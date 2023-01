La llegada de Hogwarts Legacy cada vez está más cerca. El esperado videojuego ambientado en el mundo mágico de Harry Potter tiene un lanzamiento mundial previsto para febrero, por lo que se posiciona como uno de los grandes estrenos del primer trimestre de 2023.

El videojuego está siendo desarrollado por Avalanche Software, estudio recordado por realizar títulos como Disney Infinity, Cars 3: Driven to win, Toy Story 3, entre otros. Asimismo, se lanzará en las consolas Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC, aunque no en la misma fecha (líneas abajo te lo contamos a detalle).

Los desarrolladores se enfocaron en reproducir el castillo de Hogwarts y sus alrededores con una fidelidad insuperable. (Foto: Avalanche Software/Portkey Games)

Otro detalle importante sobre Hogwarts Legacy es que se trata del próximo título de la famosa franquicia de Harry Potter, pero con una aventura y protagonistas completamente nuevos. Es decir, no nos pondremos en los pies del recordado Harry Potter, ni de sus amigos Ron Weasley o Hermione Granger.

Para ser exactos, la trama de Hogwarts Legacy está temporalmente situada en el siglo XIX, años antes de la aventura de Potter. De acuerdo a sus creadores, el juego está basado en el mundo mágico creado por la escritora J.K. Rowling, pero no son adaptaciones directas de los libros ni de las películas.

A su vez, Hogwarts Legacy es un videojuego de rol y de acción inmersivo de mundo abierto. Podremos crear a nuestro personajes (mago o bruja) y junto a él ir pasando misiones con las que ganaremos experiencia para utilizar poderosos hechizos, elaborar opciones y cultivar plantas mágicas. No faltarán los combates contra criaturas mágicas y también otros hechiceros gracias a las misiones principales y secundarias.

Hogwarts Legacy ya es el videojuego más vendido en Steam, a falta de un mes para su lanzamiento. | (Foto: Warner Bros. Entertainment Inc)

Cuándo sale Hogwarts Legacy

La obra desarrollada por el estudio Avalanche Software se lanza en las consolas Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC en las siguientes fechas:

Hogwarts Legacy en PS5, XB Series y PC : 10 de febrero de 2023

: 10 de febrero de 2023 Hogwarts Legacy en PS4 y XB One : 4 de abril de 2023

: 4 de abril de 2023 Hogwarts Legacy en Nintendo Switch: 25 de julio de 2023

Cabe resaltar que el videojuego no llega a los servicios Xbox Game Pass ni PlayStation Plus en su día de estreno, por lo que tendremos que pasar por caja para jugarlos.

Cuánto cuesta Hogwarts Legacy

Estamos en frente de un videojuego triple A, así que tocará pagar precio completo. ¿De cuánto se trata? Depende de la consola en la que queramos jugar. A continuación, los detalles en su versión digital.

- PlayStation vía PS Store Perú

Edición Estándar para PS4: US$59,99

Edición Estándar para PS5: US$69,99

Edición Deluxe para PS5 / PS4: US$79,99

- PC vía Steam

Edición Estándar para PC: S/.179,00

Edición Deluxe para PC: S/.220,00

- Xbox vía Microsoft Store

Edición Estándar para Xbox One: US$59,99

Edición Estándar para Xbox Series X/S: US$69,99

Edición Deluxe para Xbox One / Series: US$79,99

- Nintendo Switch vía Amazon

Edición Estándar para Switch: US$59,00

Edición Delux para Switch: US$69,99

Tráilers de Hogwarts Legacy

Tráiler cinematográfico:

Tráiler de revelación:

Gameplay: