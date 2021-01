Así como te mostramos los 10 mejores videojuegos para iOS de 2020, ahora te contaremos sobre los títulos más destacados para el sistema operativo Android, el cual está presente en un gran número de dispositivos a nivel mundial.

Asimismo, repasamos los juegos más conocidos por el público como Genshin Impact, así como también por las joyas ocultas que no gozan de tanta popularidad (pero sí de calidad). También te dejamos los tráilers, una pequeña descripción, enlace de descarga y precio.

A continuación, los mejores videojuegos para Android 2020.

Genshin Impact

Género : Aventura

: Aventura Precio : Gratis

: Gratis Enlace de descarga

El videojuego de origen chino Genshin Impact no puede faltar en una lista con lo mejor de 2020. Este título de acción/Aventuras tipo Gachapón está ambientado en un mundo abierto al puro estilo de The Legend of Zelda: Breath of the Wild y se encuentra disponible también en iOS, PS4, Xbox One y PC.

En Genshin Impact conoceremos a los hermanos Aether y Lumine, quienes están viajando por diferentes mundos y llegan a Teyvat, tierra que se encuentra en una profunda guerra. Al darse cuenta de ello, ambos deciden irse, pero una figura misteriosa coge a uno de ellos. En ese momento, debemos decidir el personaje con el que nos quedaremos, mientras que el otro será secuestrado por dicho ente. La misión en el juego será la de salvar al otro hermano.

Genshin Impact se coronó como el mejor juego de 2020 para la PlayStore de Google.

Legends of Runeterra

Género : Cartas

: Cartas Precio : Gratis

: Gratis Enlace de descarga

Legends of Runeterra pertenece al género de cartas coleccionables, en este rubro tenemos a títulos como Pokémon TCG o Eternal, por dar dos ejemplos. A su vez, para los que desconocen este tipo de videojuegos, se basa en el enfrentamiento de dos personas mediante mazos de cartas.

A su vez, tenemos diferentes opciones de jugabilidad, para diferenciarse de los típicos títulos de cartas, como mejorar a nuestros campeones y así definir las partidas.

Este juego, además de estar disponible en Android, también se puede descargar en iOS y PC.

Mini Football

Género : Deportes

: Deportes Precio : Gratis

: Gratis Enlace de descarga

¿Te gusta el fútbol? Este título nos permite jugar partidos de menos de 3 minutos con unos controles sencillos. Según su descripción en la PlayStore, Mini Football ofrece una “experiencia casual, pero fiel al auténtico espíritu futbolero”.

Cabe señalar que se trata de un videojuego que no exige mucho el CPU de los celulares.

The Seven Deadly Sins: Grand Cross

Género : Rol

: Rol Precio : Gratis

: Gratis Enlace de descarga

El popular anime Nanatsu no Taizai (o Los siete pecados capitales) tiene un videojuego que narra todo lo acontecido en dicha serie animada, pero en un videojuego de rol (RPG) con combates por turnos. Se resalta el trabajo artístico y gráfico en The Seven Deadly Sins: Grand Cross.

Por otro lado, Grand Cross es un juego que utiliza las cartas para llevar a cabo ataques, habilidades o movimientos de defensa.

Dragon Quest of the Stars

Género : Rol

: Rol Precio : Gratis

: Gratis Enlace de descarga

La popular franquicia Dragon Quest recibió a principios de 2020 el título Dragon Quest of the Stars, un juego que cuenta con la participación de Akira Toriyama (máximo responsable detrás de la serie Dragon Ball) en el diseño de personajes. Esta obra de los japoneses de Square Enix nos permite modificar a gusto nuestro personaje, desde su género hasta sus habilidades principales. También veremos combates por turnos.

El juego es gratuito, pero incluye microtransacciones.

Gris

Género : Aventura / indie

: Aventura / indie Precio : S/. 16,99

: S/. 16,99 Enlace de descarga

El laureado videojuego aterrizó en 2020 a dispositivos Android. Para quien no lo sepa, es uno de los juegos independientes mejor valorados por la crítica en los últimos años, y nos cuenta la historia de Gris, una chica que ha sufrido una experiencia dolorosa y a quien acompañaremos en un viaje de introspección.

Brawlhalla

Género : Pelea

: Pelea Precio : Gratis

: Gratis Enlace de descarga

Un videojuego multijugador de lucha tipo Super Smash Bros, pero en 2D. Este juego tiene años en el mercado en consolas como PS4 o Nintendo Switch y en agosto pasado debutó en iOS y Android. Google lo calificó dentro de los mejores juegos competitivos del año pasado en su lista a Lo mejor del 2020.

El juego tiene modos de juego de 1 vs. 1, 2 vs. 2 o cuatro jugadores en todos contra todos.

GWENT: The Witcher Card Game

Género : Cartas

: Cartas Precio : Gratis

: Gratis Enlace de descarga

El juego de cartas del The Witcher llegó a Android en 2020 y se ha posicionado como uno de los juegos más fuertes del género. También fue destacado por Google como uno de los más destacados títulos competitivos del año.

En GWENT nos enfrentaremos a otros jugadores y nuestra victoria dependerá de que tan bien hayamos formulado nuestra estrategia y creado el mazo de cartas.

Forza Street

Género : carreras

: carreras Precio : Gratis

: Gratis Enlace de descarga

Si te gustan los juegos de carrera callejeras, Forza Street es una opción a considerar. Este juego de Microsoft no brilla por sus controles y jugabilidad, pero sí lo hace por su apartado de gráfico. Además, Forza Street nos brinda la chance de conseguir autos clásicos, modernos y supercoches retro.

También está disponible para iOS.

Civilization VI

Género : estrategia

: estrategia Precio : Gratis / S/. 35,99 versión completa

: Gratis / S/. 35,99 versión completa Enlace de descarga

El juego de estrategia de PC -Civilization VI- también está disponible en dispositivos Android. En este juego tendremos el objetivo de crear nuestra nuestra civilización, teniendo en cuenta los recursos, edificaciones, guerras y relaciones mercantiles. Asimismo, este título aplica el sistema de combate por turnos.

Hay que señalar que la versión gratuita en la PlayStore tan solo nos deja jugar 60 turnos de manera gratuita, ya que luego tendremos que pagar por la versión completa que cuesta S/. 35,99.

