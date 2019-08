Infamous en el Mundial de Dota 2 | Su última partida en el International 2019 | VIDEO

La aventura de Infamous Gaming en el Mundial de Dota 2, The International 2019, llegó a su fin. Sin embargo, el cuadro nacional se despide por la puerta grande, pues aseguró más de US$800.000 y se metió entre los ocho mejores equipos del mundo.

En su última partida, la escuadra peruana fue derrotada por Team Secret, el gran favorito del certamen, por un resultado de 2 a 0. De esta forma, los liderados por 'Stinger' se despiden del evento de eSports.

Aquí te dejamos la partida entre Infamous y Team Secret:



Con un inicio muy parejo, Team Secret terminó por vencer en la primera partida a Infamous. El jugador europeo de 'Nisha', de Team Secret, que jugó con Faceless Void, terminó con las esperanzas del cuadro nacional. No obstante, hubo un notable desbalance debido a los 'picks' de los peruanos.



En la segunda partida, Team Secret escogió con mucho criterio a los héroes de la partida, mientras que Infamous no fue tan acertado. Desde los primeros minutos se notó la ligera ventaja hacia los europeos. Asimismo, durante las batallas grupales el equipo peruano no realizó las mejores combinaciones y terminó por rendirse.

Así queda el fixture con la derrota de Infamous:

-- Sobre Infamous Gaming --



Es importante recalcar que Infamous Gaming es un equipo que antes de que empiecen las clasificatorias regionales cambió completamente su alineación debido a malos resultados en el Dota Pro Circuit (DPC), el circuito de Dota 2 que determina qué escuadras clasifican al The International.



Luego de ello, Infamous Gaming decidió 'acoger' a todos los jugadores de Team Anvorgesa, equipo que consiguió buenos números en el torneo 'StarLadder Imba TV'.



De esta forma, todos los integrantes del Team Anvorgesa pasaron a la organización de Infamous Gaming. Aquí el 'roster':

Héctor 'K1' Rodríguez

Jean Pierre 'Chris Luck' Gonzales

Adrian 'Wisper' Céspedes

Elvis 'Scofield' De la Cruz

Steve 'Stinger' Vargas

Héctor 'K1' Rodríguez juega de posición 'carry', el encargado de eliminar a los enemigos con los mejores poderes e ítems. Luego, Infamous Gaming cuenta con dos 'support' (posición que brinda apoyo): Steve 'Stinger' Vargas y Elvis 'Scofield' De la Cruz. Después, el encargado de ir recorriendo el bosque ('jungler') es el jugador boliviano Adrian 'Wisper' Céspedes. Finalmente, Jean Pierre 'Chris Luck' Gonzales, es el 'midder', el encargado de ir por mid, la línea central.

DATO:

Dota 2 es un juego gratuito del género de estrategia de acción en tiempo real o, como también se le conoce, MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) desarrollado por Valve y distribuido por la plataforma Steam.



