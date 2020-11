Link y Zelda están de vuelta. Los recordados personajes de la franquicia The Legend of Zelda protagonizan un nuevo videojuego exclusivo de Nintendo Switch, Hyrule Warriors: Age of Calamity, el cual salió a la venta el pasado 20 de noviembre y pertenece al género hack and slash (musou).

Asimismo, a nivel de historia, se trata de una precuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild de 2017, ya que muestra todo lo acontecido durante el gran cataclismo, evento que enfrentó a Link, Zelda, los cuatro campeones y toda Hyrule contra el poderoso Ganon y su ejército. Cabe destacar que la serie empezó en 2014 con un videojuego llamado Hyrule Warriors.

A continuación, te presentamos los datos claves de este Hyrule Warriors: Age of Calamity:

Precuela del juego Breath of the Wild

En 2017, el lanzamiento mundial de la Nintendo Switch estuvo acompañado del juego The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Este título, que consiguió consagrarse como el mejor juego de su año en los Game Awards, muestra un mundo abierto lleno de posibilidades de la tierra de Hyrule.

En Breath of the Wild controlamos a Link, quien quedó dormido por 100 años tras ser herido durante la guerra del gran cataclismo. En el juego se explica que la princesa Zelda, Link, el rey Rhoam y los cuatro campeones se enfrentaron sin éxito a Ganon.

Ahora bien, la historia de Hyrule Warriors: Age of Calamity contará todo lo sucedido durante el gran cataclismo y seremos testigos de cómo se llevaron a cabo las peleas por Hyrule. A su vez, nos enfrentaremos al Maestro Kogg y al clan Yiga.

Un juego de The Legend of Zelda del género Hack and Slash

A diferencia de Breath of the Wild, Hyrule Warriors: Age of Calamity pertenece al género Hack and Slash (o también musou). ¿De qué va este tipo de juegos? En términos sencillos: el jugador debe superar grandes oleadas de enemigos en pantalla gracias a combos de ataques. Además, se tiene que conquistar o capturar bases específicas y liderar a las tropas.

Sumado a esto, en Hyrule Warriors: Age of Calamity se podrá utilizar la tableta Sheikah, objeto que conocimos en Breath of the Wild.

Personajes jugables en Hyrule Warriors: Age of Calamity

Entre los personajes jugables tenemos a Link, la princesa Zelda, los cuatro campeones Daruk, Revali, Urbosa y Mipha, Impa, Rotver y Prunia. Las bestias divinas también son jugables, siempre y cuando escojamos a su respectivo campeón.

Precio de Hyrule Warriors: Age of Calamity

El videojuego se puede adquirir a través de la eShop Perú de Nintendo Switch a S/.199,90.

