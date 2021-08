Leyendas Pokémon: Arceus es uno de los videojuegos más esperados por parte de los fanáticos de las criaturas de bolsillo. Este título fue anunciado a principios de 2021 por Nintendo y hasta la fecha no se conocía cómo iba a lucir el videojuego. Ahora, en una transmisión denominada Pokémon Presents, The Pokémon Company reveló un gameplay oficial.

Antes de mostrarte el video, recordemos que Leyendas Pokémon: Arceus tiene un lanzamiento planeado para el próximo 28 de enero de 2022 como exclusiva de la Nintendo Switch. Además, es un videojuego de acción / rol que disfrutará de un mundo abierto, al puro estilo de The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Aquí te dejamos el gameplay de Leyendas Pokémon: Arceus:

Leyendas Pokémon: Arceus combina elementos propios de los juegos de acción y los RPG, en una historia que transcurre en región de Hisui, mucho antes de que los humanos y pokémon convivan en armonía. Así, los jugadores tendrán a disposición un amplio mundo abierto por recorrer que incluye llanuras, montañas, playas y bosques.

Como protagonistas de la historia, los fanáticos emprenderán un viaje para crear y completar la primera Pokédex de la región, para lo cual tendrán que capturar, analizar y estudiar a los pokémon salvajes del lugar.

Leyendas Pokémon: Arceus. (Imagen: The Pokémon Company / Nintendo)

Para capturar a los pokémon habrá que tomar estrategias diferentes para cada tipo. Por ejemplo, en el video publicado por Nintendo se ve cómo el personaje principal recorre las hiervas altas para capturar mediante el sigilo a una criatura. Pero esto no se podrá repetir siempre, pues existen monstruos como Starly o Gyarados que escaparán o atacarán.

Leyendas Pokémon: Arceus. (Imagen: The Pokémon Company / Nintendo)

Cabe destacar que ahora los jugadores tendrán que lanzar las pokébolas de manera manual para capturar a los pokémon, ya no será un movimiento automático como lo era en juegos pasados.

Leyendas Pokémon: Arceus estrena en 2022. (Imagen: The Pokémon Company / Nintendo)

Otro detalle visto en el video es que las personas podrán utilizar a las criaturas como monturas para movilizarse más rápido por el mapa. De esta forma, podrán trasladarse por el aire o por las llanuras en el lomo de un pokémon.

DATO:

Leyendas Pokémon: Arceus llegará a Nintendo Switch el 28 de enero de 2022. Ya se puede preordenar desde la tienda virtual eShop de Nintendo a US$ 59,99.

