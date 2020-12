Uno de los últimos grandes exclusivos para Nintendo Switch de este 2020 ya se encuentra entre nosotros. Se trata de Hyrule Warrios: Age of Calamity, un nuevo videojuego de la popular franquicia The Legend of Zelda que estrenó el pasado 20 de noviembre. Si estás interesado en este título y no sabes mucho de él, aquí te contaré todo lo necesario para que estés listo para encontrarte con Link y Zelda.

Antes que nada, recordemos que Hyrule Warrios: Age of Calamity muestra todo lo acontecido durante El gran cataclismo, evento que enfrentó a Link, Zelda, los cuatro campeones y toda Hyrule al poderoso Ganon y su ejército. Es decir, 100 años antes de todo lo que pasó en el juego The Legend of Zelda: Breath of the Wild (BOTW).

Por otro lado, hay que tener en cuenta que Hyrule Warrios: Age of Calamity pertenece al género hack and slash (tipo Mosou), el cual dista de manera significativa a lo que vimos en Breath of the Wild. ¿Qué tanta diferencia hay? Básicamente, controlamos a un personaje con el que nos enfrentaremos a grandes hordas de enemigos en pantalla, con el fin de capturar puestos de batalla o vencer jefes. No habrá un mundo abierto, tesoros escondidos, santuarios, opción de escalar montañas, etc.

Hyrule Warriors: Age of Calamity. (Difusión)

Ahora bien, Hyrule Warrios: Age of Calamity es un videojuego que en términos generales es divertido e interesante, aunque con problemas técnicos que podrían interferir con la experiencia global de juego.

La historia es un punto fuerte, puesto que en Breath of the Wild no sabíamos con precisión cómo Link termina dormido por 100 años y qué fue lo que ocurrió durante la guerra conocida como El gran cataclismo. Simplemente aparecimos y se nos contó que el reino sucumbió ante Ganon y los héroes perdieron. Si partimos de allí, todo ese vacío es explicado en Hyrule Warrios: Age of Calamity, por lo que si te quedaste con ganas de más en BOTW, con este nuevo título podrás conocer los pormenores.

Hyrule Warriors: Age of Calamity. (Difusión)

Sumado a esto, el juego está dividido por capítulos, los cuales se van desarrollando uno a uno conforme pasamos diferentes misiones principales (que en su mayoría son batallas en un gran mapa con algún minijuego). En el medio de estas grescas, tenemos cinemáticas que incluyen un doblaje al español latino y con el mismo arte gráfico de BOTW, por lo que no habrá sorpresas en los personajes y sus diseños.

En cuanto al apartado técnico, al ser Hyrule Warrios: Age of Calamity un Musou, habrá momentos llenos de enemigos que provocarán que la consola de todo de sí, provocando caídas de frames en algunas situaciones, lo que podría molestar o incomodar a más de uno. Esto se da tanto en modo TV, como en portátil.

Hyrule Warriors: Age of Calamity. (Difusión)

A su vez, al jugar en modo portátil la temperatura de la Switch se eleva y la batería se gasta más rápido que con otros juegos.

Lo que debes saber si estás pensando en comprarte este nuevo videojuego

Luego de dar mis conclusiones sobre Hyrule Warrios: Age of Calamity, te daré todos los datos claves que debes tener en cuenta a la hora de comprar o no:

¿Cuándo se lanzó y en qué plataformas está disponible Hyrule Warrios: Age of Calamityr? El videojuego se lanzó el pasado 20 de noviembre y es un exclusivo de Nintendo Switch, por lo que no podrás jugar este título en otra consola.

¿Quiénes desarrollaron este videojuego? Hyrule Warrios: Age of Calamity fue creado por los estudios japoneses de Koei Tecmo y Omega Force, siendo esta última la responsable de la franquicia Warriors, una de las más populares e impulsoras del género hack and slash.

Hyrule Warriors: Age of Calamity. (Difusión)

¿De qué trata? Sin entrar en spoilers, en Hyrule Warrios: Age of Calamity conocemos a un pequeño robot hecho por Zelda cuando era una niña gracias a la tecnología Sheika. Este, al ver que Ganon está destruyendo toda Hyrule en lo que conocemos como El gran cataclismo, decide viajar al pasado para evitar que se dicho suceso se lleve a cabo, creando una línea temporal diferente a lo que vimos en Breath of the Wild. Por esta razón es que no vimos al robot con forma de huevo en el último juego mencionado, puesto que viajó en el tiempo y ya no regresó. Nuestra aventura comienza cuando Prunia, Zelda y Link descubren al robot, se enteran de lo qué va ocurrir en el futuro y ponen manos a la obra para detener a Ganon.

Hyrule Warriors: Age of Calamity.

¿Cuánto dura la campaña? Si nos enfocamos en las misiones principales y algunas otras secundarias para mantener el nivel en nuestros personajes, nos tomará cerca de 20 horas terminar el videojuego.

¿Cómo se juega Hyrule Warrios: Age of Calamity? Como bien te mencioné al inicio de esta nota, este juego forma parte del género Hack and Slash de tipo Musou y en él deberemos enfrentarnos a grandes hordas de enemigos, presionando de manera consecutivas botones de ataque. Las criaturas con las que lucharemos son las que vimos en Breath of the Wild, tales como los lizalfos, bokoblins, guardianes corruptos, invocantis, entre otros.

¿Qué personajes jugables habrá? Entre los personajes jugables tenemos a Link, la princesa Zelda, los cuatro campeones Daruk, Revali, Urbosa y Mipha, Impa, Rotver y Prunia. Las bestias divinas también son jugables, siempre y cuando escojamos a su respectivo campeón.

Hyrule Warriors: Age of Calamity. (Difusión)

¿Hay traducción al español? Sí, Hyrule Warrios: Age of Calamity llega doblado al español latino y cuenta con los actores de voces que The Legend of Zelda: Breath of the Wild para los personajes, lo que nos ayudará en la inmersión si es que hemos jugado el videojuego. Además, en el apartado sonoro el título de Nintendo cuenta con temas y efectos sonoros del BOTW.

¿Hay modo multijugador? No, lo que nos encontramos es un modo cooperativo local a pantalla partida para dos personas, en el que podremos jugar con alguien más poniendo en modo vertical cada Joy-con.

Hyrule Warriors: Age of Calamity. (Difusión)

¿Hay problemas técnicos en cuanto a fotogramas? Sí, al menos cuando estamos en batallas con muchos elementos en pantalla, lo que no ayuda en la experiencia de juego. En el modo portable, a pesar de reducir la resolución, de tanto en tanto sufrimos de caídas de fotogramas por segundo. El rendimiento técnico es uno de sus puntos más flojos. Además, la cámara puede jugar en contra, porque no está bien diseñada.

¿Cuál es el precio de Hyrule Warrios: Age of Calamity? El videojuego se puede adquirir a través de la eShop Perú de Nintendo Switch a S/.199,90.

