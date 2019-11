Hace unos días llegó Death Stranding, la última obra del director japonés Hideo Kojima, recordado por ser el responsable de la saga Metal Gear. A propósito de esto, hemos decidido recopilar cinco locuras del desarrollador que debes recordar.

Como se sabe, Kojima ha incluido detalles extravagantes desde sus primeras obras con el fin de hacernos reír, molestarnos o pensar. Comúnmente llamadas ‘Kojimadas’, estas locuras han calado en la memoria colectiva de los jugadores.

¿Los vampiros son más fuertes si jugamos de noche? ¿La escalera de Metal Gear Solid 3 era infinita? No te pierdas esta lista:

►La inteligencia artificial que cobró vida en Metal Gear Solid 2

¿Quién no recuerda el final de Metal Gear Solid 2? Y más la parte en la que el Coronel rompe la cuarta pared y nos dice que apaguemos la consola. En ese instante, otro personaje ingresa a la llamada para decirnos que arruinamos nuestros ojos por jugar muy cerca a la TV. Luego de una serie de preguntas de Raiden, personaje que no entiende la razón por la que le ordena que apague la consola, nos aparecerán pantallas con Game Over.

¿Por qué pasó esto? Resulta que el videojuego de Kojima lanzado en 2001 incluyó una inteligencia artificial que se vuelve “loca”, pero no a causa de un virus, sino por orden del japonés.

►Escalera infinita en Metal Gear Solid 3

Subir una escalera nunca había tomado tanto tiempo en videojuego. En 2004, cuando Hideo Kojima lanzó Metal Gear Solid 3, el japonés creó una escalera que nos tomaba más de dos minutos subir, lo que provocó que ciertos jugadores pensasen que había problemas con la consola, por lo que reiniciaban.

En Internet hay diversos videos en los que se ve que incluso el tema principal del juego puede sonar sin que tú hayas llegado al siguiente piso.

Aquí la ‘Kojimada’:

►Psycho Mantis lee nuestra memoria

Uno de los momentos más raros e impactantes de la saga Metal Gear. Todo ocurre cuando nos enfrentamos a Psycho Mantis, personaje con poderes psíquicos, en Metal Gear Solid 1. Este soldado asegura que tiene la capacidad de leer las mentes y de ver el pasado de los jugadores. Para demostrar esto, Psycho Mantis empieza a leer la información de la memoria de la PlayStation y nos dice los títulos que hemos jugado.

Y no solo hace eso, sino que también Psycho Mantis asegura que puede mover el mando, cosa que hace mediante vibraciones.

►Los vampiros se hacen más fuertes de noche

La obra de Kojima no se limita a los Metal Gear y Death Stranding. En 2003, el japonés fue autor de Boktai: The Sun Is in Your Hand, un videojuego de rol y acción para la consola de Game Boy Advanced de Nintendo. El detalle aquí es que el cartucho poseía un sensor de luz solar, el cual detectaba la luz natural. Cuando había poca, la fortaleza de los enemigos del juego incrementaba. ¿Por qué? Porque eran vampiros.

Este sensor podía diferenciar la luz natural de la artificial, lo que provocó problemas en los usuarios respecto a la dificultad. Finalmente, Nintendo lanzó una versión del juego que funcionaba con luz artificial.

►Las cajas de cartón de los Metal Gear

La temática principal de los Metal Gear siempre ha sido la infiltración. Eso llevó a Kojima a que introduzca diferente tipos de escondites y elementos propios del camuflaje. Sin embargo, hay uno que destaca y que se ha visto en más de un título de la saga: las cajas de cartón. Con ellas, Solid Snake podía ingresar sin ser detectado a distintas zonas del juego.

Asimismo, las cajas de cartón han evolucionado en la franquicia. Por ejemplo, en Metal Gear Solid 2, estas podían echarse a perder, descomponiéndose; o lo visto en The Phantom Pain, las cajas como un minijuego en sí.

Un usuario subió a su canal de Youtube la evolución de las cajas de cartón, aquí te la dejamos:

►BONUS

Metal Gear Solid 3: Enfrentamiento con The End, un francotirador ruso, al que podíamos vencer si guardábamos la partida y no jugábamos por una semana. Ya que esto provocaba que The End falleciera por su elevada edad. Claramente, el jugador no recibía bonificaciones.

