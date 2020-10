Cada 31 de octubre en gran parte del planeta se celebra Halloween, evento en el que miles de personas salen a las calles con disfraces a pedir dulces. Sin embargo, dada la pandemia por COVID-19 que sufre la población, se recomienda al público que se quede en casa. Es por ello que te presentamos diez juegos para PS4, Xbox One, Switch y PC con los que pasarás una noche aterradora.

Además de las clásicas recomendaciones, incluiremos títulos que no son exactamente de terror y que también pueden jugar los niños de la casa.

►Resident Evil 2 Remake / Resident Evil 3 Remake [PC, PS4 y XOne]

Una de las franquicias por excelencia en temas relacionados al terror: Resident Evil. Aunque la saga se alejó del horror de supervivencia con algunos juegos (Resident Evil 6, por ejemplo), en los últimos años ha vuelto a la senda del miedo con los exitosos Resident Evil 2 Remake o Resident Evil 3 Remake, los cual se pueden encontrar en PS4, PC y Xbox One.

El Resident Evil 2 Remake se lanzó a principios de 2019 y es un juego basado en su homónimo de 1998; mientras que Resident Evil 3 Remake estrenó este año y se basa en la versión del mismo nombre de 1999. El desarrollador de ambos es Capcom, y nos ubica en un mundo que ha sido devastado por un virus que transformaron a las personas en zombies.

Restricción de edad: Mayores de edad

Échale un vistazo al tráiler del Resident Evil 2 Remake para PS4:

►Phasmophobia [PC]

¿Terror cooperativo? Phasmophobia es un videojuego en línea de hasta cuatro personas en el que deberemos encontrar evidencia de presencia paranormal. Para conseguir este objetivo, los jugadores tendrán que utilizar diversas herramientas en el mapa como linternas, sensores de movimiento, termómetros, etc.

El título se encuentra en fase de early-access, es decir, aún es una beta del juego final, y está siendo desarrollado por Kinetic Games exclusivamente para la plataforma de PC.

Restricción de edad: Mayores de 12 años

►The Last of Us Part II y The Last of Us Remastered

Si bien The Last of Us Remastered y The Last of Us Part II no pertenecen al género de terror, estos dos exclusivos de PlayStation tienen diversos ingredientes para ser incluidos dentro de este. Por ejemplo, la temática postapocalítica, criaturas de temer (los recordados y temidos Chasqueadores) y otros elementos característicos de los survival horror.

Cabe resaltar que The Last of Us Part II se estrenó en junio pasado y es uno de los videojuegos que cierran la actual generación de consolas (PlayStation 4). Aquí te dejamos el review que hizo la sección de eSports.

Restricción de edad: Mayores de edad

►Luigi’s Mansion 3 [Switch]

Uno de los juegos de la lista que no pertenece al género de terror. Luigi’s Mansion 3, el videojuego protagonizado por Luigi de Nintendo, se estrenó el 31 de octubre de 2019 como exclusivo de la Switch y aún es una opción para los que quieran jugar algo de terror en familia.

La tercera parte de esta saga cuenta con una restricción de edad nivel E, es decir, lo podrán jugar todos en casa.

En Luigi’s Mansion 3 controlaremos a Luigi, quien estará en un hotel embrujado y tendrá la misión de rescatar a sus amigos Mario, la princesa Peach, entre otros, del control del Rey Boo.

Restricción de edad: Todos lo pueden jugar

►MediEvil [PS4]

El remake del clásico MediEvil de 1998 que salió para la PlayStation 1 fue adaptado para la PS4 en 2019. Este exclusivo sin ser parte del género de terror incluye elementos como los zombies, la muerte y humor negro. Lo necesario para pasar un buen Halloween.

Medi Evil Remake (2019) está ambientado en la Edad Media, en específico en el reino ficticio de Gallowmere, en el siglo XIV, y nos pone en los zapatos de Sir Daniel Fortesque, el capitán del ejército real del Rey Peregrino. Este, luego de ser revivido, tendrá que enfrentarse a las oscuras fuerzas del mago Zarok, quien amenaza con destruir Gallowemere.

