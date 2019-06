League of Legends en el Perú | Instinct Gaming se llevó el Torneo #1 del Guardians League

El equipo Instinct Gaming se impuso a Esto No Es Kraken y ganó la primera final del Guardians League, la cita eSports de League of Legends más importante del Perú.

Con un juego más dinámico, Instinct Gaming se hizo con el primer lugar por 3-1 en un encuentro bastante reñido. En esta primera final, hubo 660 inscritos, un récord para Circuitos Nacionales de Perú.

Equipo de Instinct Gaming:

- [InsG] InsG Marcelo

- InsG LilCarry

- InsG Piqueos

- InsG Sandia (CHI)

- [InsG] InsG Gohan

- Kouke

- InsG Master Jos (BOL)

- Suplife7

Equipo de Esto no es Kraken:

-Self Care

-Pa ganar peeeeee

-Pa tirar peee

-Khael

-Fresh Avocado

-Meliodasss

En la primera semifinal, Esto No Es Kraken derrotó a Nova Dragons por 2-1 en un encuentro muy parejo. Nova Dragons se adelantó en el primer round, pero Esto No Es Kraken equiparó la serie en el segundo duelo. Sin embargo, el tercer asalto terminó 17-8.

En la segunda semifinal, Instinct Gaming venció 2-1 a Fury Dragons. En el primer asalto, Instinct Gaming se fue con un cómodo 1-0. Pero eso no quedaría allí, Fury Dragons empató el resultado en el segundo round, que fue el más parejo de todos. El tercer y definitivo duelo terminó 25-10.

Así quedó la tabla de posiciones y el puntaje obtenido por los equipos. (Foto: Elaboración)

- [Guardians League | El cronograma del certámen]

Guardians League. (Difusión)

► Instinct Gaming vs. Esto No Es Kraken | EN VIVO

Esto No Es Kraken e Instinct Gaming disputaron hoy la primera final del Guardians League. Aquí puedes revivir el duelo.



► Guardians League | Características e inscripciones

Guardians League es un certamen organizado por el diario El Comercio, Claro, Riot Games (los creadores de League of Legends) y la Liga de Videojuegos Profesional (LVP).



Antes de su gran final, Guardians League tendrá otros cuatro torneos, además del que se jugó este 7 de junio. En ellos, se otorgarán puntos entre los mejores equipos. A medida que avancen, los puntos en disputa serán mayores. Así que si quieres inscribirte, lo puedes hacer hasta en el último torneo. Si estás interesado, CLIC AQUÍ.



Los cuatro equipos con mayor puntaje disputarán a mediados de agosto el título de campeón absoluto de la Guardians League. Cabe resaltar que hay más de US$ 8.000 en premios y un pase para el campeón a la Liga Latinoamérica (LLA) representando al Perú en 2020.



Así es la repartición de puntos por torneo:

(Captura de pantalla) Agencias

► Guardians League | Final del Torneo 1

Instinct Gaming se adelantó en el marcador y ganó el primer round por 15-6, una importante distancia de Esto No Es Kraken. "Master Jos" fue el jugador que causó más daño a su rival.



En una partida más ajustada, Esto no es Kraken se recuperó y se impuso por 22-17 sobre su rival. El MVP de la partida fue “Pa´tirar pe” con nueve asesinatos, tres muertes y 12 asistencias.



Para la tercera llegada, con 15-7, Instinct Gaming desempató el marcador y se posicionó a la cabeza de esta primera final. "Kouke" fue el participante más dañino, al obtener dos muertes, cero asesinatos y 13 asistencias.

​

​Esta era la partida clave para Instinct Gaming, que no decepcionó y logró quedarse con la victoria final, por una ajustada diferencia de 15-18.



Cabe señalar que en esta ocasión, al igual que en los cuatro futuros concursos, los semifinalistas se decidirán al mejor de 3 partidas y las finales al mejor de 5.

► Guardians League | Semifinales del Torneo 1

- Esto no es Kraken vs. Nøva Dragons



Nova Dragons se adelantó al marcador y ganó el primer round por 17-10, una gran diferencia. Lária fue el jugador que más daño hizo en el primera asalto y gran gestor de la victoria de su equipo. Sin embargo, el MVP de la partida fue Cuajisnice con seis asaltos, 3 muertes y seis asistencias.



En el segundo round, Esto no es Kraken igualó la serie después de ganar el segundo round por 13-9. En ese duelo, tuvo mayor cantidad de asaltos ganados. El MVP de la partida fue “Pa´tirar pe” con siete asesinatos, una muerte y cuatro asistencias.



El tercer round terminó 17-8 a favor de Esto no es Kraken.

- Fury Dragons vs. Instintic Gaming

​

En la primera partida, Instinct Gaming se impuso por 17-14 siendo el jugador “KDA” el más importante.



El segundo round fue muy parejo y pudo estar para cualquiera, pero los de Fury Dragons voltearon el marcador sobre la hora y ganaron 21-17, e igualaron la serie.



No obstante, en el tercer asalto Instinct Gaming demostró todo su poderío y aplastó 25-10 a su rival.

► Guardians League | Transmisión EN VIVO

Toda la información sobre los resultados, clasificados y otros datos la encontrarás en la sección de eSports del diario El Comercio. Asimismo, las últimas dos rondas que definen al campeón de cada torneo serán transmitidas a través de la Liga de Videojuegos Profesional (Canal de Twitch y Youtube).

DATO

►League of Legends es un videojuego del género multijugador de arena de batalla en línea (MOBA) que desde su creación en 2009 se ha consolidado como uno de los juegos más importantes en el campo de los eSports a nivel mundial.

Síguenos en Twitter: