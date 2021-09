Conforme a los criterios de Saber más

Desde que se anunció a mediados de 2020, la comunidad gamer ha estado atenta al desarrollo de Kena: Bridge of Spirits, un videojuego que desde sus primeros adelantos se mostró como un espectáculo visual y una obra animada de alto nivel. Pero, ¿bastará el apartado audiovisual para definir si es un buen juego? Te contamos nuestra experiencia.

Recordemos, Kena: Bridge of Spirits está entre nosotros desde el 21 de setiembre para PS4, PS5 y PC (vía Epic Games), y se ha posicionado como uno de los lanzamientos más destacados de 2021, pues en Metacritic (portal en el que se recopilan críticas) consigue un promedio de 81/100, por encima de otros nombres como FIFA 22, NBA 2K22 o The Medium.

Asimismo, tengamos en cuenta que Kena: Bridge of Spirits es un videojuego desarrollado por Ember Lab, un pequeño estudio fundado en 2009 por los hermanos Mike y Josh Grier. Este equipo se hizo conocido en 2016 por crear Majora’s Mask: Terrible Fate, un cortometraje animado ultrarealista basado en la popular saga The Legend of Zelda.

Dicho esto, pasemos al análisis de Kena: Bridge of Spirits. ¿Qué nos pareció? ¿Cuáles son sus puntos a favor y en contra? Aquí la información:

Ficha técnica de Kena: Bridge of Spirits

Género : Acción / aventuras

: Acción / aventuras Consola : PlayStation 4, PlayStation 5 y PC

: PlayStation 4, PlayStation 5 y PC Jugadores : Un jugador

: Un jugador Restricción de edad : Mayores de 13 años

: Mayores de 13 años Fecha de lanzamiento : 21 de setiembre de 2021

: 21 de setiembre de 2021 Idiomas : Alemán, Chino - Simplificado, Chino - Tradicional, Coreano, Español, Francés, Inglés, Italiano, Japonés, Portugués, Ruso

: Alemán, Chino - Simplificado, Chino - Tradicional, Coreano, Español, Francés, Inglés, Italiano, Japonés, Portugués, Ruso Doblaje : Audio en inglés

: Audio en inglés Tamaño de descarga: 17,80 GB (versión PS5)

Historia: interesante y misteriosa

La trama de Kena: Bridge of Spirits es interesante, misteriosa y por momentos profunda por los temas que aborda. El juego presenta la aventura de Kena, una guía espiritual que tiene la misión de llegar a un santuario en una montaña sagrada. En el camino, la protagonista ayudará a espíritus corrompidos a alcanzar el descanso eterno.

Kena es la protagonista del juego Kena: Bridge of Spirits. (Captura de pantalla)

Así, la historia es, de principio a fin, interesante, ya que el viaje de Kena no será sencillo y estará repleto de dificultades. Además, la campaña toca, en segundo plano, de manera implícita, puntos como la muerte, la vida y la espiritualidad.

No obstante, hay que mencionar que un punto flojo es que el juego no nos explica a profundidad sobre quién es Kena, cuál es su pasado y tampoco las reglas del mundo y todo su lore (trasfondo). En Kena: Bridge of Spirits solo se vive el presente inmediato.

La misión de Kena es alcanzar un santuario sagrado en una montaña. (Captura de pantalla)

Por otro lado, la campaña principal nos tomará alrededor de 9 a 11 horas, dependiendo de cuán ‘completistas’ seamos, pues habrá diferentes objetos coleccionables para expandir el tiempo de juego.

Jugabilidad: sencilla, pero desafiante

Como la gran mayoría de juegos de acción / aventura, Kena: Bridge of Spirits ofrece una jugabilidad estándar para que la mayoría de jugadores, tanto nuevos como experimentados, disfruten el gameplay sin complicaciones. En el juego utilizaremos los joystick para movernos y para atacar, saltar o correr habrá botones en específico.

Kena: Bridge of Spirits. (Captura de pantalla)

Por otro lado, en los combates, podremos anticiparnos al golpe enemigo por un breve instante y llevar a cabo un poderoso contragolpe. Este elemento, traído de la saga Dark Souls y también conocido como ‘parry’, dota de mayor dificultad a la jugabilidad, debido a que requiere una alta precisión para realizarlo.

Su ventaja es que haremos mucho daño, pero la desventaja es que si lo hacemos mal, nos dañarán significativamente.

A lo largo de Kena: Bridge of Spirits tendremos que hacer frente a espíritus corrompidos. (Captura de pantalla)

Ahora bien, un punto vital de la jugabilidad de Kena: Bridge of Spirits es la participación de los Rots, pequeñas, llamativas y simpáticas criaturas que hemos visto a lo largo de los tráilers. Estos muchachitos no solo son un agregado visual, sino que ayudan tanto en combate (con movimientos especiales), como para resolver los distintos rompecabezas.

Los Rots son pequeños espíritus del bosque que ayudarán a Kena durante su aventura. (Captura de pantalla)

Los Rots, a su vez, son espíritus del bosque que acompañan a Kena a lo largo de la campaña principal. Al inicio son pocos Rots, pero conforme vamos pasando el juego, iremos encontrando más. Para la recta final tendremos decenas.

Los Rots se combinan con nuestro arco y permiten llevar a cabo poderosos ataques. (Captura de pantalla)

Por si fuera poco, podemos personalizar a los Rots con sombreros que se pueden comprar en carritos que sirven como tiendas dentro de Kena: Bridge of Spirits. La moneda del juego son puntos que recogemos de cofres y de peleas con enemigos.

Apartado gráfico: al nivel de las películas de Pixar

Su punto más sólido es el apartado gráfico. Desde un inicio nos topamos con un mundo que desborda magia y espectacularidad, tanto por los diseños de personajes, de escenario (variados y atractivos), como los propios combates (llenos de partículas).

Kena es una guía espiritual. (Captura de pantalla)

Dicho de otro modo, Kena: Bridge of Spirits ha sido un trabajo cuidado meticulosamente a nivel gráfico por Ember Lab, tanto así que se podría comparar con las propias películas del estudio Pixar o también con lo visto con el laureado Ratchet & Clank: Rift Apart (aquí te dejamos el review de este título que destacó por su músculo gráfico).

Los diseños de escenario de Kena: Bridge of Spirits están logrados bien logrados y llenos de detalles. (Captura de pantalla)

Para este análisis, probamos la versión de PlayStation 5, la cual ofrece dos modos: calidad (4K nativos a 30 fotogramas por segundo) y rendimiento (4K variables a 60 fotogramas por segundo). La diferencia entre ambos no es inmensa, así que recomendamos utilizar la segunda opción, la que prioriza la fluidez.

Por último, ¡No duden en usar el Modo Foto, no se arrepentirán! Cada momento en Kena: Bridge of Spirits sirve para una fotografía.

El Modo Foto de Kena: Bridge of Spirits nos permite capturar diversos momentos del juego. (Captura de pantalla)

Conclusiones sobre Kena: Bridge of Spirits

Una opción atractiva para quienes buscan una aventura corta, divertida y con gráficos de última generación. Su jugabilidad no se queda atrás y presenta controles sencillos, pero difíciles de dominar en las peleas.

La historia es interesante y profunda por los temas que aborda (como la vida y la muerte), pero hubiera gustado que se explique más sobre Kena y el mundo mágico en el que vive la joven heroína.