Restricción de edad: Adolescentes

►Blair Witch [PS4, XOne y PC]

Un juego de terror en primera persona basado en la popular película de 1999. Estrenado en agosto de 2019 para PS4, PC y Xbox One, este título narra los hechos que sucedieron luego de lo vista en la película mencionada.

Cabe resaltar que se puede reclamar de manera gratuita este videojuego en la tienda Epic Games Store del 29 de octubre hasta el 5 de noviembre.

El equipo que desarrolló Blair Witch fue Bloober Team, el mismo que desarrolló Layers of Fear.

Sobre la historia, controlaremos a Ellis, un expolicía y veterano de guerra, que tendrá la misión de averiguar qué pasó con Piter Shannon, un niño que desapareció en 1996, dos años de los eventos de la película original.

Restricción de edad: Mayores de edad

►Alien: Isolation [PS4, XOne, PC y Nintendo Switch)

Uno de los mejores juegos de terror lanzados en los últimos años. Alien: Isolation, creado por The Creative Assembly, pertenece al género de horror de supervivencia y nos pone en los pies de Amanda Ripley, hija de la desaparecida Ellen Ripley (protagonista de la película de 1979), quien tiene la misión de recuperar la caja negra de la nave Nostromo.

Para ello, Amanda Ripley visitará la plataforma Sevastopol, cuando llega, se da cuenta que la nave está en caos total y es acechada en la oscuridad por Alien, el inconfundible xenomorfo.

Restricción de edad: Mayores de edad

-- BONUS --

A continuación, algunos títulos de pasadas generaciones que no puedes dejar de probar, en el caso de que tengas unas de estas consolas o, también, a través de PC.

►Dead Space [PS3 - PC]

El terror psicológico más presente que nunca. Dead Space es una trilogía de videojuegos de horror y ciencia ficción que nos ubican en el 2508, época en que los humanos ya son capaces de extraer minerales de otros planetas.

Acerca de la trama, en Dead Space tomaremos el papel de Isaac Clarke, un ingeniero encargado de enfrentar a unas bestias alienígenas que han mutado debido a las actividades mineras de los humanos.

La trilogía fue lanzada entre 2008 y 2013 para las consolas de PS3, Xbox 360 y PC.

Restricción de edad: Mayores de edad

►Silent Hill [PS2, XBOX y PC]

Luego del éxito comercial de Resident Evil, la compañía de Konami respondió en 1999 con Silent Hill, su propuesta con la que quería dominar el género de terror psicológico. Este título se diferenció por la variedad de monstruos (fue mucho más allá de los zombies del Resident) y por el diseño más oscuro y solitario.

Asimismo, Silent Hill contó con una cámara en tercera persona que -junto a los colores opacos- no dejaban de incomodar al público.

A la fecha, la franquicia Silent Hill posee videojuegos, cómics y películas.

Restricción de edad: Mayores de edad

►F.E.A.R. [PS3 - PC]

Por último tenemos a F.E.A.R., un juego que fusionó el género de disparos en primera persona con el terror. Creado en 2005 por el equipo de Monolith Productions, la obra recibió diversos premios debido a su calidad y a las dosis de acción y horror.

En la historia principal nos ponemos en los pies de ‘Point Man’, un soldado novato de las fuerzas especiales F.E.A.R. que tiene como objetivo principal capturar al comandante Paxon Fettel, hombre acusado de reclutar a un ejército de clones.

El factor terrorífico de F.E.A.R. reside en ‘Alma’. esta niña con características fantasmales se mostrará aleatoriamente por toda la partida con la premisa de asustarnos mediante sonidos raros o apariciones repentinas.

Restricción de edad: Mayores de edad

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Among Us: Destronado como juego más descargado por usuarios

TE PUEDE INTERESAR

Síguenos en Twitter...