Kratos y Atreus están de vuelta. Luego de meses de no tener noticias sobre la franquicia, Sony reveló en el marco del PlayStation Showcase un nuevo tráiler de la esperada secuela de God of War (2018). Este título, bautizado como God of War: Ragnarok, aterrizará a PS5 y PS4 en 2022.

Como su propio nombre indica, la trama del videojuego estará relacionada al Ragnarok, evento que según la mitología nórdica es la batalla del fin del mundo. Asimismo, ya en la parte final de God of War de 2018 se dejó a entrever que este acontecimiento estaba por llegar a Midgard, tierra en la que vive Kratos y su hijo.

Aquí te dejamos el tráiler de más de 3 minutos de God of War: Ragnarok:

Características de God of War Ragnarok

Ante de empezar, te recordamos que tocamos puntos relacionados al final de God of War (2018), por lo que esto se puede considerar como una alerta de spoiler.

Ahora bien, desde el blog de Sony han revelado algunos detalles sobre la historia de God of War Ragnarok, más allá de ambientarse durante la llegada de los gélidos vientos del Fimbulwinter y el Ragnarok. Así, años después de los sucesos vistos en el final de God of War, volveremos a tomar el papel de Kratos y de su hijo Atraus, quienes enfrentarán a poderosos enemigos en la batalla del fin del mundo.

God of War Ragnarok. (Imagen: PlayStation)

“Si bien el último juego generó una enorme confianza y comprensión entre padre e hijo, todavía hay una gran complejidad en las interacciones entre Kratos y Atreus, especialmente después de la revelación de la herencia gigante de Atreus y la profecía oculta que solo Kratos vio”, explica Grace Orlady, Community Manager de Santa Monica Studio.

“Atreus siente una curiosidad desesperada y quiere entender quién es. En este caso, quiere comprender quién podría ser. El misterio del papel de Loki en el próximo conflicto [el Ragnarok] es algo que Atreus no puede dejar de lado”, añade.

Atreus estará en búsqueda de respuestas sobre el misterio de su verdadero nombre. (Imagen: PlayStation)

En cuanto a los enemigos a vencer, se confirmó que los villanos de God of War serán los dioses Freya y Thor. Como se recuerda, en God of War (2018), Kratos asesina a Baldur, el hijo de Freya, por lo que su madre se aliará con Thor para derrotar al espartano.

Kratos se enfrentará a Freya en God of War: Ragnarok. (Imagen: PlayStation)

Thor, por su parte, también guarda rencor a Kratos, pues este último finiquitó a sus hijos y a un medio hermano.

Cabe señalar que el gigante Tyr también aparece en el tráiler, aunque no se sabe qué influencia podría tener a lo largo de la historia del videojuego.

God of War Ragnarok. (Imagen: PlayStation)

DATO:

Se espera que God of War: Ragnarok vea la luz en algún momento de 2022, aunque Sony no ha confirmado fecha exacta.

