Conforme a los criterios de Saber más

La industria de los videojuegos ha demostrado ser sumamente competitiva y las temporadas con una gran cantidad de lanzamientos como son los primeros y últimos trimestres del año lo demuestran. En 2022, febrero nos entregó dos títulos muy esperados por los entusiastas del medio que, por desgracia, estaban destinados a colisionar entre sí: Elden Ring y, el que ahora nos compete, Horizon Forbidden West.

La secuela de Horizon Zero Dawn, título lanzado en 2017 como uno de los exclusivos de PS4 aunque luego tuvo una adaptación para PC, debutó unos días antes de la nueva obra de FromSoftware y si bien es innegable que terminó siendo eclipsado por la obra de Hidetaka Miyazaki, es importante resaltar lo logrado por Guerrilla Games ya que llega a superar al antes mencionado videojuego en ciertos apartados.

A continuación, desentrañamos las bondades y señalamos los tropiezos del nuevo título publicado por Sony PlayStation.

Ficha técnica

Horizon Forbidden West Género Acción/aventura Plataforma PlayStation 4, PlayStation 5 Desarrollador Guerrilla Games Distribuidor Sony Interactive Entertainment Fecha de lanzamiento 18 de febrero de 2022 Clasificación por edades +13 Idiomas Inglés, francés, italiano, alemán, español, polaco, portugués, ruso, árabe, japonés, español latinoamericano, portugués brasileño (voces y subtítulos)

Inglés, francés, italiano, alemán, español, polaco, portugués, ruso, árabe, japonés, español latinoamericano, portugués brasileño, holandés, danés, noruego, finlandés, sueco, húngaro, checo, turco, griego, chino simplificado, chino tradicional, tailandés y coreano (solo subtítulos) Online No Tamaño de descarga 85.91 GB (PS5)

90.24 GB (PS4)

Hacia el Oeste Prohibido

Como toda buena secuela, Horizon Forbidden West retoma inmediatamente los eventos ocurridos en el primer título. Tras luchar en contra de Hades, la inteligencia artificial que se rebeló en contra de la humanidad y que casi libera a un sinfín de máquinas salvajes con el objetivo de destruir la ciudad de Meridian, la protagonista Aloy se embarca en una nueva aventura a raíz de una serie de extraños eventos que empiezan a ocurrir en el mundo.

En distintas zonas del planeta ha aparecido una nociva plaga representada con raíces rojas. Estos elementos consumen por completo la materia del lugar en el que aparecen y provocando que la tierra quede totalmente sin algún indicio de vida. Con la sospecha de que todo esto está relacionado con Hades y el proyecto Zero Dawn, la cazadora no tiene más opción que viajar al Oeste Prohibido, una zona poco explorada en la que habita una peligrosa tribu de guerreros conocidos como “Tenakth”.

PUEDES VER: Los máximos íconos femeninos de la industria de los videojuegos

Aloy viaja a este misterioso lugar para dar con el origen de la plaga que está acabando lentamente con la vida del planeta y, en el camino, conoce a una serie de aliados que tratan de ayudarla en su tarea. No obstante, los Tenakth tienen su propia agenda y, dependiendo de sus intereses, se interponen en el camino de la protagonista pese a que los problemas internos de esta tribu también cobran relevancia a medida que la historia se desarrolla,

La historia de Horizon Forbidden West cumple con creces como continuación del anterior título ya que no solo nos muestra una nueva zona por explorar, sino también nos brinda a personajes mucho más carismáticos que en la entrega pasada y una evolución más notable de Aloy, quien gracias a este viaje empieza a confiar más en los demás y a dejar esa faceta solitaria que formó por su pasado.

La construcción del mundo es otro de los aspectos que resaltan de este título ya que la sociedad de los Tenakth funciona de forma muy distinta a la de los Este. Todas estas mejoras a los puntos frágiles de su antecesor hacen a Horizon Forbidden West un producto más redondo en lo que a narrativa, lore y evolución de personaje se refiere. Por fortuna, aún queda mucho por contar en la franquicia Horizon y Guerrilla Games supo jugar con excelencia sus cartas para posibles futuros proyectos ambientados en este universo.

