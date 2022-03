Entrevista

Jose Varón, CEO de Sunwolf Entertainment, desarrollador y compositor de la banda sonora de Imp of the Sun

—¿Cuáles son los problemas más comunes que un estudio independiente experimenta durante el desarrollo de un videojuego?

Diría que es el financiamiento, sobre todo en un país como Perú donde el desarrollo de videojuegos es bastante novedoso. En nuestro caso, tuvimos la suerte de contar con el apoyo de Grupo San Antonio y esto también supuso un reto ya que aprendimos a balancear el área creativa con la estructura que un negocio necesita para salir adelante. A veces necesitábamos más tiempo pero teníamos un deadline que cumplir así que se necesita flexibilidad pero también estructura y disciplina. El balance de estos aspectos fue el reto más grande.

—¿Es difícil encontrar desarrolladores de videojuegos en el país?

La industria en Perú es tan nueva que muchas veces encuentras personas a las que les encantaría estar trabajando en videojuegos o programadores que se desenvuelven en otras áreas porque aún no hay tantas opciones para ejercer. Esto fue parte de lo que identificamos con Sunwolf y nos propusimos darle una oportunidad a estos creadores tan talentosos para que puedan trabajar en lo que realmente les gusta. Creo que trabajar en lo que te gusta debería ser un derecho.

—¿Qué tan complicado es hallar un publisher dispuesto a distribuir un videojuego?

Tuvimos 57 reuniones con distintas empresas y en la 58 conseguimos al publisher indicado. He oído de casos en los que son 100 o 150, pero afortunadamente solo necesitas uno. Perseverar, creer en tu producto, en ti y en tu equipo es lo que debes hacer para obtener uno. No es sencillo, pero es necesario.

—¿Qué necesita un proyecto para llamar la atención de un publisher?

Hay distintos aspectos pero yo creo que se trata más de encontrar al publisher correcto dependiendo del producto que tienes. Mientras tu videojuego traiga algo único, nuevo o diferencial a la mesa y sea un buen título, tienes una opción. No obstante, yo no recomendaría a nadie crear un tipo de videojuego solo porque es lo que la gente quiere. El equipo debe hacer lo que desee y si está haciendo algo no por él mismo sino por alguien más, no creo que sea lo mejor. Uno debe ser fiel a su propia visión.

—¿Qué le falta a la industria de videojuegos peruana para ser más relevante en la región?

Faltan inversionistas que realmente apuesten por el talento local, estudien la industria de los videojuegos y vean el potencial gigante que tiene. Creo que falta capital y visión por parte de más empresas. Talento hay, solo falta estructurarlo.