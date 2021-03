It Takes Two, la nueva propuesta del desarrollador Josef Fares de Hazelight Studios, está por estrenar. Este título es un videojuego cooperativo en el que dos personas deberán ponerse de acuerdo y jugar de manera simultánea para seguir avanzando.

Como se recuerda, Josef Fares fue responsable del laureado A Way Out, videojuego en el que debíamos escapar de una prisión junto a un compañero en paralelo. Esa misma mecánica, que podía ser en local o en línea, se repite en It Takes Two.

Asimismo, no hace falta que dos personas compren el mismo videojuego, ya que It Takes Two contará con el pase de amigo. Con este, un jugador podrá invitar a otro para que se sume a la partida, sin tener que pagar.

En It Takes Two conoceremos a Cody y May, una pareja con problemas matrimoniales. (Difusión)

Sobre la historia de It Takes Two, encarnaremos a Cody o May, una pareja que es testigo del desgaste matrimonial y que de un momento a otro, ambos son transformados en muñecos. Nuestra misión es trabajar en conjunto para volver a la normalidad.

It Takes Two es uno de los lanzamientos de EA Originals, un programa para desarrolladores independientes de Electronic Arts, del cual han salido diferentes títulos como Sea of Solitude, A Way Out, Knockout City o Fe.

It Takes Two: fecha de lanzamiento

El videojuego de Josef Fares y EA se estrena a nivel mundial el próximo 26 de marzo de 2021.

El juego estará disponible en las siguientes consolas: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC. Se confirmó que no hay planes para llevar It Takes Two a Nintendo Switch.

It Takes Two es videojuego cooperativo para dos personas. (Difusión)

It Takes Two: precio

El videojuego It Takes Two se lanzará a un precio de S/. 139,00 en PC a través de Steam. Mientras que en la tienda PlayStation Store podremos encontrar al videojuego a US$ 39,90.

Recordemos que para jugar de manera cooperativa en línea en PS4 o PS5 se requiere la suscripción PS Plus.

El nuevo videojuego saldrá a la venta el 26 de marzo.

It Takes Two: tráilers

Tráiler de presentación:

Gameplay:

Tráiler “Somos mejores juntos”:

Tráiler de The Game Awards 2020:

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RELACIONADO

'Crash Bandicoot' llegará a los móviles para el 2021

TE PUEDE INTERESAR

Síguenos en Twitter...