Durante el State of Play del pasado 9 de marzo, Konami reveló Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection, un recopilatorio de 13 videojuegos clásicos de las Tortugas Ninja desarrollados por la compañía durante la era de los 8 y 16 bits. Este compilado incluye títulos lanzados para plataformas como NES, Super Nintendo, Sega Genesis, Game Boy y hasta Arcade.

El tráiler de esta colección reveló que los videojuegos que contiene no solo se limitan a ser del género Beat ‘em Up por el que Leonardo, Rafael, Miguel Ángel y Donatello se hicieron populares durante la época dorada de la industria, sino también otros proyectos como títulos de lucha.

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection incluye los siguientes videojuegos:

Teenage Mutant Ninja Turtles (Arcade)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time (Arcade)

Teenage Mutant Ninja Turtles (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Arcade Game (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles III: The Manhattan Project (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles IV: Turtles in Time (Super Nintendo)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Super Nintendo)

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Hyperstone Heist (Sega Genesis)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Sega Genesis)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Fall of The Foot Clan (Game Boy)

Teenage Mutant Ninja Turtles II: Back From The Sewers (Game Boy)

Teenage Mutant Ninja Turtles III: Radical Rescue (Game Boy)

Por fortuna, este compilado no solo se limita a llevar los videojuegos más icónicos de las Tortugas Ninja a plataformas de actual generación, sino que además incluye una serie de funciones para adaptar mejor estas obras a la modernidad. Entre estas encontramos un multijugador local y modo online para ciertos títulos, guardar la partida en cualquier momento, nuevos modos de juego, 11 títulos que solo salieron en Japón, reasignación de botones, texturas en alta definición, diseños de desarrollo, bocetos y arte conceptual así como contenido multimedia de la franquicia a través del tiempo.

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection será lanzado en 2022 para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC. Por ahora, no se ha revelado la fecha exacta de su estreno.

