A propósito de Halloween, una de las celebraciones más populares entre los jóvenes de hoy en día, nos encontramos con la oferta de Layers of Fear GRATIS en PC por tiempo limitado, a través de la tienda virtual Epic Games Store.

Como es costumbre, cada jueves la compañía Epic Games regala diferentes juegos a todos sus usuarios registrados. Ahora, con la llegada de Halloween este 31 de octubre, la empresa ofrece sin coste alguno Layers of Fear, un título de terror psicológico, y -también- Q.U.B.E. 2, un videojuego de lógica y puzzles.

¿De qué trata Layers of Fear y Q.U.B.E.2? ¿Cómo descargo estos juegos que están valorizados en US$ 25 en total?

Aquí toda la información:

En primer lugar, Layers of Fear es un videojuego del género de terror psicológico que se lanzó en 2016 para PC, PS4, XB1 y Nintendo Switch (disponible desde 2018).

Desarrollado por Bloober Team, este título narra la historia de un pinto con problemas mentales que se acaba de mudar a una mansión para terminar su mejor pintura. Conforme se desarrolla la trama, este personaje sin nombre va perdiendo cada vez más la cordura.

En segundo lugar nos encontramos con Q.U.B.E.2, la obra de Trapped Nerve Games se estrenó en 2018 para todas las consolas de última generación y PC, y ahora podrás descargarla gratis.

Acerca de la campaña principal, tomaremos el papel de Amelia Cross, una arqueóloga que deberá resolver acertijos y rompecabezas para abandonar le extraña ciudad en la que ha aparecido.

Guía para descargar Layers of Fear y Q.U.B.E. 2 gratis para PC

Si estás interesado en descargar estos juegos, primero tendrás que crearte una cuenta en Epic Store, esto lo podrás realizar desde este link.

Luego, una vez con nuestros datos en el sistema, tendremos que ingresar a la página principal de la plataforma. Estando allí, observaremos la imagen de Layers of Fear y Q.U.B.E. 2, presionamos y después escogemos el título que deseamos (pueden ser las dos, solo repite el paso).

Posterior a ello, simplemente hacemos clic en el botón Obtener. confirmamos la compra y automáticamente el videojuego estará en nuestra biblioteca de manera indefinida (nunca se nos cobrará).

Es importante mencionar que esta promoción solo está disponible hasta el próximo jueves 31. Luego de ello, los usuarios tendrán que comprar cada videojuego por separado, por lo que le recomendamos al público tomar precaución.

Los títulos que se vienen la otra semana

Epic Games informó sobre los videojuegos que podremos descargar una vez que finalice la promoción de Layers of Fear y Q.U.B.E. 2, se trata de SOMA y Costume Quest. Ambos títulos se podrán bajar siguiendo los mismos pasos que te hemos enseñado líneas arriba, la única diferencia es que recién estarán listos desde el jueves 31 de octubre.

DATOS:

Habitualmente, Layers of Fear cuesta US$ 13,99, mientras que Q.U.B.E. 2 está en US$ 12,99.

