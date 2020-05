Instinct busca extender su leyenda en los eSports del país. El primer finalista del Apertura de la Claro Guardians League sale a luchar por el tricampeonato nacional este viernes 8 de mayo frente a Deliverance eSports, en lo que será la partida con los dos mejores equipos de la temporada. ¿Podrá Instinct seguir siendo el rey del League of Legends en el Perú?

Como se sabe, Instinct Gaming fue el campeón absoluto de League of Legends en el Perú el año pasado, tras llevarse las dos ediciones de los Circuitos Nacionales de LoL sin dificultades. Ahora, la Claro Guardians League, en su formato de liga profesional, ofrece un nuevo reto que los liderados por el talentoso ‘Piqueos’ buscan conquistar.

Cabe destacar que Instinct Gaming finalizó la etapa regular de la CGL bordeando la supremacía absoluta: 12 victorias, solo 2 derrotas. Es decir, Instinct derrotó a todos los equipos (siete, en total) al menos una vez.

Pero hay un lunar en el historial: 2 caídas. Una de estas fue contra Deliverance eSports, a principios de marzo, cuadro con el que se volverá a medir, pero en esta ocasión en la gran final del Apertura. Los ‘Chicos del instinto’ aguardan su oportunidad para devolverles el golpe y llevarse el título nacional.

A propósito de este esperado encuentro, conversamos con Antony ‘Piqueos’ Siapo de 17 años, una de las promesas del League of Legends peruano, quien se desempeña como midlaner (o solo mid) de Instinct Gaming. Es decir, juega en la zona central del mapa, una de las más importantes y difíciles del juego.

'Piqueos' es uno de los jugadores más destacados de Instinct Gaming. (Imagen: Instinct Gaming / Facebook)

Acerca de sus expectativas de la final, ‘Piqueos’ adelantó que “todas son muy positivas y que, sobretodo, será muy divertida".

“Estamos trabajando muy duro para llegar en las mejores condiciones y sé que así será”, dijo sobre la situación de Instinct, que llega a la final tras derrotar en semis a G-Pride por 3 a 2.

A su vez, la joven promesa de 17 años entiende que se juegan el tricampeonato nacional, lo que le permitirá marcar un hito en la historia del League of Legends peruano. Cuando se le preguntó si se sentía nervioso, respondió lo siguiente: “La verdad que no, ya he ganado dos veces con este equipo y estamos preparados para llevarnos el tricampeonato”.

Antony 'Piqueos' Siapo es el midlaner de Instinct Gaming. (Foto: LVP)

Por otra parte, el pro-player también tuvo tiempo para declarar sobre el rival, Deliverance eSports: “Me parece un equipo con bastante flexibilidad, juegan cosas poco comunes y le saben sacar provecho”.

Como se sabe, los organizadores de la Claro Guardians League repartirán un botín de US$ 40.000 a lo largo de este 2020, así como un cupo para pelear en los regionales de ascenso a la Liga Latinoamérica (LLA) de Riot Games, la competencia de mayor envergadura del popular juego en el continente.

DATO:

La Claro Guardians League es organizada por el grupo El Comercio en alianza con la Liga de Videojuegos Profesional (LVP) y Riot Games (creadora de League of Legends). También cuenta con el auspicio de marcas importantes como Claro, Gillette, Old Spice de P&G, Sin Parar de Nestlé y 360 Energy Drink.

