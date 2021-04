Uno de los juegos originales más laureados de PlayStation de los últimos años es Horizon Zero Dawn (2017) y desde el 20 de abril hasta el 14 de mayo se podrá reclamar de manera gratuita en la tienda virtual PlayStation Store de la PS4 y PS5.

Esta promoción llega gracias a Play at Home, campaña de Sony que busca incentivar al público a jugar videojuegos y quedarse en casa, con el fin de reducir la exposición al COVID-19. En marzo, el juego Ratchet and Clank y otros nueve títulos indies se han podido canjear sin tener que pagar. Ahora es el turno de Horizon Zero Dawn.

Asimismo, una vez que agregues el videojuego a tu biblioteca , este se quedará para siempre . También se confirmó que esta promoción está disponible para todos los usuarios y no requiere que poseas la suscripción PlayStation Plus .

Si estás interesado, aquí te dejamos el enlace de Horizon Zero Dawn en la tienda PlayStation Store. Por otro lado, si tienes tu consola a la mano, tan solo deberás ingresar a la PS Store, buscar Horizon Zero Dawn y seleccionar el botón Agregar a la Biblioteca. Debes tener como mínimo 50GB de espacio en tu disco duro para descargar el juego.

Cabe resaltar que el videojuego que Sony está regalando incluye el contenido descargable Frozen Wilds, el cual incluye un arco narrativo, nuevos enemigos y una nueva zona en el mapa.

Horizon Zero Dawn es un videojuego de 2017 que está disponible en PS4, PS5 y PC, y está ambientado en un mundo postapocalíptico lleno de criaturas robóticas. (Difusión)

¿De qué trata Horizon Zero Dawn?

Es un videojuego de 2017 que pertenece al género de acción / aventuras y cuenta con un mundo abierto lleno de dinosaurios robóticos y otros criaturas. Asimismo, dicho mundo se ubica en un futuro postapocalíptico en el que la humanidad ha vuelto a reunirse en clanes y tribus. No contamos con un modo multijugador.

Sobre la trama en sí, el videojuego nos pone en los pies de Aloy, una joven que cuando era niña fue expulsada de su tribu. Además, conocemos a Rost, el hombre encargado de criar a Aloy y que será su figura paterna.

Aloy es la protagonista de Horizon Zero Dawn. (Captura de pantalla)

Desde el inicio se nos explica que ambos viven lejos de la comunidad de los Nora, pero no el por qué, que es justamente lo que Aloy buscará averiguar a lo largo de Horizon Zero Dawn.

A su vez, en la aldea de Aloy, cada cierto tiempo se realiza una prueba entre todos los jóvenes que premia con el derecho a pedir cualquier cosa. Es por ello que Aloy entrena desde pequeña para llevarse aquella competencia y averiguar los diferentes misterios que hay sobre ella y su origen.

La secuela del exitoso Horizon Zero Dawn se llamará Horizon Forbidden West.(Captura de pantalla)

DATOS:

- La secuela de Horizon Zero Dawn está fechada para este 2021 y continuará con la historia de Aloy. El juego llevará por nombre Horizon Forbidden West y estará disponible en PS4 y PS5.

- Horizon Zero Dawn tiene un valor en la PlayStation Store de US$ 20.

- Fue uno de los videojuegos mejor puntuados en Metacritic en el año 2017, con un puntaje de 87/100 y se ubicó por detrás de juegos como The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Undertale o Persona 5.

