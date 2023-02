Los playoffs de la Lima Major 2023 empezaron este martes 28 de febrero y los fanáticos de Dota 2 acudieron al evento de inauguración. Desde el Arena 1 en San Miguel, Mauricio Mesones empezó la fiesta con las canciones de cumbia más queridas.

El evento de Dota 2 se viene desarrollando desde el 22 de febrero, desde la fase de grupos. Los equipos peruanos, Evil Geniuses y Beastcoast lograron avanzar hasta la siguiente etapa y ahora pelearán por el premio mayor.

En el Arena 1, los danzantes de tijeras daban la bienvenida a los asistentes del Lima Major, mientras se escuchaba la voz de Mesones en todo momento. Cuando el cantante anunció que seguía ‘Cariñito’, el público explotó y cantó al son de la popular canción.

¿Qué opinan los fanáticos de Dota 2 del evento de inauguración de la Lima Major 2023?

De acuerdo con Andrés, un jugador de Dota desde hace 15 años, el concierto llenó sus expectativas. “Vimos la bandera de México, la de Perú, una bonita inauguración. Bastante simpático, los danzantes de tijeras, el concierto que hubo al inicio. Creo que hubiese sido mejor si hubieran esperado a que se llenara más el lugar, pero el show en sí estuvo bastante entretenido”, indica en entrevista con este Diario.

Andrés, quien tiene actualmente 32 años, juega Dota desde que estaba en el colegio, pero ya no lo hace de forma tan asidua. “Hace como diez años que no hago amanecidas. La gente va creciendo, va estudiando y tiene más responsabilidades. Uno casado, los fines de semana nomás. Sino, le gritan. Pero, siempre uno ahí, hincha del Dota”, agrega.

Debido a que las partidas de Evil Geniuses aún empezaban por la tarde, la inauguración no tuvo “casa llena”. “Pensé que iba a haber más gente porque las entradas las compré con las justas. A los 15 minutos se acabaron, mis amigos ya no pudieron conseguir”, asegura Andrés.

Unos de los incovenientes que vio el fanático fueron el sonido y el calor. “El tema del sonido. Parece que todavía están afinando ese tema. Hace un poquito calor, pero estamos en verano, estamos en la playa, es normal. Fuera de eso, todo bastante bien”, añade.

Asimismo, Andrés espera que un equipo peruano sea el ganador de la Lima Major. “Me gustaría que gane un equipo peruano, de todas maneras. No quiero decir uno en particular, porque todos son buenos. Pero, lo ideal sería que gane alguien de la casa”, señala.

"Me gustaría que gane un equipo peruano, de todas maneras. No quiero decir uno en particular, porque todos son buenos. Pero, lo ideal sería que gane alguien de la casa"

Por su parte, Jorge, quien juega Dota desde hace 10 años, cuando tan solo tenía 14 y estaba en secundaria, afirma que le ha gustado la inauguración y la Lima Major. “Es un buen evento. Me agrada, tengo muchas expectativas y quiero disfrutarlo al máximo”, dice en entrevista con El Comercio.

El fanático, quien ya no puede jugar todos los días debido a su trabajo, aún disfruta del videojuego durante los fines de semana con primos y amigos. “Ya no [juego] tanto como antes, pero sí todavía al menos unas cinco o cuatro partidas en la noche, cuando tengo tiempo”, agrega.

Para Jorge, la inauguración y el evento en general pudo tener fallos, pero señala que es algo usual. “Siempre existen fallos cuando se hace un evento en vivo. Pero son tolerables. No me siento decepcionado por algo en general”, añade.

El fanático también espera que un conjunto peruano se lleve el premio mayor del torneo. “Me gustaría que gane un equipo peruano. Ya sea Beastcoast o Evil Geniuses. Estoy apoyando a ambos y quisiera que gane un equipo peruano”, indica.

Finalmente, Luis Ángel, otro asiduo juegador de Dota, señala que la inauguración y la Lima Major en general han sido buenos. “Muy bien armado hasta ahora. Algún que otro detalle que no estaba completamente listo. Pero, en mi experiencia no ha significado nada. Para mí, todo se ve bacán hasta el momento”, asegura en entrevista con este Diario. “Estuvo bacán, con los casters de siempre. Son un mate de risa”, agrega.

El único problema que ve Luis Ángel es el calor en el Arena 1. “Un poco el calor que se siente, por la euforia, por la gente, pero nada grave”, señala.

El fanático también espera que uno de los equipos peruanos terminen ganando la Lima Major, pese a que no son los favoritos. “Obviamente [quiero que gane] algún equipo sudamericano, Evil Geniuses o Beastcoast, pero está difícil. De repente, el favorito es Team Liquid, pero ya veremos”, concluye.

Sigue los playoffs de la Lima Major 2023 desde la transmisión en vivo de 4D Esports: