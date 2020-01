Año a año, la industria de los videojuegos se reinventa, dejándonos diferentes obras de arte, sea por su historia, gráficos o jugabilidad y hoy te contaremos sobre algunas de ellas. Con el reciente inicio del 2020, decidimos recopilar los 10 mejores títulos de la industria por año según Metacritic desde el 2010. ¿Estará tu juego favorito?

Para esta lista consultamos Metacritic, un portal que reúne las críticas de los medios especializados para hacer un promedio que va del 0 al 100. Asimismo, aquí solo encontrarás videojuegos altamente recomendados y de una calidad indudable.

A continuación, los nombres que marcaron el año en el que salieron a la venta por determinados motivos, que en algunos casos, alcanzan la perfección.

2010: Super Mario Galaxy 2

Lanzado para la consola doméstica de Nintendo Wii en el 2010, la aventura en el espacio del recordado Mario Bros se alzó como uno de los videojuegos mejor calificados en la historia de Nintendo y de la propia Metacritic, obteniendo un sólido 97/100, liderando el Top 5 de la década.

2011: The Elder Scrolls V: Skyrim

Uno de los más recordados e influyentes títulos del género de rol. The Elder Scrolls V: Skyrim es la quinta entrega de la popular saga The Elder Scorlls y fue desarrollada por Bethesda, recordados por otros juegos de la franquicia (como Oblivion) o la serie Fallout.

En este videojuego de mundo abierto tenemos la oportunidad de explorar una tierra mágica llena de elementos fantásticos como elfos, dragones, gigantes, entre otros. Desde su lanzamiento, ha llegado a la mayoría de consolas como PS3, PS4, Xbox One, Xbox 360, PC o Nintendo Switch.

En Metacritic consigue un 96/100.

2012: Mass Effect 3

El juego mejor puntuado del estudio BioWare y uno de los más recordados por los amantes de los RPG (rol) ambientados en el futuro. Mass Effect 3 destaca por su sólida historia, la capacidad de modificar el final o las constantes dosis de acción que vemos.

Puntuación en Metacritic: 93/100.

2013: The Last of Us

Con el estreno en el 2013 de la PlayStation 4 se marcó el inicio de la octava generación de consolas. Sin embargo, en el mismo año, la popular PlayStation 3 se despidió por la puerta grande con The Last of Us, videojuego de acción/aventura que marcó un antes y un después en la memoria del colectivo. Entre lo más destacado de The Last of Us tenemos su emotiva historia, gráficos realistas, diseño sonoro y un interesante multijugador, elementos que cambiaron la forma de ver a los videojuegos en el futuro.

Este exclusivo de PlayStation llegó un año después a PS4, bajo el nombre de The Last of Us Remastered.

Puntuación en Metacritic: 95/100.

2014: Grand Theft Auto V

Indudablemente no podía faltar Grand Theft Auto V, videojuego considerado por la prestigiosa revista Time como el título de la década. Lanzado para PS3 y Xbox 360 en el 2013 por Rockstar, no fue hasta el 2014, año en que aterrizó para PS4 y Xbox One, las consolas de la octava generación que hicieron su debut en el mismo año, que recibió la aclamación total por parte del público y de la crítica.

Actualmente, GTA V se encuentra entre los títulos más jugados y constantemente recibe actualizaciones por parte de Rockstar.

Puntuación en Metacritic: 97/100.

2015: Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

La obra de Kojima estrenó en el 2015 y recibió el aplauso de la crítica, en lo que sería el último título de la saga. El videojuego fue condecorado con el Premio de Excelencia de la reconocida revista japonesa Famitsu y se corona como el mejor puntuado en Metacritic del 2015, con 93/100.

2016: Uncharted 4: A Thief’s End

El cierre de la legendaria aventura de Nathan Drake, uno de los personajes más queridos del universo de PlayStation, llegó con Uncharted 4: A Thief’s End, entrega hecha por el estudio de Naughty Dog, los mismos que desarrollaron The Last of Us, el mejor título del 2013.

Puntuación en Metacritic: 93/100.

2017: The Legend of Zelda: Breath of the Wild

El debut de la Nintendo Switch fue más que glorioso, pues el primer juego que recibió la consola híbrida fue The Legend of Zelda: Breath of the Wild, uno de los videojuegos más laureados en la historia de Nintendo y del gaming.

Entre otras cosas, Breath of the Wild destacó por su extenso y hermoso mundo abierto, el cual nos ofrece un sin fin de actividades por doquier.

Puntuación en Metacritic: 97/100.

2018: Red Dead Redemption 2

Rockstar nuevamente lo hizo. Red Dead Redemption 2, la continuación del exitoso Red Dead Redemption (2010), fue más allá de su predecesora y demostró que un mundo abierto en el lejano viejo oeste es más que una buena idea. La ejecución del título, el tamaño del mapa, la variedad de actividades, como el peso de la historia protagonizada por Arthur Morgan se roban el show.

Puntuación en Metacritic: 97/100.

2019: Resident Evil 2 Remake

El remake del clásico Resident Evil 2 se estrenó en enero del 2019 y acaba de coronarse como el mejor videojuego del año, según Metacritic. A pesar de ser un remake, Capcom, el equipo desarrollador, modificó partes de la jugabilidad del juego, las cuales fueron muy bien recibidas por el público, e implementó un apartado gráfico de primer nivel.

Puntuación en Metacritic: 93/100.

