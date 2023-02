Luego de que enero haya sido marcado por los lanzamientos de Dead Space Remake y One Piece Odyssey, la industria no descansa y febrero se prepara como un mes más que interesante en cuanto a estrenos de videojuegos. Tenemos los esperados Hogwarts Legacy y también Atomic Heart, pero no es lo único: se vienen otros títulos más que llamativos a PC, Nintendo Switch, PlayStation y Xbox.

A continuación, los cinco lanzamientos más destacados del mes de febrero:

Hogwarts Legacy

La llegada de Hogwarts Legacy cada vez está más cerca. El esperado videojuego ambientado en el mundo mágico de Harry Potter tiene un lanzamiento mundial previsto para febrero, por lo que se posiciona como uno de los grandes estrenos del primer trimestre de 2023.

El videojuego está siendo desarrollado por Avalanche Software, estudio recordado por realizar títulos como Disney Infinity, Cars 3: Driven to win, Toy Story 3, entre otros. Asimismo, se lanzará en las consolas Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC, aunque no en la misma fecha (líneas abajo te lo contamos a detalle).

Hogwarts Legacy en PS5, XB Series y PC : 10 de febrero de 2023

: 10 de febrero de 2023 Hogwarts Legacy en PS4 y XB One : 4 de abril de 2023

: 4 de abril de 2023 Hogwarts Legacy en Nintendo Switch: 25 de julio de 2023

Hogwarts Legacy presenta más novedades sobre lo que será el mundo abierto del videojuego. (Foto: Warner Bros)

Atomic Heart

¿Te gustan los juegos de acción en primera persona combinados con mundos post apocalípticos? Si es así, Atomic Heart es una opción más que adecuada para ti. Este videojuego de disparos con toques de supervivencia nos traslada a un Moscú alternativo lleno de robots asesinos y criaturas de todo tipo. El jugador tendrá la misión de devolver la paz a este territorio marcado por la caída de la Unión Soviética.

El juego está siendo desarrollado por el estudio chipriota Mundfish y se lanzará para las consolas PlayStation 4 y 5, Xbox One y Series X/S y en PC (vía Steam). Desde su anuncio ha sumado más fanáticos, quienes llaman a este juego como el “Bioshock ruso”.

Atomic Heart se lanza este 21 de febrero para las consolas antes mencionadas, y estará disponible desde su estreno en el servicio Xbox Game Pass.

Atomic Heart se lanza el 21 de febrero y es un videojuego de acción en primera persona. / Mundfish

Horizon Call of the Mountain

Junto al estreno de PlayStation VR 2 (PS VR2), los nuevos visores de realidad virtual de Sony, llega el videojuego Horizon Call of the Mountain, un título exclusivo de este hardware. Esta aventura nos pone en los pies de Ryas, un arquero y cazador de los Carja que protagonizará esta experiencia en RV.

Horizon Call of the Mountain se lanza este 22 de febrero en PS VR 2. / PlayStation

De acuerdo a PlayStation, se trata de una aventura de redención, pues Ryas en su pasado como cazador de los Carja Sombríos fue parte del secuestro del príncipe Itamen, hijo del nuevo Rey-Sol Avad. Ahora, en Call of the Mountain, Ryas tendrá la misión de investigar una nueva amenaza, luego de ser reclutado por Avad.

El videojuego, creado exclusivamente para el PlayStation VR 2, será en primera persona y nos mostrará de una forma más detalla el mundo de Horizon y se sabe que incluso podremos cruzarnos con personajes de anteriores entregas como Aloy, el rey Avad, entre otros.

Debuta el 22 de febrero en PS VR 2. No será compatible con el anterior visor PS VR.

Horizon Call of the Mountain se lanza este 22 de febrero en PS VR 2. / PlayStation

Sons of the Forest

La secuela del laureado The Forest llegará a los mercados este mes de febrero. Asimismo, Sons of the Forest continuará la historia de la primera parte y nos pondrá en los zapatos nuevamente del mismo protagonista, quien en el anterior videojuego tuvo que realizar toda clase de acciones para sobrevivir en una isla abandonada.

Se confirmó que se introducirán nuevos elementos como el GPS, habilidades de supervivencia, nuevos animales, nuevos comportamientos de las criaturas, un sistema meteorológico (lluvia, frío o calor) y, como no podía faltar, nuevas armas.

El juego desarrollado por Endnight Game estrena el 23 de febrero para PC.

Sons of the Forest es la secuela de The Forest, un laureado videojuego de supervivencia lanzado para PC. / Steam

Octopath Traveler 2

La secuela de uno de los títulos de rol japonés (JRPG) más laureados de los últimos años está por lanzarse, se trata de Octopath Traveler 2. Este juego desarrollado por la japonesa Square Enix se anunció en setiembre pasado y ya está a puertas de estrenar en Nintendo Switch, PC y PlayStation 4 y 5.

El videojuego estará disponible en PlayStation 4 y 5 y en PC. / Square Enix

Como novedad, se destaca que Octopath Traveler 2 contará las historias de ocho personajes, quienes recorrerán desde perspectivas diferentes “un inmenso mundo durante una época de progreso”. Muy similar a su primera entrega, la trama irá cambiando en función a las decisiones que tomemos con cada uno de los personajes.

Cabe señalar que Square reveló que las decisiones de los personajes cambiarán dependiendo de la hora del día, pues habrá un sistema de día / noche en el juego.

Octopath Traveler se anunció en setiembre de 2022 y prepara su estreno para febrero de 2023. / Square Enix

El videojuego mantendrá su llamativo y destacado estilo gráfico pixel art / HD-2D.

Su estreno está previsto para el próximo 24 de febrero para Nintendo Switch, PC y PlayStation 4 y 5.