así como la pobre coordinación con sus canales oficiales para comunicarse con la audiencia. “GTA es una franquicia muy amada por los fans por lo que era de esperarse que la gente tuviera altas expectativas. Más que un lanzamiento apresurado, creo que fue un error de comunicación acerca de lo que se iba a ofrecer en esta recopilación para consolas de nueva generación”, apuntó Rosado.

La lluvia en Grand Theft Auto: San Andreas ha sido uno de los aspectos más vapuleados por los fans. (Foto: Rockstar Games/PC Gamer)

Una fórmula rentable en tiempos de sequía

Ambos expertos coincidieron en que el hecho de que una compañía lance remasterizaciones de sus videojuegos clásicos no es algo negativo, dado que expone sus obras a nuevos públicos que ya no tienen acceso a las plataformas en las que originalmente fueron lanzados y siguen siendo muy rentables con altas cifras de ventas. Sin embargo, también expresaron que estas versiones mejoradas denotan una carencia creativa por parte de los estudios que no se aventuran con propuestas, franquicias o nuevas entregas por los altos costos y extensos tiempos de desarrollo que tienen los proyectos.

“Son formas de llenar las carteras de los publishers con dinero fijo. Es mucho más barato sacar un remaster o un remake que empezar desde cero un concepto completamente nuevo”, mencionó Rosado. Chu Joy añadió que “si antes un juego tomaba 2 o 3 años de desarrollo, ahora son muchos más, por lo que es una apuesta segura lanzar juegos para más plataformas en el entretiempo”.

Vladimir Arteaga, editor del portal MeriStation México, considera que los remasters, remakes e incluso ports siguen vendiendo tan bien por la nostalgia de los que jugaron dichos videojuegos en su momento y quieren revivirlos con mejoras técnicas que los adaptan de forma óptima a plataformas más modernas. “Creo que más que las nuevas generaciones, los que están comprando son los que los disfrutaron en su tiempo. El hecho de que les hagan ciertos retoques y los puedas disfrutar en grandes pantallas o sistemas de audio envolvente provocan que sea una de las fórmulas que les funciona a la industria y vendan”, dijo Arteaga.

They took down some of the best mods people have worked on for years, for this. pic.twitter.com/U4xI39BC9t — Super (@Superr2805) November 10, 2021

¿El peor episodio en la historia de Rockstar?

Si bien Chu Joy y Rosado no fueron excepcionalmente duros con The Trilogy, entendieron el malestar de la comunidad con el producto, una recepción negativa que ha provocado que el título obtenga una calificación de 0.4 sobre 10 en el portal Metacritic.

“Por la calidad de la franquicia y el cariño que le tiene la gente, se esperaba lo mejor y esta vez no fue así. Sumado a los tropiezos de Rockstar con el tema del crunch (hacer trabajar más de la cuenta a los empleados para alcanzar la fecha límite de un proyecto), la comunidad ha quedado advertida sobre los titubeos de la compañía y dependerá de ellos trabajar para cambiar su imagen”, precisó Rosado.

Por su lado, Chu Joy fue incluso más severo mencionando que el mantenimiento de los servidores de Rockstar Games y el hecho de que haya provocado que los usuarios de PC no puedan acceder al juego por días pese a ya haberlo comprado lo perjudicó de sobremanera en la opinión del público.

“Lo molesto es que se trata de juegos antiguos, que no tienen offline y que no han recibido una función online para justificar que tengas que estar conectado a los servidores. Lo peor que le puede pasar a un juego es que uno no tenga justificación para no piratearlo. El título podía ser descargado de manera ilegal y funcionaba sin necesidad de conexión pero no la versión oficial. Suena crudo pero, cuando te conviene más piratear un juego que ya pagaste, ahí tenemos un grave problema”, acotó tajantemente el especialista.

No obstante, Arteaga tiene un enfoque distinto e invitó a las audiencias a no dejarse llevar por los comentarios de los usuarios de las redes sociales ya que, en repetidas ocasiones, se ha demostrado que muchos de los que generan más ruido negativo son personas que ni siquiera llegan a jugar los títulos que tanto critican, agregando además que no le parece justificado el review bombing, es decir, el calificar negativamente de forma colectiva a un producto para que su calificación se desplome en páginas que recopilan reseñas como Metacritic.

