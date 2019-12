Metacritic, una página que recopila y promedia el puntaje otorgado por los medios especializados, dio a conocer su lista de los 50 juegos mejores títulos década. El ranking, conformado por videojuegos aclamados de varios géneros, es llamativamente encabezada por una compañía: Nintendo, teniendo tres de sus lanzamientos en el top 5.

La lista la lidera Super Mario Galaxy 2, videojuego del personaje más popular de Nintendo, seguido por un título aclamado de 2017, The Legend of Zelda: Breath of the Wild. En el tercer puesto se ubica, sin sorpresa alguna, la última entrega de Rockstar Games, Red Dead Redemption 2, un juego bastante ambicioso de mundo abierto.

Cerrando el top 5 se encuentra Grand Theft Auto V, confirmando la buena racha de Rockstar, y se vuelve a colar Nintendo con uno de los mejores videojuegos que tiene la Switch: Super Mario Odyssey, que salió el mismo año que Breath of the Wild.

Aquí la lista completa del top 50 mejores juegos de Metacritic, junto a su puntuación:

1. Super Mario Galaxy 2 - 97

2. The Legend of Zelda: Breath of the Wild - 97

3. Red Dead Redemption 2 - 97

4. Grand Theft Auto V - 97

5. Super Mario Odyssey - 97

6. Mass Effect 2 - 96

7. The Elder Scrolls V: Skyrim - 96

8. The Last of Us - 95

9. The Last of Us Remastered - 95

10. Red Dead Redemption - 95

11. Portal 2 - 95

12. God of War - 94

13. Batman: Arkham City - 94

14. The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D - 94

15. BioShock Infinite - 94

16. Pac-Man Championship Edition DX - 93

17. Divinity: Original Sin II - 93

18. Super Mario 3D World - 93

19. Starcraft II: Wings of Liberty - 93

20. Persona 4 Golden - 93

21. Persona 5 - 93

22. Mass Effect 3 - 93

23. Metal Gear Solid V: The Phantom Pain - 93

24. The Legend of Zelda: Skyward Sword - 93

25. Rock Band 3 - 93

26. Uncharted 4: A Thief's End - 93

27. Super Smash Bros. Ultimate - 93

28. INSIDE - 93

29. Forza Horizon 4 - 92

30. God of War III - 92

31. Uncharted 3: Drake's Deception - 92

32. Bloodborne - 92

33. Celeste - 92

34. Super Street Fighter IV - 92

35. The Witcher 3: Wild Hunt - 92

36. Undertale - 92

37. Fire Emblem: Awakening - 92

38. Divinity: Original Sin II - Definitive Edition - 92

39. Super Smash Bros. for Wii U - 92

40. Journey - 92

41. Xenoblade Chronicles - 92

42. Mario Kart 8 Deluxe - 92

43. The ICO & Shadow of the Colossus Collection - 92

44. The Witcher 3: Wild Hunt - Blood and Wine - 92

45. LittleBigPlanet 2 - 91

46. Overwatch - 91

47. Bayonetta 2 - 91

48. Forza Horizon 3 - 91

49. Final Fantasy XIV: Shadowbringers - 91

50. Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition - 91

