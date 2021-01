Un estudio realizado por la firma especializada SuperData reveló a los 10 videojuegos gratuitos que más dinero han generado en 2020. En el top encontramos títulos para computadoras y dispositivos móviles de larga popularidad como League of Legends, Free Fire o Pokémon Go. Para sorpresa de muchos, Dota 2 o Fortnite no están dentro de la lista.

Cabe señalar que el análisis de SuperData muestra que de los 10 videojuegos que más dinero produjeron en 2020, ocho son títulos para móviles.

Aquí te dejamos la lista completa:

Puesto Videojuego Distribuidor Género Ganancia 1 Honor of Kings Tencent MOBA US$ 2,45 mil millones 2 Peacekeeper Elite Tencent Disparos US$ 2,32 mil millones 3 Roblox Roblox Corporation Simulación US$ 2,29 mil millones 4 Free Fire Garena Disparos US$ 2,12 mil millones Pokémon Go Niantic Acción aventura US$ 1,92 mil millones 6 League of Legends Riot Games - Tencent MOBA US$ 1,75 mil millones 7 Candy Crush Saga King - Activision Blizzard Rompecabezas US$ 1,66 mil millones 8 AFK Arena Lilith Games Estrategia US$ 1,45 mil millones 9 Gardenscapes New Acres Playrix Games Rompecabezas US$ 1,43 mil millones 10 Dungeon Fighter Online Nexon RPG US$ 1,41 mil millones

Se destaca League of Legends, que a más de diez años de su lanzamiento, se mantiene como uno de los títulos que más dinero producen año a año. En 2020, la obra de Riot Games produjo US$ 1,76 mil millones en ganancia, lo que le valió para estar en el sexto lugar y posicionarse como el juego de PC con mayores beneficios.

League of Legends es un videojuego para PC que pertenece al género de estrategia en tiempo real. (Difusión)

Por otro lado, SuperData resalta lo hecho en 2020 por Pokémon Go, que a pesar de las restricciones de movilidad por la pandemia provocada por el COVID-19, el juego de Niantic ha crecido en un 39% respecto a 2019.

Pokémon GO está disponible para dispositivos móviles. (Foto: Pokémon)

A su vez, también vemos en cuarto lugar a Roblox, que “superó a Fornite gracias a un fuerte crecimiento en móviles”, indican los autores del estudio. Sumado a esto, explican que el crecimiento de las ganancias de Roblox en teléfonos se “aceleró a medida que la plataforma se convirtió en una red social para los jugadores jóvenes”.

Roblox. (Foto: Roblox Corporation)

Otro detalle a recalcar es que el 59% de todas las ganancias provienen desde Asia. No es extraño, ya que seis distribuidoras del Top 10 provienen del continente antes mencionado. Los dos primeros juegos, Honor of Kings y Peacekeeper Elite, son propiedad del gigante chino Tencent y suman más de US$ 3 mil millones en ganancias.

