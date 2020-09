Un nuevo videojuego de la franquicia The Legend of Zelda está a punto de estrenarse y no nos referimos a la secuela del exitoso Breath of The Wild, la cual también está en camino. Se trata de Hyrule Warriors: La era del cataclismo, título que se estrenará este 20 de noviembre exclusivamente en la Nintendo Switch y será desarrollado por KOEI Tecmo Games y Nintendo.

Este videojuego mostrará cómo fue la batalla entre Link, Zelda y los demás héroes de Hyrule en contra de Ganon durante La Gran Calamidad, 100 años antes de los hechos visto en Breath of The Wild.

Aquí te dejamos el tráiler oficial:

“El juego se desarrolla cien años antes de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. En aquel juego se hablaba del gran cataclismo acaecido un siglo antes, pero el acontecimiento en sí no se mostraba por completo. En este juego podrás vivir el gran cataclismo en primera línea”, indicó Eiji Aonuma, productor de la serie.

Por otra parte, Hyrule Warriors: La era del cataclismo mantendrá el estilo gráfico del The Legend of Zelda: Breath of The Wild, pero implementará la jugabilidad de los títulos antes visto en la serie Warriors.

Sumado a esto, en KOEI Tecmo Games confirmaron que Nintendo los ayudará en ambientar el mundo y afinar la jugabilidad y diálogos.

