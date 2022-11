Ubisoft ha anunciado que ya está disponible el videojuego de música y baile Just Dance 2023, que se puede adquirir para Nintendo Switch, PlayStation 5 (PS5) y las consolas Xbox Series X y S.

Esta nueva versión consta de una lista de 40 nuevos éxitos y universos, que van de los grandes hits a los fenómenos virales de internet y otras canciones originales. Entre ellas, ‘Therefore I Am’, de Billie Eilish, o ‘Sweet But Psycho’, de Ava Max.

Otros de los artistas que se suman al catálogo de este juego son Britney Spears con ‘Toxic’, Kylie Minogue con ‘Magic’, Imagine Dragons con ‘Radioactive’, Evanescence con ‘Bring Me To Life’, Harry Styles con ‘As It Was’ y Electric Sixx con ‘Danger! High Voltage’.

La nueva era de Just Dance estrena novedades para no dejar de bailar, entre las que se encuentran las recomendaciones de playlists personalizadas y canciones seleccionadas para cada jugador, así como una nueva dirección artística del juego.

Concretamente, Just Dance 2023 cuenta con un rediseño de la interfaz de usuario y es capaz de ofrecer mundos inmersivos en tres dimensiones (3D), así como menús con una navegación fácil e intuitiva.

Una de las grandes novedades que ofrece esta edición, de hecho, es el modo multijugador online, que estará disponible más adelante en las versiones más avanzadas de Xbox. Esta opción permitirá a los jugadores utilizar el juego con otras cinco personas más gracias a la opción Grupos.

Para utilizar esta característica, todos los jugadores deberán conectarse al menú principal del anfitrión, lo que les permitirá interactuar entre sí mediante emoticonos, escoger en conjunto las canciones y juntarse de manera virtual en una misma pista de baile.

La compañía ha señalado, además, que el matchmaking o emparejamiento de estas agrupaciones estará disponible en una próxima actualización de Just Dance 2023 Edition.

Por otra parte, los jugadores podrán acceder a una clasificación gracias al nuevo sistema de progresión, con el que se ganan puntos por cada baile completado. Con estos puntos, podrán desbloquear recompensas y personalizar las Dance Cards. Estas tarjetas de baile ya se pueden adaptar a la personalidad de cada usuario y estos también podrán modificar su avatar, el fondo, su identificador y el alias.

Por otra parte, los jugadores de Just Dance 2023 Edition tendrán la oportunidad de canjear los puntos para recibir emoticonos y, con ellos, se podrán comunicar con el resto de jugadores en los grupos en línea.

También se ha introducido un nuevo sistema de streaming por suscripción, desde el cual se puede acceder a un catálogo de canciones en constante crecimiento, con más de 150 temas de las versiones de Just Dance.

Este listado se irá ampliando a lo largo del próximo año, al que se añadirán nuevas canciones exclusivas, así como algunos de los grandes éxitos de la historia de la música. Todos aquellos que deseen conocer esta opción, podrán hacerlo a través de un mes de prueba gratuito incluido con el juego.

Ubisoft ha indicado que irá lanzando regularmente una serie de actualizaciones del videojuego, con las que los jugadores irán recibiendo nuevos modos de juego, canciones y temporadas temáticas durante los próximos años.

Finalmente, la compañía ha presentado la aplicación Just Dance 2023 Controller, que convierte el teléfono en un mando gracias a una tecnología de puntuación. Con ella podrán jugar hasta seis jugadores sin necesidad de otros accesorios adicionales.