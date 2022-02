Horizon Forbidden West, la secuela de Horizon Zero Dawn, finalmente se estrena el próximo 18 de febrero en exclusiva para PlayStation 4 y PlayStation 5. La segunda entrega en la aclamada saga de videojuegos de acción/aventura desarrollada por Guerrilla Games y distribuida por Sony Interactive Entertainment es uno de los grandes títulos exclusivos de la compañía y uno de los contendores para el Juego del Año de 2022.

Ficha técnica

Horizon Forbidden West Género Acción/aventura Plataforma PlayStation 4, PlayStation 5 Desarrollador Guerrilla Games Distribuidor Sony Interactive Entertainment Fecha de lanzamiento 18 de febrero de 2022 Clasificación por edades +13 Idiomas Inglés, francés, italiano, alemán, español, polaco, portugués, ruso, árabe, japonés, español latinoamericano, portugués brasileño (voces y subtítulos)

Inglés, francés, italiano, alemán, español, polaco, portugués, ruso, árabe, japonés, español latinoamericano, portugués brasileño, holandés, danés, noruego, finlandés, sueco, húngaro, checo, turco, griego, chino simplificado, chino tradicional, tailandés y coreano (solo subtítulos) Online No Tamaño de descarga 85.91 GB (PS5)

90.24 GB (PS4)

La nueva entrega de la franquicia Horizon retoma la historia de Aloy, la joven protagonista del primer videojuego. Seis meses después de los eventos de Zero Dawn, la cazadora y guerrera de la tribu Nora es encargada con la misión de viajar al Oeste Prohibido, tierras desconocidas donde se ha originado una plaga capaz de destruir toda la vida restante en el planeta.

Replicando la fórmula jugable que convirtió en todo un éxito a la primera entrega, Horizon Forbidden West nos pone a los controles de la intrépida Aloy en un inmenso mundo abierto donde acechan todo tipo de peligros. Por supuesto, los más destacados siguen siendo las colosales bestias mecánicas que, ahora armados con nuevas especies, seguirán siendo un obstáculo imponente en el camino de la protagonista.

No obstante, el hecho de que la nueva entrega tenga una jugabilidad muy similar al de su antecesor no quiere decir que la desarrolladora no haya integrado una variedad de mejoras y nuevas funciones en la secuela. Aloy ahora podrá explorar bajo el agua, contará con un planeador que le permitirá acceder zonas del mapa sin recibir daño y contará con un arsenal completo de armas y herramientas para retar a las máquinas y los rebeldes de la tribu Regalla.

Horizon Forbidden West estará disponible en exclusiva para PlayStation 4 y PlayStation 5 a un precio de US$59,99 en su versión para PS4 y a US$69,99 para PS5.

