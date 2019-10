League of Legends, a nivel mundial, es el fútbol de los deportes electrónicos. El videojuego para PC fue desarrollado por Riot Games y el 15 de de octubre cumple 10 años en el mercado. Según cifras oficiales, LOL -como es llamado- es el título más jugado del globo, ya que posee más de 100 millones de usuarios activos.

Asimismo, gracias al trabajo de sus creadores y de la comunidad, League of Legends cuenta con una de las escenas de eSports más sólidas del mundo, puesto que en la mayoría de regiones se pueden encontrar competencias del juego.

- eSports | Estos son los videojuegos competitivos más influyentes en lo que va del 2019

► CLIC AQUÍ para visitar la portada de eSports





Mientras tanto, el Perú no es ajeno. Desde hace unos meses se viene realizando con gran aceptación el Claro Guardians League, el máximo torneo de League of Legends en nuestro país. Este evento de eSports es organizado por El Comercio en alianza con la Liga de Videojuegos Profesional (LVP) y Riot Games. A día de hoy, este certamen todavía se está desarrollando y aún tienes chances de participar, aquí toda la información.

A propósito del cumpleaños 10 del videojuego, hemos decido recopilar cinco datos para entender su potencia en todo el planeta.

1.- El más popular e influyente

Como mencionamos, League of Legends tiene una de las comunidades más robustas y extendidas del mundo. Con más de 100 millones de jugadores activos en zonas de Sudamérica, Norteamérica, Europa o Asia, este videojuego se ha convertido en uno de los líderes del sector.

Pero no queda allí. Ya que según información de The Esports Observer, en lo que va del año, LOL es el título más influyente de los eSports, superando de esta forma a otros juegos de peso como Dota 2, Fortnite o Counter-Strike: Global Offensive.

League of Legends es uno de los videojuegos más populares del planeta. (Foto: Riot Games)

2.- Es un videojuego gratuito y no requiere los más modernos componentes

Muy relacionado al punto anterior. La obra de Riot Games es completamente gratis, aunque incluye microtransacciones (estas son opcionales y no interfieren directamente con el videojuego). Para descargar el título solo tenemos que ingresar a la página web de League of Legends.

Como se ha visto en varios juegos competitivos, el ser gratuito expande el alcance, ya que no todos están dispuestos a gastar dinero real.

A pesar de ser un videojuego con buenos gráficos, no quiere grandes equipos en cuestiones técnicas. ¿Qué genera esto? Que las computadoras más antiguas no se queden atrás y también puedan tener soporte para “correr” el League of Legends. Sin embargo, en el caso de que poseamos equipos de última tecnología, podremos disfrutar de un apartado gráfico mucho mayor.

(Foto: Riot Games)

3.- Jugabilidad práctica

Uno de sus puntos más fuertes: la jugabilidad. Basta con pocas horas de práctica para irse adaptando al funcionamiento del videojuego. Cuando uno inicia, automáticamente League of Legends te ubica con personas de tu mismo rango, con el fin de que no existan los desbalances.

Pero, ¿cómo funciona LOL? El videojuego enfrenta a dos equipos de cinco integrantes, quienes tienen como objetivo destruir la edificación central ubicada en la base adversaria (conocida como ‘Nexo’). Los jugadores deben escoger un personaje con características especiales para enfrentarse en la batalla.

Los jugadores de LOL deben destruir el Nexo enemigo en cada partida. (Imagen: League of Legends)

Además, cada 30 segundos en el mapa se generarán oleadas de 'súbditos', unos pequeños monstruos que tienen el objetivo de destruir el Nexo enemigo. No obstante, estos irán por tres caminos específicos del mapa. Por la línea superior (top), medio (mid) e inferior (bot). Cada vez que destruyamos uno, conseguiremos oro y con ello podremos ingresar a la tienda de nuestra base para comprar ítems que nos volverán más fuertes.

Al existir una jugabilidad fácil de entender, pero difícil de dominar, se genera un ambiente idóneo para las competencias profesionales, puesto siempre habrá una forma de realizar una jugada diferente o más creativa. A esto se le suma que Riot Games constantemente hace cambios en los mapas y características de Campeones para mantener fresco el juego.

El mapa de League of Legends se divide en tres líneas principales, dos junglas y un río. (Imagen: Esportstalk).

4.- Variedad de personajes

La cantidad de “Campeones” (personajes jugables) es sumamente surtida en League of Legends, existiendo en total 145 opciones. No obstante, el juego sabe que mucha información podría abrumar a los más nuevos, por lo que solo habilita a unos cuantos al inicio.

Cabe destacar que una gran cantidad de personajes son de compra, aunque se pueden acceder a ellos si es que conseguimos monedas jugando o pagando con dinero real.

Este catálogo de opciones también nos sirve para pensar más la estrategia que deseemos aplicar como equipo. En el caso de que nuestro adversario seleccione un Campeón débil contra la magia, un compañero o incluso nosotros podremos escoger un personaje para contrarrestarlo. Una sabia elección podría hacer la diferencia.

Yuumi es uno de los últimos personajes creados para League of Legends. (Captura de pantalla)

5.- Una comunidad bien relacionada con Riot Games

Un punto de gran importancia en League of Legends es la buena relación (y constante) entre los jugadores y los desarrolladores. No es raro encontrar foros llenos de preguntas y quejas del público que son atendidas por personal de Riot Games. Estos, justamente, están abiertos a los comentarios a través de sus redes sociales y página web.

A su vez, así como pasa con la mayoría de videojuegos populares, estos incluyen personas que están prestas a ayudar al prójimo con consejos, como otras que solo buscan molestar y ser ‘tóxicos’.





DATO:

Si estás interesado en jugar League of Legends, aquí el link. Está disponible para Windows y Mac completamente gratuito.

Síguenos en Twitter: