Guardians League | La inauguración del torneo más importante de League of Legends en el Perú

El pasado 31 de mayo fue inaugurado el Guardians League, el torneo más importante de League of Legends en el Perú, que repartirá más de 8.000 dólares en premios. Esta es una iniciativa que han desarrollado Claro, la Liga Peruana de Videojuegos (LVP) y El Comercio.

En la presentación oficial del evento estuvo Jose Miguel Espinosa, gerente de imagen de Claro, quien destacó la importancia del trabajo conjunto y la suma de esfuerzos de los distintos actores que impulsan la movida gamer para el desarrollo de los deportes electrónicos.

Juan Diego García, country manager de LVP, que también asistió al evento, dijo que confía en que esta competencia sea el primer paso para lograr el desarrollo y reconocimiento de los eSports en el país, permitiendo que cada vez más jugadores sean parte de un entretenimiento que se encuentra en gran crecimiento en el mundo.

Por su parte, Claudia Kanashiro, representante de El Comercio, resaltó el la trascendencia de que un medio que llega a millones de lectores colabore con la difusión de los deportes electrónicos.

Sobre League of Leguendes

League of Legends se ha consolidado como uno de los deportes electrónicos más importantes del mundo. Desde su lanzamiento en octubre del 2009, los desarrolladores, Riot Games, se volcaron a realizar competiciones internacionales. El último certamen Mundial (Worlds 2018) entregó un total de US$ 6’450.000 entre los participantes. Solamente los ganadores (Invictus Gaming) fue acreedor de US$ 2’418.750 del total.

Sobre Claro Guardians League

La Guardians League incluye cinco torneos online puntuados que se desarrollarán durante los meses de junio, julio y agosto. Los cuatro mejor posicionados se enfrentarán en agosto en un evento presencial por el título de campeón y por un pase a la Liga Latinoamérica (LLA ) de League of Legends en 2020 representando al Perú.



Los 64 equipos de cada torneo recibirán puntos, que servirán para determinar a los cuatro equipos finalistas. La entrega de puntos será ascendente; por lo que la cifra de puntos otorgados incrementará hasta llegar al último circuito nacional.



¿Cuándo comenzarán los circuitos nacionales de League of Legends en el Perú?

El desarrollo de los cinco campeonatos se dará de manera escalonada en nuestro país desde junio hasta agosto. Si quieres inscribirte, CLIC AQUÍ.

Competencia Desarrollo de las partidas Partidas con transmisiòn Fechas de inscripción Torneo #1 Del 1 al 7 de junio 6 y 7 de junio





Inscripciones abiertas hasta una hora antes del inicio de la competencia. Torneo #2 Del 15 al 21 de junio 20 y 21 de junio Torneo #3 Del 29 de junio al 5 de julio 4 y 5 de julio Torneo #4 Del 13 al 19 de julio 18 y 19 de julio Torneo #5 Del 27 de julio al 2 de agosto 1 y 2 de agosto Semifinales 8 y 9 de agosto Cuatro clasificados Final Presencial Mediados de agosto



Dos clasificados

Las inscripciones para cada uno de los cinco torneos cerrarán una hora antes del inicio de los mismos. Si no alcanzas a inscribirte, siempre te quedarán las otras ediciones. Te dejamos las fechas de inicio de cada torneo:



Las finales tendrán lugar en agosto y en ellas se repartirán más de US$8.000 en premios. Además, el ganador representará al Perú en el Apertura 2020 de la Liga Latinoamérica (LLA) de League of Legends.