La perfección de una fórmula

En el apartado de jugabilidad, Forbidden West nos vuelve a demostrar que si bien esta secuela sigue en la vena de su pasado, logra renovarse en puntos clave no solo para diferenciarse de su antecesor, sino también para mejorar la experiencia.

El Oeste Prohibido es uno de los mejores mundos abiertos de los videojuegos en los últimos años, con un alto nivel de calidad y con lugares de interés bien diseñados para mantener constantemente la atención del jugador, quien se ve siempre en la imperiosa necesidad de explorar para hallar una nueva misión, estructura o criatura. Esto ahora es más divertido gracias a la posibilidad de bucear en ríos y lagos así como también planear o deslizarse con el nuevo “glidder”.

Contamos con nuevas herramientas que favorecen la exploración en el Oeste Prohibido. (Foto: Guerrilla Games/Sony)

A propósito de las misiones, si bien la aventura principal demanda un tiempo considerable para completarse -con un promedio de 25 a 30 horas- la cantidad de actividades secundarias que pueden hacerse en un mapa tan extenso como el de Horizon Forbidden West le agrega un mayor valor, con el contenido suficiente para ampliar el tiempo de juego por cientos de horas.

El combate sigue siendo uno de los principales atractivos. Aloy tiene acceso a toda la gama de herramientas con las que contaba en su aventura pasada como su inseparable arco, flechas normales y elementales para aprovechar las debilidades de los enemigos, frascos explosivos, trampas, cuerdas y muchas más. Pero, además, ahora cuenta con mejores formas de lidiar contra rivales en una lucha cuerpo a cuerpo gracias a la implementación de un árbol de habilidades en el que se pueden invertir puntos ganados al subir niveles para tener técnicas especiales u otras maniobras.

Aloy continúa usando un arsenal completo de armas para combatir contra las fieras máquinas que habitan el mundo. (Foto: Guerrilla Games/Sony)

Claro está en que la interacción con las icónicas máquinas es el plato fuerte de esta experiencia, tal como ocurría con Horizon Zero Dawn. Tenemos algunas de las criaturas más recordadas de la entrega pasada como los Ravagers, tigres metálicos con una ametralladora en su lomo, los Thunderjaw, el temible tiranosaurio con cientos de armas en todo su cuerpo, y los siempre molestos Watcher, pequeñas máquinas bípedas que suelen atacar en manadas.

Pero, Guerrilla Games sabe que estas criaturas mecánicas fueron las que llamaron la atención de los fans de su anterior trabajo, por lo que también incluyeron nuevos especímenes como el Tremortusk, mamut enorme con 4 colmillos que también cuenta con múltiples armas en su cuerpo, Slitherfang, monstruosa serpiente que escupe ácido y que puede noquearnos en cuestión de segundos con su cola, y Sunwing, una criatura voladora que puede llegar a ser domado para surcar los cielos del mapa.

El Slitherfang es una de las máquinas más icónicas de Horizon Forbidden West. (Foto: Guerrilla Games/Sony)

Todo esto puede sonar maravilloso y realmente lo es cuando tienes la oportunidad de experimentarlo, pero, un detalle a tomar en cuenta es que esto tarda horas en ocurrir. La verdadera libertad del videojuego y todas las nuevas mecánicas que ofrece no llegan sino hasta las 10 horas. Esto no quiere decir que se requiera de este tiempo para disfrutar del título, pero hasta que se avance lo suficiente, es un tanto difícil encontrarle diferencias con Horizon Zero Dawn.

El frenetismo de los combates también puede resultar en una mala pasada al jugador ya que, toda la emoción que proyectan puede convertirse en una pequeña incomodidad por ligeros problemas en la cámara cuando estos se producen en lugares cerrados. Fuera de eso, Horizon Forbidden West cuenta con un gameplay de lujo y el pulido de mecánicas pasadas así como la inteligente inclusión de nuevos sistemas o elementos demuestran el interés de Guerrilla Games por crear algo a la altura de Zero Dawn e incluso más ambicioso.

