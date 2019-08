Jugador peruano clasificó al Mundial de League of Legends

Isurus Gaming derrotó por 3-0 a su rival All Knights en la final del Clausura de la Liga Latinoamérica de League of Legends y, tras haberse llevado el Apertura, logró el bicampeonato. Además de la copa, la escuadra argentina aseguró su pase al Mundial de LoL, el cual se llevará a cabo desde el 2 de octubre hasta el 10 de noviembre, en Francia.

Dentro de la filas del conjunto gaucho compite el pro-player peruano Sebastián Niño, más conocido como "Oddie", quien es el 'jungler' del equipo (y uno de los más destacados en su puesto en toda Latinoamérica).

Sebastián Niño, más conocido como "Oddie", es el 'jungler' del equipo. (Foto: LoL Esports Latinoamérica) Agencias

El resto del conjunto lo conforman Mateo Aroztegui "Buggax", uruguayo y top laner del equipo; Edgar Bracamontes "Seiya", mexicano y mid laner; y los chilenos Fabián Llanos "Warangelus", Eduardo Garcés "Slow" y Nicolás Jara "KouZZe", bot laner, support y suplente del bot laner, respectivamente.

Revive la final entre Isurus Gaming y All Knights

Resumen de la partida

La primera partida fue realmente de infarto. All Knights se mostró muy agresivo desde el comienzo. Su feroz arranque casi acorrala a los chicos de Isurus, quienes perdían por un gran margen de diferencia. Sin embargo, el Tiburón nunca se dio por vencido y logró imponerse en la contienda.



La derrota pareció golpear a All Knights para el segundo encuentro. Isurus fue simplemente imparable en cada línea. "Seiya" dominó por completo a un desconocido y apagado "Plugo", mientras que "Oddie" se mostró intratable en la jungla.



En la tercera partida el Tiburón apretó los dientes y no dejó escapar a su presa. A los siete minutos, consiguió cuatro asesinatos y el primer dragón de la partida. Al final fue un 3-0 contundente.



Aquí la previa en menos de un minuto para que te enteres cómo llegaron a esta final los equipos:





-- Qué es la Liga Lationamérica de League of Legends --

Como se sabe, la Liga Lationamérica se divide en dos torneos: el Apertura y Clausura. El primero -competición que ya ganó Isurus Gaming hace unos meses- asegura un cupo en el MSI (Mid-Season Invitational), la segunda competencia más importante del juego a nivel global; mientras que el segundo, el Clausura, brinda la posibilidad de que un equipo participe en el World Championship, el Mundial.

Desde este año, la Liga Lationamérica reúne a las mejores escuadras de toda la región, desde México hasta Chile. Pues antes esta se dividía por zonas: la Copa Latinoamérica Sur y la Liga Lationamérica Norte.

-- Sobre League of Legends --

League of Legends es un videojuego del género multijugador de arena de batalla en línea (más conocido por sus siglas en inglés MOBA). Este juego enfrenta a dos equipos (de cinco integrantes cada uno) que tienen como objetivo principal destruir la edificación central ubicada en la base de cada grupo.

Los jugadores deben escoger un personaje o "campeón"(como se les conoce dentro del juego) para enfrentarse en batalla. Cada uno de ellos tiene habilidades únicas y la elección de este dependerá de la estrategia que queramos aplicar.

DATO:

​League of Legends es completamente gratis y para descargarlo se debe ingresar a la página de Riot Games. Está disponible para Windows y Mac.

