Si hablamos de eSports en Argentina y Latinoamérica no podemos obviar a uno de los pioneros y referentes: Isurus. Este equipo multigaming triunfa y marca tendencia tanto en el plano deportivo como en la gestión de los equipos de eSports en toda la región. Además de ser el actual bicampeón de Liga Latinoamérica de League of Legends (LLA, un torneo comparable con la Copa Libertadores), sino también que logró nuevamente la clasificación a su tercera final consecutiva.

Con algunos cambios en su formación respecto al equipo que participó de las primeras rondas del Worlds 2019 de LOL y que ganó los torneos Apertura y Clausura 2019, Isurus supo adaptarse a la mudanza de la liga a la Ciudad de México. De esta forma, el equipo argentino logró llegar a la instancia final a pesar de no haber sido de los punteros en la fase regular y la fase reducida de la liga.

Daniel “Jirall” del Castillo , el peruano Sebastián “Oddie” Niño, Édgar “Seiya” Bracamontes, Fabián “Warangelus” Llanos, Eduardo “Slow” Garcés y su comandante Rodrigo “Yeti” del Castillo, buscarán la hazaña del tricampeonato de América para la escuadra nacida en La Plata. Los “tiburones” son el único equipo argentino en participar en un Mundial del juego de Riot Games y también uno de los equipos más poderosos en Sudamérica en el otro eSport más popular, el Counter Strike.

Sebastián 'Oddie' Niño es el único peruano de Isurus y es el "Jungler". (Foto: Isurus Gaming / Facebook).

El camino a la final

A pesar de no haber tenido la mejor fase regular, donde había quedado cuarto con 10 victorias y 4 derrotas, Isurus supo ganar su lugar en la segunda fase para lograr la clasificación a los playoffs . Allí eliminó en cuartos de final a Infinity Esports por 3 a 1 y luego a Rainbow 7 en semifinales con el mismo resultado, equipo en el que se destacan los argentinos “Acce”, “Josedodo” y “Shadow”.

“El principal sentimiento es el de saber que estamos haciendo las cosas bien como equipo ya que llegar a tres finales seguidas no es suerte, es cosa de esfuerzo y de un buen apoyo de la organización hacia los jugadores. Pero el objetivo principal siempre va ser representar a la región de la mejor manera si es que se gana la final”, dijo a LA NACIÓN Fabián “Warangelus” Llanos, figura del tiburón. Por su parte, Juan Cyterszpiler, director deportivo del bicampeón agrega: “Esta es nuestra cuarta final si contamos la de la LVP 2019. Los resultados no son al azar, es por el trabajo que venimos haciendo. Poder jugar otra final contra otro equipo muy bueno como all Knights es un orgullo. No por casualidad llegamos a esta tercera final, ojalá nos acompañe el resultado”, concluye.

Isurus Gaming venció a Infinity en cuartos de final y a Rainbow 7 en la semifinal. (Foto: Riot)

Este próximo 2 de mayo se verán las caras nuevamente contra el conjunto chileno de All Knights, que posee los argentinos Leandro “Newbie” Marcos (ex Isurus), Manuel “Pancake” Scala y al reconocido Joaquín “Plugo” Pérez, de Chile, quien anunció su retiro de los esports tras la final con tan sólo 23 años. Este duelo es una reedición del vivido en el clausura 2019, donde en el Coliseo La Tortuga de Talcahuano, Chile, Isurus se quedó con la copa por 3 a 0 en el mejor de cinco partidos y la clasificación al tan ansiado mundial.

La Liga Latinoamérica, o LLA como se la conoce desde la fusión de la zona norte con la zona sur, se disputó de manera presencial en un microestadio en la Ciudad de México, pero debido a la cuarentena y la pandemia del coronavirus, los partidos, incluida la gran final, serán de manera online en directo desde las gaming houses de cada equipo.

El encuentro decisivo al mejor de cinco entre Isurus y All Knights se podrá disfrutar este próximo 2 de mayo desde las 3 p.m. (hora Perú) por los canales de streaming de YouTube y Twitch de Riot Games Latinoamérica.

Con información de La Nación de Argentina (GDA).

