Fiel a su estilo y por segundo año consecutivo, Epic Games decidió regalar un videojuego a los usuarios de su tienda digital para PC cada día durante dos semanas del mes de diciembre. Para cerrar con broche de oro, la compañía anunció que la trilogía moderna de Tomb Raider está disponible totalmente gratis por un tiempo limitado.

Como anunció a través de su plataforma y redes oficiales, Epic Games Store está obsequiando Tomb Raider: Game of the Year Edition, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration y Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition a todos sus usuarios. Tres grandes producciones protagonizadas por la icónica aventurera Lara Croft, un ícono de los videojuegos.

Si deseas hacerte con estos títulos, puedes seguir estos pasos dependiendo de tu situación.

Si no tienes instalado Epic Games Launcher en tu PC

Ingresa a la página de “Juegos gratis” de Epic Games Store a través del siguiente enlace .

. Ingresa a tu cuenta usando las opciones de la parte superior de la pantalla.

En la ventana, podrás ver los 3 títulos de Tomb Raider disponibles para reclamar. Dale click al que desees.

En la nueva página, da click sobre el botón “reclamar”.

El juego estará disponible en tu cuenta para ser descargado cuando tengas Epic Games Store en tu PC.

Si aún no tienes una cuenta de Epic Games

Accede a la página para registrarte mediante el siguiente enlace .

. Tendrás una amplia gama de opciones para vincular otra cuenta que ya tengas como Facebook, Google o Steam. Si quieres usar un correo electrónico, escoge la primera opción.

Completa las casillas y termina el proceso de registro. Luego, dirígete a tu correo y verifica tu cuenta para empezar a usarla.

Sigue los pasos antes mencionados en “Si no tienes instalado Epic Games Launcher en tu PC” o descarga el instalador del software.

Si tienes Epic Games Launcher en tu PC y una cuenta creada

Accede a la Epic Games Launcher desde tu PC e inicia sesión.

Dirígete a la sección Store y selecciona la opción “juega gratis ya”.

En la nueva pantalla, elige el juego que desees.

Da click en “reclamar”, en la nueva ventana elige “realizar pedido” y ya los tendrás en tu biblioteca.

Ve a tu biblioteca y podrás iniciar la descarga de los videojuegos reclamados.

Recuerda que solo podrás obtener la trilogía moderna de Tomb Raider totalmente gratis hasta el 6 de enero. Pasado este día, el videojuego gratuito de Epic Games Store cambiará a Gods Will Fall.

Esta es la pantalla que verás en Epic Games Launcher y la página de juegos gratis para reclamar la trilogía de Tomb Raider. (Foto: Epic Games)

