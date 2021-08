Malas noticias para los fanáticos de Metal Gear Solid V y Metal Gear Online: Konami confirmó el cierre de los servidores de ambos videojuegos en las plataformas de PlayStation 3 y Xbox 360 desde el próximo 31 de mayo de 2022.

De acuerdo a información de Konami, el cierre de los servidores será progresivo y no de golpe. En otras palabras, Konami primero limitará el sistema de compras integradas de los juegos, tras ello se bloqueará la opción para adquirir DLC’s y, por último, se congelará la venta del juego y se cerrarán los servidores.

Aquí te dejamos el tráiler de Metal Geear Solid V:

En cuanto a fechas, a partir del 31 de agosto se detiene el sistema de compras dentro de Metal Gear Solid V y Metal Gear Online. Luego, los DLC de Metal Gear Online se bloquearán desde finales de noviembre y en marzo de 2022 se termina la distribución de los dos títulos. El retiro oficial de los servidores se dará el 31 de mayo.

Cabe señalar que se podrá seguir jugando en sus modos off line. Asimismo, Konami solo se ha referido a las versiones de PlayStation 3 y Xbox 360, no se menciona sobre PS4, Xbox One y PC.

