Los videojuegos son parte de nuestra vida diaria. A nivel mundial, miles de personas le dedican horas a los diferentes juegos que existen por ocio o trabajo. Es por ello que no es raro haber oído sobre League of Legends, Dota 2, Pro Evolution Soccer, entre otros. Pero, iniciarse en uno de estos títulos puede costarnos, ya que cada uno tiene diferentes mecánicas o estilos.

En ese sentido, hoy te queremos contar sobre League of Legends (LOL), uno de los videojuegos para PC con más usuarios a nivel global que, además, acaba de cumplir 10 años en el mercado.

Según cifras oficiales, la obra de la empresa Riot Games posee más de 100 millones de usuarios activos, colocándose como uno el más fuerte del sector.

En Perú, entre tanto, la popularidad del título incrementa conforme pasa el tiempo. La aparición de diferentes torneos de eSports en nuestro país lo evidencia. Uno de ellos, el más importante y con aval oficial, es el Claro Guardians League, certamen competitivo de League of Legends que se está llevando a cabo en estas semanas. Si quieres participar, puedes hacerlo, pues es gratis. Aquí los requisitos .

Como se recuerda, el Claro Guardians League es organizado por el diario El Comercio, la Liga de Videojuegos Profesional, Riot Games (creadores del juego) y Claro.

A continuación, los principales trucos y consejos que debes conocer de este juego de estrategia:

►Buscar la primera sangre

En las partidas de LOL, al inicio, derrotar al primer adversario nos recompensará con más oro y experiencia, lo que nos servirá para volvernos más fuertes y conseguir mejores ítems. Buscar rápidamente la primera sangre es de suma importancia (y ayuda) de cara a los primeros minutos de juego. No obstante, debes tener cuidado y no aventarte, ya que el enemigo puede esperar en grupo y voltear la situación.

►Casería grupal

League of Legends es un videojuego de estrategia grupal, por lo tanto, planear bien cada movimiento con tus compañeros será vital. Cada vez que tengas en mente un objetivo -sea difícil o accesible- podría resultar mejor si es que tienes a un amigo cuidándote las espaldas.

Asimismo, dependiendo de tu rol como jugador, deberás desempeñar un papel específico en las batallas. Sin embargo, esto no imposibilita que rotes por el mapa para ayudar en la conquista del ‘Nexo’.

►Respeta tu rol y a tu Campeón

En League of Legends, la cantidad de personajes (también llamados Campeones) es alta: en total hay 145 opciones elegibles. Esto provoca que cada uno de ellos posea diferentes ‘builds’ (forma de equipar los ítems) que cambiará en cada situación. No obstante, en el caso de que tengas un Campeón con características y habilidades ligadas al apoyo, no lo armes como si fuese un ‘carry’ (posición responsable de generar el daño hacia los enemigos).

Si es que no conoces bien en qué rol va tu héroe, pregunta a tu equipo y en los diferentes foros que hay en la red. Escoger sabiamente el Campeón es vital para las partidas.

►Ten a la mano 'wards’

Evitar que nos maten en tan importante como asesinar y conseguir experiencia. Es por ello que uno tiene que estar atento a los enemigos y sus movimientos. Pero, ¿cómo los ‘monitoreo’ si dejo de ver en la oscuridad?

Pues League of Legends mediante la tienda ofrece a los ‘wards’, unidades que sirven de vigías por tiempo limitado. Existen dos tipos: los guardianes de la visión y los guardianes visuales; a pesar de su parecido, ambos cumples funciones ligeramente distintas.

El primero muestra lo que se observaría un personaje al pasar, mientras que el segundo revela las unidades invisibles, otros ‘wards’ o habilidades especiales como las setas de Teemo, por ejemplo.

Llevar un par de estos y colocarlos en posiciones estratégicas pueden cambiarlo todo.

►Objetivos en lugar de simples asesinatos

Finiquitar al enemigo es una de las sensaciones más satisfactorias en LOL, ya que nos llevamos cierto dinero a nuestras arcas y desestabilizamos los planes del adversario. A pesar de ello, en League of Legends debemos considerar que la estrategia es fundamental y de nada nos servirá tener muchos ‘kills’ si nuestros compañeros no han podido destruir una torre del otro bando. Lo ideal es tener un plan de ataque que incluya jugadores, edificaciones y criaturas como el Barón Nashor o los dragones.

Ligado a lo último, los jugadores deben priorizar a los enemigos en las batallas grupales. Es ley que los ‘tanques’ sean los más resistentes de la partida, por lo que tenerlos como primer objetivo (si es que no somos el ‘carry’ o ADC) podría perjudicarnos, ya que existen otros rivales más accesibles en términos de puntos de salud y resistencia.

►Usa el chat con sabiduría

Aunque parezca obvio, usar el chat con sabiduría es más difícil de lo que uno cree. A lo largo de nuestra experiencia como players de League of Legends, nos toparemos con toda clase de jugadores, en algunos casos pueden ser más agresivos e intolerantes que otros. Es por esto que el chat no debe ser usado como un transporte de comentarios negativos. Usa esto para transmitir datos claves de tus enemigos o situaciones especiales.

►La tienda solo en la base

Conseguir es oro es importante, pues nos permite comprar mejores ítems que nos ayudarán a llegar a la victoria. Pero, deberíamos ser cautos con él y buscar los accesorios que más se adapten al ‘match’ en particular. A su vez, otro consejo importante es que los usuarios no deben revisar la tienda mientras están de camino a la base o en medio de la jungla, puesto que un enemigo podría venir y agarrarnos desprevenidos.

DATO:

Si estás interesado en jugar League of Legends, aquí el link. Está disponible para Windows y Mac completamente gratuito.

