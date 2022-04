Volvió por la puerta grande. Kirby, el recordado y tierno personaje rosa de Nintendo, regresó al mundo de los videojuegos con un nuevo título que se suma a la franquicia que está por cumplir 30 años. Nos referimos a Kirby y la Tierra Olvidada, obra que vio la luz el último 25 de marzo y se ha posicionado como uno de los juegos mejor valorados de la saga por la crítica. ¿Qué nos gustó y qué no tanto? A continuación, te lo contamos.

Antes, recordemos: Kirby y la Tierra Olvidada es un videojuego exclusivo de la Nintendo Switch que ha sido desarrollado por HAL Laboratory y Nintendo. Asimismo, se trata del regreso de la franquicia al plano en 3D, luego de varios títulos enfocados al 2D.

A través del tiempo, Kirby se ha puesto al nivel de icónicos personajes de Nintendo como Mario Bros, Donkey Kong o Link de The Legend of Zelda, por sus videojuegos y simpático diseño. Ahora, con Kirby y la Tierra Olvida, la figura rosa vuelve a la palestra.

Aquí te dejamos la ficha técnica de Kirby y la Tierra Olvidada y, tras ello, los puntos que más nos gustaron del juego:

Género : Plataformas, Acción

: Plataformas, Acción Consola : Nintendo Switch

: Nintendo Switch Jugadores : 1 -2

: 1 -2 Restricción de edad : Mayores de 10 años

: Mayores de 10 años Fecha de lanzamiento : 25 de marzo de 2022

: 25 de marzo de 2022 Idiomas : Español, inglés, Japonés, Francés, Alemán, Italiano, Coreano, Neerlandés, Chino

: Español, inglés, Japonés, Francés, Alemán, Italiano, Coreano, Neerlandés, Chino Online : Sí, requiere Nintendo Switch Online

: Sí, requiere Nintendo Switch Online Tamaño de descarga: 5,8 GB

Historia: de menos a más con una recta final atrapante

Resumimos con pocas palabras la trama de Kirby y la Tierra Olvidada: interesante, misteriosa y con un tramo final emocionante. Sin entrar en spoilers, nos ponemos en los pies de Kirby, quien ha sido trasladado a un mundo abandonado mediante un viaje espacio / tiempo (sí, algo similar a lo visto en la película Spider-Man: No Way Home). Como no podía ser de otra forma, nuestro objetivo es regresar a casa, pero también ayudar a los Waddle Dees (pequeñas criaturas que conocimos en anteriores juegos de la serie), que están siendo secuestrados por unos animales salvajes.

El objetivo en Kirby y la Tierra Olvidada es rescatar a los Waddle Dees y volver a casa. / Nintendo

Es cierto que la historia es sencilla y directa, pero lo mejor se encuentra en la parte final de la misma, con sorpresas y un ritmo que no decae. También hay coleccionables que tienen descripciones en texto que complementan la historia con detalles inadvertidos. Con un avance promedio, sin concentrarse en los objetos por descubrir, nos tomará 9 horas acabar el juego.

Kirby está de regreso con el videojuego Kirby y la Tierra Olvidada. / Nintendo

Jugabilidad: variada a más no poder

Para quienes ya conocen a Kirby saben que el personaje tiene la capacidad de absorber enemigos y así ‘prestarse’ sus habilidades principales. No es nuevo y ya lo hemos visto en diferentes formas en Super Smash Bros Ultimate. No obstante, HAL Laboratory sorprende: diferentes objetos inanimados y animados se pueden “tragar”.

¿Cómo así? El estudio japonés introduce la transmorfosis, una nueva técnica que permite a Kirby absorber elementos como vehículos, escaleras, cajas expendedoras, conos, tubos, etc. Aunque para utilizar este ‘poder’ hay zonas exclusivas en cada nivel. Además de ello, tenemos las clásicas armas como espadas, lanzadiscos, martillo, taladro, pistolas, magia de fuego y hielo, etc. En total son 12, pero cada una incluye mejoras que aumentan su potencia.

En Kirby y la tierra olvidada podemos transformarnos en diferentes objetos inanimados. / Nintendo

Otro punto importante es la gran cantidad de enemigos que hay en el juego. Todos ellos en su mayoría diferentes y con patrones de ataque y movimientos propios. Cabe señalar que el juego tiene dos dificultades: normal y difícil, aunque esta última no supone un reto mayúsculo. Aquí destacamos que no hace falta ser difícil para ser divertido.

De igual manera, Kirby puede absorber enemigos pequeños y copiar sus habilidades. / Nintendo

Contenido: un juego rejugable de principio a fin

Vayamos a otro aspecto vital de Kirby y la Tierra Perdida: su contenido. ¿Es un juego de mundo abierto, de una sola pasada o cómo? El título se plantea como una historia lineal con diferentes zonas por superar (obligatorias y secundarias). En cada una de ellas encontramos de cuatro a seis niveles distintos. Para alcanzar la siguiente región o zona, tendremos que haber rescatado un número determinado de Waddle Dees.

Kirby y la Tierra Olvidada.

Pero no es la única función de los Waddle Dees, ya que mientras más rescatemos, más edificios especiales se construirán en la Ciudad, un espacio que sirve como base para Kirby y sus aliados. Gracias a estas estructuras podremos acceder a un taller para mejorar nuestras habilidades, un cine para revivir las secuencias de video e incluso locales con minijuegos.

A la larga encontramos coleccionables ocultos por todas las zonas que no se quedan en lo decorativo, sino que tienen una función en concreto. Ese punto ha gustado mucho y dota de gran rejugabilidad. El juego es un manjar para los jugadores ‘completistas’ (aquellos que buscan hasta el último ítem oculto).

A su vez, el mundo es vasto, sin llegar a los niveles de libertad de Super Mario Odyssey, por dar un ejemplo.

En Kirby y la Tierra Olvidada habrá diversos jefes por enfrentar.

Gráficos: un portento para la Switch

La Nintendo Switch no es una consola que brille por su potencia y sus gráficos ultrarealistas a altas resoluciones. No. Por lo general, los juegos exclusivos de Nintendo destacan por su jugabilidad, diseños de niveles y dirección artística. Sin embargo, hay juegos que tienen un apartado gráfico de primer nivel como The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Luigi’s Mansion 3 y ahora último Kirby y la Tierra Olvidada.

Existen diversas zonas en Kirby y la Tierra Olvidada, como playas, ciudades, parques de diversiones, centros comerciales, etc.

Los colores, las texturas, el diseño de cada nivel y el cuidado gráfico / artístico es para destacar en el nuevo juego protagonizado por Kirby. Eso sí: jugamos a una tasa de refresco limitada a 30FPS, tanto en modo portátil como sobremesa. Y no incomoda, a pesar que el estándar en la mayoría de juegos de hoy en día es el ansiado 60FPS, pero es un detalle a tomar en cuenta.

En contra: el modo cooperativo

Kirby y la Tierra Olvidada es un juego que se puede jugar en solitario y con alguien más en modo cooperativo. No obstante, esta función no está del todo optimizada, ya que nos limita a un solo jugador más mediante el juego local, lo que descarta jugar con un amigo a través de Internet o en modo cuatro jugadores. Asimismo, el segundo ‘player’ tampoco podrá tener las habilidades de Kirby, debido a que solo es un Waddle Dee.

El cooperativo de este juego permite hasta dos jugadores de manera local.

Por último, y a modo de conclusión, Kirby y la Tierra Olvidada es uno de los mejores juegos de la saga en los últimos años y un título que será del agrado de los fanáticos como del público en general. El contenido rejugable y los variados niveles aseguran horas de diversión, mientras que los gráficos y el apartado sonoro también resaltan. Un punto que no gustó tanto fue el modo cooperativo, pero se ve recompensado por otros aspectos. En síntesis, Kirby volvió por la puerta grande.