“Yo no me atrevería a decir que a The Trilogy le esté yendo mal en ventas, no tenemos datos y es muy prematuro decir que no vaya a vender bien”, señaló. “El juego acaba de salir y, dado que se trata de una colección de tres juegos tan grandes, tengo mis reservas en creer que la gente que está participando del review bombing los haya terminado de jugar por completo ¿cómo haces un review bombing de eso?”, criticó Arteaga en su declaración.

“Creo que el legado de los GTA de PlayStation 2 no se ha visto comprometido con esta recopilación. Más ha perjudicado la cantidad de veces que Rockstar nos ha revendido GTA V en lugar de mostrar algún avance o indicio del futuro GTA VI”, agregó el editor de Meristation a su apreciación sobre la ola de quejas en contra del compilado. Algo que también comparten Chu Joy y Rosado.

Absolutely losing it at the GTA remaster graphics pic.twitter.com/XhQFYO85Nw — Pete Blackburn (@PeteBlackburn) November 11, 2021

¿Cómo regresar a la excelencia?

Tal como se mencionó con otros criticados lanzamientos como Fallout 76, No Man’s Sky y el reciente eFootball 2022, ¿es posible que un título con dicha reputación pueda redimirse ante los jugadores que ya tienen un mal concepto de él?

Para Rosado y Chu Joy, este recopilatorio quedará como una mancha en el intachable historial de Rockstar Games por dejar pasar semejantes errores como publisher pese a que éste no fue desarrollado específicamente por él y fue delegado a Groove Street Games, una compañía que le presta servicios para llevar sus obras a otras plataformas.

“Deben optimizar el juego y arreglar todo lo malo, pero va a tomar tiempo. No es un cambio que se hace de la noche a la mañana y menos aún con tres juegos tan masivos. Lamentablemente, la confianza que la gente tenía de que Rockstar solo sacaba buenos juegos ya ha sido manchada tanto en redes como en la memoria de las personas. Lo que pasa es que no es una mala versión, pero es esa falta de detalles lo que evidencia que el cariño de los fans no ha sido retribuido”, sentenció Chu Joy.

“El problema de la excelencia es que cuando no eres excelente, se nota y mucho. Rockstar que ha sido un estudio que siempre busca la excelencia tiene ese problema por lo que la comunidad siempre se lo va a resaltar. La única forma de salvar su reputación es sacar juegos 100% pulidos y que su próxima entrega sea lo que los fans están esperando. No solo en cuanto a guión o gráficos, sino a calidad en general. Creo que están a tiempo de corregir esos problemas y más adelante veremos qué es lo que nos tiene preparado esta compañía que siempre nos sorprende”, finalizó Rosado.

Como bien destacaron ambos expertos, un solo fallo en tu carrera puede ser suficiente para que las personas te lo recuerden toda tu vida y Rockstar Games, pese a ser el coloso de la industria de los videojuegos que es, no está exento de esto. Por otra parte, Arteaga recalcó nuevamente que solo queda esperar a que los reportes de mercado aparezcan en enero, dos meses después del lanzamiento del título, para poder asegurar que le fue mal en ventas.

“Es muy prematuro señalar a The Trilogy como un fracaso y nos daremos cuenta cuando se produzca la primera rebaja. Pero, Rockstar al igual que Disney, Nintendo o Apple, pocas veces ha tenido que rebajar el precio de un juego y es por el éxito que tiene en ventas. Habrá que esperar los reportes para saber si le ha ido bien o mal. No nos dejemos llevar solo por lo que ocurre en redes sociales porque, muchas veces, está muy alejado de lo que los reportes de venta serios nos revelan”, dijo Arteaga para esclarecer más esta situación.

Justo por lo mencionado anteriormente, serán importantes las decisiones que la compañía tome en los próximos días y sus formas de comunicarse con su comunidad de fans. No solo por un tema comercial, ya que es muy pronto como para decir que este recopilatorio no venderá como Rockstar tenía previsto, sino para que Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition no sea más que un tambaleo fácilmente olvidable en la historia del estudio y de su exitosa franquicia multimillonaria.

El trabajo y comunicación de Rockstar Games en las próximas semanas será vital para recuperar su reputación como una de las compañías más destacadas de la industria. (Foto: Rockstar Games)