La calidad gráfica de Horizon Forbidden West es una de las mejores de los videojuegos actuales. (Foto: Guerrilla Games/Sony)

La belleza de la nueva generación

Si hay algo en lo que podemos estar todos de acuerdo es en qué Horizon Forbidden West tiene uno de los mejores aspectos visuales de los videojuegos en los últimos años. El estudio llevó al límite las capacidades de su motor gráfico Decima Engine para obtener rostros y animaciones de personajes con un nivel de detalle y realismo impresionante. El cabello, los movimientos de los labios y otros elementos relacionados a modelos de humanos demuestran las capacidades de la nueva generación de videojuegos.

Por supuesto, esto no se limita a los personajes ya que las texturas, la iluminación, el contraste y todos los detalles a considerar en la calidad visual de los escenarios también revelan el descomunal trabajo de Guerrilla Games por darle a su nuevo proyecto el aspecto que realmente debe tener una superproducción en pleno 2022 con consolas tan poderosas en el mercado como PlayStation 5.

El hecho de que un videojuego que luce así de bien pueda jugarse tranquilamente en un PS4 es impresionante. (Foto: Guerrilla Games/Sony)

Claro está que los gráficos solo son el medio para plasmar la dirección artística del videojuego y en Horizon Forbidden West, todos los conceptos manejados para el mundo postapocalíptico en el que se desarrollan sus eventos, rebosan de personalidad y una propiedad única. Existen muchos títulos con la temática de la vida después de una gran catástrofe en el planeta, pero la saga Horizon debe ser uno de las más interesantes.

Otro aspecto que asombra es que este título pueda reproducirse sin mayores problemas en una PlayStation 4. Pese a ser una plataforma lanzada en 2013, la magistral optimización del estudio ha permitido que tanto los usuarios de la nueva consola de Sony como de la pasada puedan disfrutar de un videojuego de este calibre. Eso sí, se nota que la consola está haciendo un esfuerzo inmenso para mantenerse a la altura de Forbidden West ya que el ruido que provoca cuando se está jugando en esta consola es brutal.

Ojo, los jugadores de PS5 pueden hacer un mejor uso de la potencia técnica de su consola ya que pueden escoger entre un modo que prioriza la calidad visual a costa de unos cuantos cuadros por segundo o uno que mantiene una jugabilidad fluida a 60 FPS sacrificando ligeramente el acabado de texturas y modelos tridimensionales.

La calidad de los rostros y las animaciones para personajes y otros modelos en Horizon Forbidden West lo cimentan como todo un videojuego de actual generación. (Foto: Guerrilla Games/Sony)

Otro contendiente a juego del año

Decir que Elden Ring opacó a Horizon Forbidden West como gran estreno de febrero es pecar de evidente, pero esto no significa que la obra de Guerrilla Games y Sony Interactive Studios sea peor que el antes mencionado. Al contrario, este videojuego logra lo que toda buena secuela debería: mantiene una historia interesante y enganchante, refina mecánicas y elementos de su jugabilidad que consiguen que se aprecie la diferencia con su antecesor (aunque quizás un poco más tarde de lo ideal) y presenta uno de los mejores apartados visuales de la industria en la actualidad.

Horizon Forbidden West es un claro competidor en la lucha por el título de “videojuego del año” y es una experiencia que todo apasionado por el gaming debería probar alguna vez. Un magnífico juego que, lamentablemente, fue eclipsado por otro del mismo nivel.

Dato

Horizon Forbidden West está disponible en exclusiva para PlayStation 4 y PlayStation 5 a un precio de US$59,99 en su versión para PS4 y a US$69,99 para PS5.

VIDEO RELACIONADO

Hace poco Netflix lanzó la docuserie perfecta para los amantes de los videojuegos. High Score cuenta en 6 divertidos episodios la evolución de los videojuegos a