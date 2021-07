Lo nuevo de Riot Games para la franquicia League of Legends (LoL) ya está aquí. Se trata de Centinelas de la Luz, un evento masivo que estará disponible en los varios videojuegos que componen la cartera de Riot, tales como League of Legends, LoL: Wild Rift, Legends of Runeterra y Teamfight Tactics.

Asimismo, Centinelas de la Luz está disponible desde el 8 de julio y extenderá su permanencia hasta el próximo el 10 de agosto de 2021.

Como mencionamos, este evento está presente en los cuatro juegos de la franquicia League of Legends y en cada uno de ellos trae sus propias novedades (algunas exclusivas y otras compartidas).

¿Y de qué trata este evento? Según explica la misma Riot, “La Ruina se expande por toda Runaterra consumiendo todo a su paso, pero los Centinelas de la Luz han vuelto para enfrentarse al Rey Arruinado”, por lo que necesitan de nuestra ayuda para hacerle frente a la oscuridad.

A continuación, te presentamos las novedades de Centinelas de la Luz en el videojuego League of Legends en su versión para computadoras:

Akshan, el nuevo personaje

El nuevo campeón Akshan llegará a los cuatro juegos -LoL, Wild Rift, Legends of Runeterra y Teamfight Tactics- durante el tiempo que se lleve a cabo el evento, aunque no en la misma fecha.

Akshan es el nuevo campeón que se suma a League of Legends. (Imagen: Riot Games)

Como Riot ha indicado, así se ha fijado el estreno de Akshan:

Legends of Runeterra: 14 de julio

14 de julio Teamfight Tactics: 21 de julio

21 de julio League of Legends: 22 de julio (incluye el aspecto Akshan Ciber Pop)

22 de julio (incluye el aspecto Akshan Ciber Pop) Wild Rift: 27 de julio (incluye el aspecto Akshan Academia de Combate)

Modo Ascenso de los Centinelas

Además de esto, entre el 8 de julio y 10 de agosto estará disponible en League of Legends la actividad Ascenso de los Centinelas, un modo que permite a los jugadores conocer la historia del videojuego desde la posición de un recluta.

Así, recorreremos la vasta región de Runaterra para conseguir nuevos aliados y derrotar al villano Viego. A lo largo del viaje podremos realizar diversas tareas que nos brindarán puntos que se podrán canjear por recompensas exclusivas del evento. Se confirmó que Riot lanzará capítulos semanales de ‘Ascenso de los Centinelas’.

Como es costumbre en los eventos, habrá nuevos aspectos para diferentes campeones como Miss Fortune Arruinada, Vayne Centinela, Olaf Centinela, Rengar Centinela, Pantheon Arruinado, etc.

Se sumarán nuevos aspectos. (Imagen: Riot Games)

Modo Libro de hechizos definitivos

Gracias al nuevo modo Libro de hechizos definitivos, los jugadores podrán utilizar los poderes definitivos de otros campeones en sus personajes. De esta forma, el Libro de hechizos definitivos nos permite sustituir un hechizo de invocador por una de tres definitivas aleatorias.

El Libro de Hechizos. (Imagen: Riot Games)

Los jugadores empiezan con nivel 3 y una suma mayor de oro para comprar ítems. También se aumenta la ganancia de experiencia y oro por segundo de manera pasiva.

DATOS:

Novedades para Wild Rift: los personajes Lucian, Senna, Riven, Irelia, Vayne y Akshan se sumarán a Wild Rift entre el 8 y 27 de julio. Jugar con cada uno de ellos nos otorgará puntos de vinculación, los que podremos canjear por recompensas temáticas. También agregarán apariencias.

Novedades para Legends of Runeterra: la expansión protagonizada por Viego y Ashkan aterriza el 14 de julio, la cual incluye 14 nuevas cartas inspiradas en el evento Centinelas de la Luz. También llega el pase de batalla Declara tu alianza, el cual nos insta a escoger uno de los bandos para ofrecernos recompensas únicas.

