Un nuevo ‘campeón’ finalmente es revelado y se unirá a la plantilla de League of Legends. Su nombre es Aphelios, “el Arma de los Adeptos”, y, según anticipa la página del MOBA, será uno de los personajes más complicados de utilizar; tomará “disciplina, concentración y agudeza mental” para perfeccionar.

Darnos cuenta de su complejidad no es muy difícil ya que Riot Games ha diseñado una interfaz exclusiva para Aphelios, que estará adecuado a su estilo de juego y las habilidades con las que ha sido desarrollado.

- Claro Guardians League | Las claves para entender la importancia de este torneo peruano de eSports

- Claro Guardians League 2020 | La primera liga profesional de League of Legends en el Perú repartirá US$ 40.000 en premios

► CLIC AQUÍ para visitar la portada de eSports

El trailer del nuevo ‘campeón’ de League of Legends:

Para empezar, Aphelios cuenta con cinco armas, cada una con su propio ataque básico y habilidad, de las cuales solo podrá equiparse dos a la vez, una como arma principal y otra como arma secundaria.

1. Pasiva que explica las armas y efectos de subir de nivel de Aphelios. 2 y 4. El arma principal y secundaria de Aphelios, también marca las municiones restantes. 3. Habilidad 'Q'. 5. La siguiente arma que obtendrás cuando se agote la munición de una de tus otras armas. 6. Habilidad 'R'. (Foto: Riot Games)

El ataque básico del personaje se realizará con el arma que tiene equipada como principal y se podrá cambiar por el arma secundaria con ‘W’. Cada arma otorgará una habilidad 'Q' cuando se equipe.

Con 'W' podrás intercambiar entre tu arma principal y tu arma secundaria. Las otras estarán guardadas recargando munición. (Foto: Riot Games)

Como si esto no fuera poco, las armas de Aphelios tienen un límite de 50 municiones, que al terminar se cambiará automáticamente por otra de su arsenal y se guardará mientras recarga. Es aquí donde se puede ver una desventaja del ‘campeón’ ya que Aphelios no tiene la libertad de escoger su arma, si no que su equipamiento tiene un orden establecido que solo de modificará según utilices un arma hasta agotarse.

Al gastar toda la munición, esta se guardará en el último lugar de la cola y tendrás que adaptarte a las circunstancias que la partida proponga.

Cuando se acabe la munición de tu arma, automáticamente pasará al fondo de la cola a recargar, y la siguiente arma se equipará inmediatamente como principal. (Foto: Riot Games)

Puedes ver las cinco armas de Aphelios y sus descripciones oficiales en la galería.

DATO:

Aphelios, “el Arma de los Adeptos”, llegará oficialmente a League of Legends con su versión 9.24, que se espera sea el miércoles 11 de diciembre.

Síguenos en Twitter: