La secuela del exitoso videojuego Little Nightmares está por llegar. A mediados de febrero, Little Nightmares 2 saldrá a la venta y estará disponible a nivel global para las consolas PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC. El encargado de su desarrollo fue Tarsier Studios, los mismos que hicieron la precuela de 2017.

Sobre la trama de Little Nightmares 2, conoceremos a Mono, personaje que está atrapado en un mundo que ha sido tergiversado por la resonante transmisión de una lejana torre. Junto a Six, la recordada joven del impermeable amarillo del primer juego, ambos iniciarán un viaje para descubrir qué está ocurriendo.

Según información oficial, Little Nightmares 2 es un videojuego que pertenece al género acción/aventura con tintes de suspenso y terror. Asimismo, el juego contará con una ambientación lúgubre y oscura en la mayoría de sus escenarios.

El juego que será distribuido a nivel global por Bandai Namco debuta este 11 de febrero en PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC . Little Nightmares 2 se podrá reproducir vía retrocompatibilidad en PS5 y Xbox Series S/X, aunque su versión mejorada estrena a finales de 2021.

Little Nightmares 2: precio

El videojuego por el momento no está listado en tiendas distribuidoras oficiales. Sin embargo, sí contamos con los precios del Little Nightmares 2 en sus versiones digitales:

Si no estás decidido, Little Nightmares 2 cuenta con una demo gratuita disponible en las plataformas antes mencionadas.

Little Nightmares 2 tráilers

Tráiler de anuncio:

Gameplay tráiler:

Halloween Trailer:

Tráiler de historia:

The School Gameplay:

