¿Quién no recuerda haber jugado ‘Matagente’ con los amigos del barrio o la familia? Ese juego el que debíamos lanzar pelotazos a quienes estaban en frente y así amasar una gran cantidad de puntos. Esa fórmula está de vuelta con Knockout City, un videojuego multijugador que está disponible desde mayo en consolas PlayStation, Xbox, Nintendo Switch y en PC.

Este título creado por Velan Studios y publicado por Electronic Arts (EA) forma parte de EA Originals, un programa para desarrolladores independientes de EA, del cual han salido diferentes títulos como It Takes Two, Sea of Solitude, A Way Out o Fe.

Asimismo, si estás interesado en Knockout City, aquí te contamos los puntos más importantes que debes tener en cuenta antes de comprarlo.

Knockout City: un juego sencillo y divertido

Knockout City es un videojuego que no tiene campaña o modo historia. Basa toda su jugabilidad y modos de juego en el multijugador. Es decir, habrá que enfrentar a otras personas para disfrutar del título.

Sus controles son sencillos, fáciles de aprender y dominar. Básicamente, lanzamos el balón con un botón para noquear a los rivales y sumar puntos. También tenemos la chance de interceptar el balón y devolverlo con más fuerza. Esta suma nos brinda una experiencia divertida y competitiva.

‘Knockout City’ está disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC y Nintendo Switch. (Imagen: EA)

Además de lanzar las esferas que están repartidas por todo el mapa, también se podrá agarrar balones especiales que traen consigo ventajas. Por ejemplo, hay una pelota que se divide en tres y nos permite hacer tiros consecutivos.

A diferencia de otros juegos, Knockout City se siente balanceado. Aunque un equipo esté perdiendo por varios puntos, siempre tendrá la oportunidad de voltear el marcador si intercepta los ataques con habilidad.

No olvidar la comunicación con los compañeros, ya que esto es parte fundamental de un juego grupal. Es más fácil ganar tres contra uno que uno contra tres.

‘Knockout City’ ya se encuentra disponible en nuestro mercado en formato multiplataforma.

Variados modos de juego

Este videojuego cuenta con variados modos multijugador. Podemos jugar 1 vs. 1, 2 vs. 2, 3 vs. 3 y 4 vs. 4. Cada uno de estos tipos de partidas incluyen subcategorías para diferenciar aún más cada batalla (incluso encontramos un modo competitivo para los expertos). Sumado a esto, los desarrolladores implementan eventos con tareas y retos especiales.

En nuestra experiencia, Knockout City es más divertido cuando lo juegas con amigos, pero también se disfruta con otras personas.

Nuevo contenido llegará al videojuego de Electronic Arts desde el 27 de julio.

Con los puntos que ganemos en cada partida podremos comprar nuevas ropas y accesorios para personalizar a nuestro avatar. Ojo, se irán desbloqueando a medida que consigamos más nivel y victorias.

Eso no es todo, ya que la tienda también ofrece gestos para cada partida (así como en Fortnite, por ejemplo).

Podremos configurar nuestro personajes de diversas formas y estilos.

Knockout City: gráficos llamativos

Ni bien comenzamos a jugar, encontramos que los gráficos en términos generales responden a una paleta de colores llamativa y fresca. Los visuales manejan un diseño animado y atractivo.

Los escenarios, por su parte, se diferencian entre ellos por el tamaño y los eventos aleatorios. Por ejemplo, hay un mapa en el que pasa un tren de tanto en tanto que puede atropellarte.

El nuevo título de Electronic Arts guarda mucha similitud al popular ‘matagente’.

Así, el dinamismo no se detiene en Knockout City y más si tomamos en cuenta que no hay zonas cerradas que inviten al jugador a esconderse.

Trucos para empezar en Knockout City

Si eres nuevo, aquí unos consejos que podrían servirte para ganar en las partidas:

Utiliza la habilidad Bola de amigos . Cuando estemos jugando Knockout City, en momentos determinados nuestros compañeros se transformarán en un balón. Hay que lanzarlo, puesto que produce el doble de daño que un balón normal y será útil para acabar con los rivales rápidamente.

. Cuando estemos jugando Knockout City, en momentos determinados nuestros compañeros se transformarán en un balón. Hay que lanzarlo, puesto que produce el doble de daño que un balón normal y será útil para acabar con los rivales rápidamente. Aprovecha los balones especiales de cada mapa , en lugar de los normales. Estos poseen diseños únicos que podrás reconocer con facilidad. Además, el DJ del juego lo menciona.

, en lugar de los normales. Estos poseen diseños únicos que podrás reconocer con facilidad. Además, el DJ del juego lo menciona. Tiros con curvas. Cuando veamos a un rival detrás de una pared, podremos modificar la curva del tiro para darle y no desperdiciar el disparo.

Cuando veamos a un rival detrás de una pared, podremos modificar la curva del tiro para darle y no desperdiciar el disparo. Embestida. Cuando vayamos a luchar por un balón, podemos envestir a quien esté en frente de nosotros para hacerlo retroceder. Así, agarramos la pelota y disparamos a diestra.

Precio de Knockout City

El videojuego se puede adquirir en su versión de PC a partir de S/. 69,00 en Steam. En la edición para consolas PlayStation y Nintendo Switch, cuesta US$19,99 en sus respectivas tiendas.

VIDEO RECOMENDADO

Thunder Predator sobre el próximo Mundial de Dota 2: “Lo podemos ganar”

TE PUEDE INTERESAR

Síguenos en Twitter...