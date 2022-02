La Academia Interactiva de las Artes y las Ciencias llevó a cabo los D.I.C.E. Awards 2022, la edición anual de su gala que premia a lo mejor de la industria de los videojuegos en 2021 considerando diversos apartados. Tal como ocurrió con The Game Awards 2022, It Takes Two recibió el galardón de “juego del año” pese a que ‘Deathloop’ y ‘Ratchet & Clank: Rift Apart’ se perfilaban como los favoritos a este premio por sus múltiples nominaciones.

La madrugada del 25 de febrero, la organización celebró la edición 25 de su premiación y poco después publicó los resultados de las categorías que la componen. Es así como It Takes Two, la obra de Josef Fares y Hazelight Studios -creadores de A Way Out-, fue reconocido como el mejor videojuego de 2021 así como también el título con mejor diseño, ganando dos de las seis categorías en las que estuvo nominado.

No obstante, It Takes Two no fue el que más premios se llevó en los D.I.C.E. Awards 2022 ya que Ratchet & Clank: Rift Apart fue el que terminó ganando la mayor cantidad de categorías. El videojuego desarrollado por Insomniac Games y publicado por Sony en exclusiva para PlayStation 5, se llevó cuatro galardones: mejor animación, mejor dirección de arte, mejor logro técnico y mejor juego familiar.

Pese a todas las expectativas que generó y las buenas reseñas que cosechó entre la crítica especializada y los jugadores, Deathloop solo ganó una de las categorías en las que estuvo nominado: mejor dirección. Otras sorpresas del evento fueron Pokémon Unite elegido como mejor videojuego de móviles e Inscryption que, pese a haber estado nominado en varias categorías, se fue a casa con las manos vacías.

Todos los ganadores de los D.I.C.E. Awards 2022

A continuación, te dejamos la lista completa de los ganadores de los D.I.C.E. Awards 2022 en sus distintas categorías:

Mejor juego del año

Deathloop

Inscryption

It Takes Two

Ratchet & Clank: Una Dimensión Aparte

Returnal

Mejor dirección

Deathloop

Inscryption

It Takes Two

Ratchet & Clank: Una Dimensión Aparte

The Artful Escape

Mejor dirección artística

Call of Duty: Vanguard

Deathloop

Kena: Bridge of Spirits

Ratchet & Clank: Una Dimensión Aparte

Resident Evil Village

Mejor diseño

Deathloop

Inscryption

It Takes Two

Loop Hero

Ratchet & Clank: Una Dimensión Aparte

Mejor animación

Call of Duty: Vanguard

Deathloop

Kena: Bridge of Spirits

Ratchet & Clank: Una Dimensión Aparte

Resident Evil Village

Mejor personaje

Alex Chen (Life is Strange: True Colors)

Colt Vahn (Deathloop)

Kena (Kena: Bridge of Spirits)

Lady Dimitrescu (Resident Evil Village)

Rivet (Ratchet & Clank: Una Dimensión Aparte)

Mejor composición musical original

Deathloop

It Takes Two

Kena: Bridge of Spirits

Psychonauts 2

Returnal

Mejor diseño de sonido

Forza Horizon 5

Halo Infinite

It Takes Two

Ratchet & Clank: Una Dimensión Aparte

Returnal

Mejor guión

Before Your Eyes

Inscryption

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Psychonauts 2

The Forgotten City

Mejor apartado técnico

Battlefield 2042

Forza Horizon 5

Moncage

Ratchet & Clank: Una Dimensión Aparte

Returnal

Mejor juego de acción

Deathloop

Halo Infinite

Metroid Dread

Returnal

The Ascent

Mejor juego de aventuras

Death’s Door

It Takes Two

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Psychonauts 2

Resident Evil Village

Mejor juego familiar

Animal Crossing: New Horizons - Happy Home Paradise

Cozy Grove

Mario Party Superstars

Ratchet & Clank: Una Dimensión Aparte

WarioWare: Get It Together

Mejor juego de lucha

Guilty Gear -Strive-

Melty Blood: Type Lumina

Nickelodeon All-Star Brawl

Mejor juego de carreras

F1 2021

Forza Horizon 5

Hot Wheels Unleashed

Mejor RPG

Final Fantasy XIV: Endwalker

Pathfinder: Wrath of the Righteous

Shin Megami Tensei V

Tales of Arise

Wildermyth

Mejor juego de deportes

FIFA 22

Mario Golf: Super Rush

NBA 2K22

Riders Republic

The Climb 2

Mejor juego de estrategia / simulador

Age of Empires IV

Gloomhaven

Griftlands

Inscryption

Loop Hero

Logro técnico en la Realidad Inmersiva

Lone Echo II

Puzzling Places

Resident Evil 4 VR

Song in the Smoke

Yuki

Mejor juego de realidad inmersiva

Demeo

I Expect You to Die 2: The Spy and the Liar

Lone Echo II

Resident Evil 4 VR

Song in the Smoke

Mejor indie

Death’s Door

Inscryption

Loop Hero

Sable

Unpacking

Mejor juego para móviles

Behind the Frame

Fantasian

League of Legends: Wild Rift

Moncage

Pokémon Unite

Mejor juego online

Back 4 Blood

Call of Duty: Vanguard

Final Fantasy XIV: Endwalker

Halo Infinite

Knockout City

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RELACIONADO

Hace poco Netflix lanzó la docuserie perfecta para los amantes de los videojuegos. High Score cuenta en 6 divertidos episodios la evolución de los videojuegos a