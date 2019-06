League of Legends en el Perú | Sigue la final del Guardians League

Instinct Gaming y Esto No Es Kraken Esports disputarán este viernes 7 de junio a las 7:00 p.m. (hora peruana) la final de los circuitos nacionales de League of Legends 2019 (Guardians Legends) que se vienen desarrollando de manera exitosa en nuestro país. Ambos son equipos peruanos que derrotaron a sus similares de Argentina y Chile respectivamente. En esta nota podrás seguir la retransmisión.

En la primera semifinal el equipo peruano Esto No Es Kraken Esports derrotó al chileno Nova Dragons por 2-1 en un encuentro muy parejo. El equipo visitante se adelantó en el primer round, pero los peruanos equipararon la serie en el segundo. Sin embargo, la paridad se rompió en el tercer asalto, cuando el conjunto nacional obtuvo el pase a la gran final al ganar por 17-8.

La segunda semifinal también estuvo emocionante. El combinado de Instinct Gaming derrotó por el mismo marcador a su similar de Fury Dragons. En el primer asalto, el equipo peruano dominó las acciones y se fue con un cómodo 1-0. Pero eso no quedaría allí, pues el conjunto argentino empató el resultado tras su victoria en el segundo round, el más parejo de todos. En el tercer y definitivo duelo, los peruanos demostraron todo su poderío y aplastaron a su rival por 25-10. Ahora solo deberán esperar a la final a disputarse este viernes 7 de junio a las 7:00 p.m.

La serie de cinco torneos lleva por nombre Guardians League y es organizado por el diario El Comercio, Riot Games (los creadores del videojuego) y la Liga de Videojuegos Profesional (LVP). El primer torneo se encuentra en su recta final y ya se conocen a los dos equipos que lucharán por el título de campeón.

Con más de 660 personas inscritas, tres veces más que la cifra recogida para el Circuito Nacional 2018, el primero de los cinco torneos del Guardians League termina el siete de junio y otorgará 2.200 puntos al ganador.

Así se desarrollaron las semifinales:

[League of Legends en el Perú | El cronograma del gran torneo que se disputará desde junio]



Las semifinales del Guardians League

Los encuentros por las semifinales se regirán bajo el formato de El Mejor de tres, mientras que la final El Mejor de cinco. ¿Qué quiere decir esto? En las semifinales el equipo que consiga dos victorias clasifica a la siguiente ronda; en la final, el primero que llegue a las tres victorias se corona como campeón.

Las llaves quedan así:

Fury Dragons vs. Instintic Gaming

Esto no es Kraken vs. Nøva Dragons

Aquí las llaves que definirán a los dos finalistas :

Cuatro equipos se enfrentarán para llegar a la final del primer torneo de League of Legends Guardians League. (Captura de pantalla) Agencias

Esto no es Kraken vs. Nøva Dragons

Nova Dragons se adelantó al marcador y ganó el primer round por 17-10, una gran diferencia. Lária fue el jugador que más daño hizo en el primera asalto y gran gestor de la victoria de su equipo. Sin embargo, el MVP de la partida fue Cuajisnice con seis asaltos, 3 muertes y seis asistencias.

En el segundo round, Esto no es Kraken igualó la serie después de ganar el segundo round por 13-9. En este duelo, el equipo peruano tuvo mayor cantidad de asaltos ganados. El MVP de la partida fue “Pa´tirar pe” con siete asesinatos, una muerte y cuatro asistencias.

En el tercer round, los peruanos ganaron 17-8 y clasificaron a la final que se jugará este viernes desde las 7:00 p.m.

Fury Dragons vs. Instintic Gaming

En la primera partida Instinct Gaming se impuso por 17-14 siendo el jugador “KDA” el más importante del combinado nacional.

El segundo round fue muy parejo y pudo estar para cualquiera, pero los argentinos de Fury Dragons voltearon el marcador sobre la hora y ganaron 21-17 e igualaron la serie.

No obstante, en el tercer asalto, Instinct Gaming de Perú demostró todo su poderío y aplastó 25-10 a su rival.

---PREVIA---

League of Legends es un videojuego del género multijugador de arena de batalla en línea (MOBA) que desde su creación en 2009 se ha consolidado como uno de los juegos más importantes en el campo de los eSports a nivel mundial. En nuestro país, el circuito nacional Guardians League contará con un pozo de premios de US$ 8.500 y otorgará un pase a la Liga Latinoamérica (LLA) de League of Legends en 2020 representando al Perú.

El circuito nacional Guardians League se compone de cinco campeonatos que se desarrollarán de manera escalonada. Si no pudiste inscribirte en el primero aún te quedan los otro cuatro torneos. Recuerda que la entrega de puntos es ascendente. Es decir, el campeón del torneo 1 se lleva 2.200 puntos, mientras que el ganador del 3ro 4.400 y el 5to con 6.600.

Si estás interesado en conocer más sobre este torneo competitivo de League of Legends da CLIC AQUÍ. Recuerda que todavía tienes tiempo para inscribirte en los torneos faltantes.

Aquí te presentamos a los cuatro equipos que clasificaron a las semifinales del primer torneo del Guardians League:

Equipos clasificados a las semifinales del Guardians League

Tres de los cuatro equipos que clasificaron a las semifinales cuentan con presencia extranjera entre sus filas (argentinos y chilenos, principalmente).

Las clasificados en total son: "Fury Dragon", "Instintic Gaming", "Esto no es Kraken" y "Nøva Dragons".

Fury Dragon:



Zalo (ARG)

[Shïfu] danielmiguelt

Sr Alambrito

Yufari

Matzon (ARG)

Instintic Gaming:



[InsG] InsG Marcelo

InsG LilCarry

InsG Piqueos

InsG Sandia (CHI)

[InsG] InsG Gohan

Kouke

InsG Master Jos (BOL)

Suplife7

Esto no es Kraken:



Self Care

Pa ganar peeeeee

Pa tirar peee

Khael

Fresh Avocado

Meliodasss

Nøva Dragons:



Gotterbam (CHI)

Copako (URU)

FraGiovaN

Skanito

Larian (ARG)



Kanra00

zSnoopy

La transmisión en vivo de las semifinales comienzan el jueves 6 de junio desde las 7:00 p.m. y la ansiada final el viernes 7 de junio a las 7:00 p.m.

¿Por dónde puedo seguir las semifinales y finales del Guardians League?

Toda la información sobre los resultados, clasificados y otros datos la encontrarás en la sección de eSports del diario El Comercio. Asimismo, las últimas dos rondas que definen al campeón de cada torneo serán transmitidas a través de la Liga de Videojuegos Profesional (Canal de Twitch y Youtube).

¿Cómo es la tabla de puntos en el Guardians League?

Les hacemos recordar nuevamente a todos los interesados que ya pueden inscribirse en los siguientes torneos del Guardians League, solo deben ingresar sus datos en el siguiente LINK.

De esta forma, les dejamos la tabla de clasificación con sus respectivos puntajes para que puedan inscribirse:

El primer torneo del Guardians League finaliza el 7 de junio próximo. (Captura de pantalla) Agencias

DATO:

El circuito nacional Guardians League empezó el pasado 01 de junio y al final de la serie otorgará US$ 8.500 en premios, como también un pase a la Liga Latinoamérica (LLA) representando al Perú en 2020.

Síguenos en Twitter: