La nueva obra del conocido desarrollador Josef Fares estrena este 26 de marzo en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC. Se trata de It Takes Two, uno de los juegos más esperados de 2021 y que se resalta por ser una obra totalmente cooperativa.

It Takes Two es una aventura en la que dos personas deberán ponerse de acuerdo y jugar de manera simultánea para seguir avanzando. No se podrá jugar de manera solitaria y tendremos que recurrir a amigos o familiares, de forma local o a través de Internet para seguir avanzando en la historia.

En ese sentido, la sección de eSports de El Comercio prepara una transmisión en vivo con el videojuego en su versión de PS5. No te la pierdas:

[ El gameplay está programado para las 7:00 p.m. (Hora Perú) ]

Josef Fares, mente detrás de este videojuego, fue responsable del laureado A Way Out, obra en la que debíamos escapar de una prisión junto a un compañero en paralelo. Esa misma mecánica se repite en It Takes Two.

Como mencionamos, este título es exclusivamente cooperativo. Pero, no será necesario que dos personas deban comprar el mismo juego, ya que It Takes Two incluye el pase de amigo. Con este, un usuario podrá invitar a otro a que se sume la partida (y descargue el juego) sin tener que pasar. Esta opción está disponible en todas las cosas.

Asimismo, si tienes una PS5 y tu compañero una PS4, también podrán jugar juntos.

DATOS:

- It Takes Two es uno de los lanzamientos de EA Originals, un programa para desarrolladores independientes de Electronic Arts, del cual han salido diferentes títulos como Sea of Solitude, A Way Out, Knockout City o Fe.

- El videojuego It Takes Two se lanzará a un precio de S/. 139,00 en PC a través de Steam. Mientras que en la tienda PlayStation Store podremos encontrar al videojuego a US$ 39,90.

