It Takes Two es el próximo videojuego del desarrollador Josef Fares, conocido por ser una de las figuras más carismáticas de la industria del gaming y también autor de los laureados A Way Out y Brothers: A Tale of Two Sons.

Este título creado por Fares y el equipo Hazelight Studios verá la luz el próximo 26 de marzo para las consolas de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC. Este lanzamiento forma parte de EA Originals, un programa para desarrolladores independientes de Electronic Arts, del cual han salido diferentes títulos como Sea of Solitude, A Way Out, Knockout City o Fe.

It Takes Two destaca por ser un videojuego cooperativo en el que dos personas deberán ponerse de acuerdo y jugar simultáneamente para seguir avanzando en la historia. En este juego no podremos pasar la campaña de manera solitaria.

Asimismo, no hace falta que dos personas compren el mismo videojuego, ya que It Takes Two contará con el pase de amigo. Con este, un jugador podrá invitar a otro para que se sume a la partida, sin tener que pagar.

It Takes Two: ¿de qué tratará este juego?

Sobre la historia de It Takes Two, encarnaremos a Cody o May, una pareja que es víctima del desgaste matrimonial y que está en proceso de divorcio. La hija de ambos, quien está en contra de la separación de sus padres, consigue transformarlos en muñecos.

En It Takes Two conoceremos a Cody y May, una pareja con problemas matrimoniales. (Difusión)

Para revertir la situación y volver a la normalidad, Cody y May deberán trabajar en conjunto para superar una serie de desafíos propuestos por el Dr. Hakim, un libro mágico que puede hablar y personifica a un gurú del amor.

Además, las aventuras de los protagonistas se ambientará en la casa de la pareja, pero con el agregado de que los elementos o escenarios han cobrado vida, convirtiéndose algunos en amigos y otros en enemigos.

It Takes Two: novedades en jugabilidad

It Takes Two ha sido denominado como un videojuego ‘multigénero’, ya que ofrece experiencias de todo tipo a los jugadores. Por ejemplo, podremos correr, saltar, evitar obstáculos, disparar contra avispas, patear ardillas, pilotear prendas voladoras o, incluso, ser un DJ.

It Takes Two es videojuego cooperativo para dos personas. (Difusión)

Como mencionamos, It Takes Two es un videojuego exclusivamente cooperativo para dos personas. Es decir, solo podremos pasar la campaña junto a un amigo más, sea a través de Internet o de manera local.

Los creadores de It Takes Two resaltan que cada nivel ofrecerá tareas distintas para Cody y May, por lo que la comunicación entre los jugadores será vital para superar los retos.

Sumado a ello, se confirmó que It Takes Two no contará con ninguna clase de coleccionables. Josef Fares, máximo responsable detrás del juego, alegó que esto se debe a que el porcentaje de jugadores que no terminan el juego es bajo.

“Podemos rejugarlo, pero no se trata de la cuestión principal, ya que el porcentaje de jugadores que vuelven a pasarse los juegos una vez terminados es realmente bajo, por no hablar de aquellos que ni siquiera los terminan una vez. Nos sentimos orgullosos [de no haberlos integrado]”, aseguró.

El nuevo videojuego saldrá a la venta el 26 de marzo.

It Takes Two: ¿cuál es su precio?

El videojuego It Takes Two se lanzará a un precio de S/. 139,00 en PC a través de Steam. Mientras que en la tienda PlayStation Store podremos encontrar al videojuego a US$ 39,90.

Recordemos que para jugar de manera cooperativa en línea en PS4 o PS5 se requiere la suscripción PS Plus.

