En 2020 no solo llega la nueva PlayStation 5 o la Xbox Series X, sino que también se estrenan diferentes consolas retro, las cuales nos permitirán revivir los clásicos videojuegos del pasado. La TurboGrafx-16 mini, Polymega, Super Retro Champ o la Street Fighter II Micro Player son algunas de las máquinas que destacan.

De esta forma, el mercado de consolas retro se expande de las ya conocidas Sega Genesis Mini, NES Mini, Super Nintendo Mini o PlayStation Classic.

En ese sentido, hemos preparado una lista con las consolas retro que se lanzan este año.

►Retron Jr.

Retron Jr. (Foto: IGN)

De la mano de la compañía Hiperkin, la Retron Jr. saldrá en este 2020 en una fecha todavía por confirmar. La plataforma fue presentada en la última edición del Consumer Electronics Show (CES) de este año.

Sobre sus características, la Retron Jr. podrá reproducir cartuchos de la GameBoy y GameBoy Color. Asimismo, su mando es parecido al de la Super Nintendo (SNES).

►Super Retro Champ

Super Retro Champ. (Difusión)

Obra de My Arcade, reconocida empresa del sector de las consolas retro. La Super Retro Champ tendrá soporte para cartuchos de la SNES y Mega Drive. Además, incluirá una pantalla de 7 pulgadas, cinco horas de batería, dos mandos y conexión para la TV. No se sabe la fecha de estreno exacto, pero sí su precio: US$ 110.

►TurboGrafx-16 mini

Konami anunció la Turbografx-16 Mini en su conferencia en el E3 2019. (Imagen: Konami)

Konami presentó la TurboGrafx-16 mini, la versión retro de la consola lanzada en 1987, en el último E3 2019.

Asimismo, son tres las versiones que Konami sacará dependiendo de la región. Para toda América estará disponible la TurboGrafx-16 mini, para Japón la PC Engine mini y para Europa la PC Engine Core Grafx mini.

Konami confirmó que dicha consola retro saldrá a la venta en marzo de este año a través de Amazon a un precio de US$ 99.90.

►Street Fighter II Micro Player

Street Fighter II Micro Player mide cerca de 18 centímetros de alto. (Difusión)

Esta plataforma es de My Arcade, dueños de la Super Retro Champ, máquina que encuentras líneas arriba, es una réplica a una escala de 1/10 de la recordada arcade Street Fighter II Champion Edition de 1992.

Este equipo se presentó en el CES 2020 y tendrá una altura de 7 pulgadas (17,78 cm) y una pantalla de 3,5″ (8,89 cm). Se puede reservar con US$ 50.

►Analogue Pocket

Analogue Pocket. (Difusión)

La consola retro (mini, también) de Analogue es una de las más prometedoras de la lista, debido a sus características confirmadas: compatibilidad con la GameBoy, GameBoy Color, GameBoy Advanced, Sega Game Gear, entre otras consolas; dock para TV, como si fuese una Switch; y un sintetizador de sonidos. Su precio es de US$ 199,90 y se confirmó que llegará este año.

►Polymega

Polymega. (Difusión)

Una consola modular. ¿Cómo es eso? Utiliza diferentes módulos para reproducir videojuegos de diferentes plataformas. La Polymega tendrá un soporte de hasta 30 consolas distintas gracias a los módulos. Cada uno de estos se venderá por separado a un precio de US$ 60.

Así, podremos jugar títulos de la SNES, PlayStation, Mega Drive, Turbograft, etc. Se espera que estrene en 2020 a US$ 300.

►PlayDate

PlayDate. (Difusión)

Esta máquina no es exactamente una consola retro, pero por su forma y características la hemos incluido. La pequeña PlayDate es una portátil que incluye una palanca (o manivela) en uno de sus laterales, con esta se busca realizar otro tipo de movimientos en cada juego.

Esta plataforma es de la empresa Panic y saldrá a la venta este año en una fecha exacta por confirmar. Se sabe que costará US$ 149,90 y tendrá una pantalla en blanco y negro, WiFi, Bluetooth, USB tipo C y la mencionada palanca.

