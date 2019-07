Dota 2 | Los equipos clasificados al mundial del juego (sí, también hay uno del Perú)

La escena competitiva de Dota 2 es una de las más importantes en el mundo de los eSports. En los últimos años, el campeonato mundial The International ha conseguido ubicarse como uno de los que más dinero reparte a sus equipos participantes, en la actual edición el pozo de premios ya supera los 26,5 millones de dólares.

Para la edición de este año, el The International 2019 tendrá 18 equipos participantes, 12 de ellos a través del Dota Pro Circuit y 6 gracias a las clasificatorias regionales. El evento de eSports se realizará en Shanghái, en China, del 15 al 25 de agosto.

A un mes del inicio del The International 2019, ya se conocen algunos equipos que estarán presentes en la cita de eSports. Entre los 18 participantes, se cuela el equipo peruano de Infamous Gaming, escuadra que logró la anhelada clasificación luego de vencer a paiN Gaming en la final de la clasificatoria regional.

Aquí el video con el que se anunció el The International 2019:

Valve, la compañía creadora del popular MOBA, implementó desde 2017 el Dota Pro Circuit (DPC), un circuito profesional de Dota 2 que se divide en cinco 'minor' y cinco 'major'. Los dos entregan puntos para la tabla de clasificación pero no de igual manera, los 'minor', torneos más pequeños, entregan menos puntos que los 'major', los cuales son los más importantes en el camino hacia el The International.

¿Quiénes son los equipos clasificados al The International 2019?

Actualmente, con el fin del DPC y de tres clasificatorias regionales (Sudamérica, Sudeste de Asia y Comunidad de Estados Independientes) de seis, ya conocemos a 15 de los equipos que buscarán coronarse como campeones mundiales de Dota 2.

A través del DPC llegaron los siguientes equipos: Team Secret, Evil Geniuses, Virtus.pro, Vici Gaming, PSG.LGD, Team Liquid, Fnatic, Ninjas in Pyjamas, TNC Predator, OG, Alliance y Keen Gaming.

Mientras que por las clasificatorias regionales se encuentra: Infamous Gaming, Natus Vincere (Na'Vi) y Mineski.

►Infamous Gaming, el representante peruano en el The International 2019

Representando a Sudamérica, el equipo de Infamous Gaming consiguió clasificar al The International 2019 a través de la clasificatoria regional luego de vencer por 3 a 0 a los brasileños de paiN Gaming, uno de los equipos más 'fuertes' de la región.

Cabe destacar que la organización de eSports, Infamous Gaming, semanas antes de que empiecen las clasificatorias regionales, cambió completamente su alineación debido a malos resultados en el Dota Pro Circuit. Luego de ello, decidió 'acoger' a todos los jugadores de la escuadra de Team Anvorgesa, equipo que había conseguido buenos números en el torneo 'StarLadder Imba TV', antes de la separación de Infamous.

En el camino, los chicos de Infamous Gaming dejaron atrás a otras agrupaciones nacionales como EgoBoys, Thunder Predator o Gorillaz-Pride.

El actual 'roster' de Infamous Gaming está conformado por los pro-players 'K1', 'Chris Brown', 'Wisper' (jugador de Bolivia), 'Scofield' y 'Stinger'.

Así lo celebraron los jugadores:

Cabe recordar que en la edición 2017 del The International, Infamous Gaming clasificó por primera vez a la competencia. Sin embargo, los jugadores de aquel equipo eran otros. La escuadra se ubicó entre los 16 mejores equipos del mundo y consiguió obtener US$ 123,440 por su desempeño.

►Clasificados a través del Dota Pro Circuit

Aquí te dejamos la tabla de clasificación con los 12 clasificados que irán al The International 2019:

El Dota Pro Circuit se implementó en 2017 y esta es la tabla de la actual temporada. (Captura de pantalla: Liquipedia.net) Agencias

Team Secret encabeza la tabla de clasificación con 14.400 puntos. El equipo europeo se llevó The Chongqing Major, MDL Disneyland Major y quedó en segundo lugar en el The Kuala Lumpur Major, asegurando un gran colchón de puntos. Además, el equipo profesional liderado por 'Puppey' fue el subcampeón del The International 2018.

Aquí el video de la final del MDL Disneyland Paris Major:

Luego se encuentra Virtus.Pro, el segundo mejor clasificado cuenta con 13.500 puntos tras ganar el The Kuala Lumpur Major y quedar como subcampeón en The Chongqing Major y en la DreamLeague Season 11. En el Epicenter Major, el último del DPC, quedó en tercer lugar y aseguró más de 2.000 puntos.

Vici Gaming, Evil Geniuses, Team Liquid, PSG. LGD se encuentran en tercer, cuarto, quinto y sexto puesto, respectivamente. Estos cuatro equipos obtuvieron los puntos necesarios para estar clasificados tras sus participaciones en los diferentes 'major' de la temporada. De ellos, la escuadra de Vici Gaming ha sido una de las más destacadas, pues ganó el DreamLeague Major y el Epicenter Major.

Asimismo, después de mitad de tabla, se encuentra Fnatic, Ninja in Pyjamas y TNC Predator, sétimo, octavo y noveno puesto en la tabla de clasificación, respectivamente. Esos equipos no han tenido el rendimiento esperado por sus fans, pues han estado lejos de los primeros puestos en los diferentes 'major' o 'minor'. Sin embargo, lograron la clasificación tras quedar en tercer o cuarto lugar en las competiciones del DPC.

Finalmente, los tres últimos cupos fueron tomados OG, Alliance y Keen Gaming. En primer lugar, OG obtuvo 900 puntos en el MDL Disneyland Major tras quedar en 5to puesto, con ello alcanzó la cifra adecuada para clasificar en 10mo puesto.

Luego, Alliance, los liderados por Loda se 'jugaron la vida' en el Epicenter Major y quedaron en 6to lugar, asegurando 900 puntos y el pase. De esta forma, lograron la hazaña, pues antes del 'major' el equipo europeo estaba en el puesto 14 con cerca de 350 puntos, lejos de la clasificación.

En tercer lugar, el último puesto es de Keen Gaming, equipo que hizo lo suyo en el DreamLeague Season 11, al quedar en 6to lugar. Suficiente para clasificar al The International 2019 como décimo segundo puesto.

DATO:

- The International 2019 de Dota 2 se desarrollará en Shanghái, China, entre el 15 y 25 de agosto.

- Dota 2 es un videojuego gratuito que se puede descargar desde la plataforma de Steam. Está disponible en PC y Mac.

