La versión para móviles de LoL ya está aquí. Se trata de League of Legends Wild Rift, un videojuego para celulares iOS y Android que está disponible en toda América de manera gratuita y trae consigo lo mejor del popular MOBA a los equipos móviles.

El título fue desarrollado por Riot Games, máxima responsable detrás de la franquicia League of Legends, y debutó en nuestra región el pasado 29 de marzo, mientras que en Europa y Asia vio la luz en 2020. En ambos continentes Wild Rift encabezó las listas de los juegos más descargados.

Por si no sabes nada de Wild Rift, este es un juego para móviles (que también llegará a consolas en un futuro) que se ha desarrollado desde cero y no es una simple adaptación de la versión de PC de League of Legends a celulares.

Como mencionamos, Wild Rift ya está disponible en otros países del globo, en los que ya se celebran incluso campeonatos. Además, Riot confirmó que a lo largo de abril y mayo los jugadores tendrán acceso a diferentes novedades: cinco campeones nuevos (se destaca la llegada de Rengar, el Orgullo Acechante, y Renekton, el Carnicero de las Arenas), una nueva temporada clasificatoria, el pase de batalla Wild Pass, nuevos objetos en el juego, etc.

Dónde y cómo descargar League of Legends Wild Rift

League of Legends Wild Rift ya está disponible para su descarga gratuita tanto en equipos Android, como iOS. A continuación te dejamos los enlaces de descarga:

Asimismo, solo basta que entres a la PlayStore de Android o AppStore de iOS y coloques Wild Rift para que te aparezca. Luego de que inicies la descarga del juego que pesa alrededor de 2,45GB, el juego pedirá 950MB para una segunda actualización. ¡Prepara tu celular!

Una vez finalizada la descarga, tendrás que ingresar con tu cuenta Riot, Facebook o de Google.

