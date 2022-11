El mundo de los videojuegos constantemente ha salido de su nicho y ha llegado a influenciar en otros sectores como el audiovisual. No son pocas las películas o series inspiradas en sagas como Mario Bros, The Last of Us, Pokémon, etc. Lo último que se ha sabido en relación a esto es que Rockstar habría rechazado una película basada en GTA con el rapero Eminem como protagonista y el director Tony Scott, de Top Gun.

De acuerdo a Kirk Ewing, cofundador de la app Veemee, en una antigua charla con Sam Houser, antiguo jefe de Rockstar, surgió la oportunidad de llevar a cabo una película de GTA con Eminem.

“Por la relación que tenía con Rockstar y Sam, le seguí a un hotel en el que sabía que estaría una temporada, y hablamos hasta tarde sobre la posibilidad de hacer una película. Fue después de Grand Theft Auto III (2001). Y creo que en ese momento era algo que Sam podría quería hacer”, confesó Ewing.

Grand Theft Auto V (2013) es la última entrega de la popular saga GTA de Rockstar. (Foto: Difusión)

Tras esto, un productor en Los Ángeles se presentó con Ewing y le planteó un proyecto en el que Eminem era el protagonista, Tony Scott el director y cinco millones de dólares por adelanto. Sin embargo, y para pena de los seguidores de Rockstar, Houser no estaba interesado.

“En ese punto descartaron cualquier conversación sobre hacer películas, se dieron cuenta de que la saga que tenían era más grande que cualquier película de esa época”, dijo en un reciente podcast con la BBC del Reino Unido.